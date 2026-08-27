Rosa María Noguerón se sincera y responde a las críticas de LCDLFMX 2026, ¿admite fracaso? “Si dan contenido”

La polémica alrededor de ‘La casa de los famosos México’ 2026 ha sido constante durante las últimas semanas, recientemente por el enfrentamiento entre Galilea Montijo y la ahora exhabitante Yanet García.

Ante las críticas que ha recibido el reality, el equipo de producción ya está al tanto de los cuestionamientos y Rosa María Noguerón, productora del programa, decidió responder a los señalamientos.

¿Qué fue lo que dijo la productora sobre la polémica y las críticas contra esta temporada? Te contamos.

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Ella es Rosa María Noguerón, productora de ‘La casa de los famosos México 2026' / Mezcalent

¿Por qué dicen que La casa de los famosos México 2026 es un fracaso?

En redes sociales, algunos usuarios han señalado que esta temporada del reality ha sido más aburrida que las anteriores, principalmente por la falta de estrategia, competencia y enfrentamientos entre los habitantes.

Otro de los puntos que ha generado críticas son los posicionamientos durante las galas de eliminación, pues algunos espectadores consideran que los habitantes no han aprovechado este momento para explicar con claridad las razones por las que desean que el o la nominada abandone la competencia.

También han surgido comentarios sobre una supuesta pérdida de interés en la transmisión 24/7, pues parte del público considera que la falta de contenido y conflictos dentro de la casa ha provocado que la temporada sea de menor calidad que las anteriores. Por ello, en redes sociales algunos usuarios incluso la han señalado como un “fracaso”.

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Habitantes de ‘La casa de los famosos México’ 2026 / Facebook

¿Qué dijo Rosa María Noguerón sobre las críticas a La casa de los famosos México?

En entrevista con Apio Quijano, exhabitante de la casa, la productora Rosa María Noguerón habló sobre la polémica que rodea a la temporada actual.

Contrario a los señalamientos que circulan en redes sociales, Rosa María aseguró que sí se está generando contenido dentro de la casa y explicó que precisamente eso es lo que busca la producción: mostrar un ambiente de convivencia en el que los habitantes compartan sus experiencias de vida.

Además, señaló que parte del trabajo de la producción consiste en incentivar el interés del público y lograr que se apasione por el programa, para que los espectadores se involucren con la dinámica, sigan el reality y participen en las votaciones.

“Creo que hay mucho contenido dentro de la casa, ¿no? Lo que queremos es eso, que sigan dando contenido, que se den pláticas interesantes.” Rosa María Noguerón

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¿Rosa María Noguerón reconoce que LCDLFMX 2026 no ha tenido éxito?

La productora también respondió indirectamente a algunas de las críticas que ha recibido el programa. Durante la entrevista, Apio Quijano le preguntó si consideraba que el casting había sido el adecuado o si la producción necesitaba intervenir para provocar que los habitantes mostraran más sus personalidades.

Rosa María Noguerón defendió la selección de participantes y aseguró que se trata de un buen casting, pues la diversidad de perfiles enriquece al reality. Además, consideró un acierto combinar a personalidades de la televisión con algunas figuras de redes sociales.

Respecto a los comentarios que señalan que la producción buscaría provocar agresiones o más enfrentamientos entre los habitantes, Noguerón lo negó y aseguró que la prioridad es la diversión. Sin embargo, explicó que sí buscan que los participantes se expresen con mayor intención durante los posicionamientos.

“Hemos privilegiado la diversión por sobre cualquier conflicto. Lo que queremos es simplemente que los posicionamientos los den con intención de posicionamiento porque de eso se trata.” Rosa María Noguerón

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