¿Eduin Caz a la cárcel por Ese Pérez? Podrían demandarlo por felicitar al influencer fuera de LCDLFMX 2026, dice

El pasado 25 de agosto, Eduin Caz llegó a las afueras de las instalaciones del ‘Exilio’ de ‘La casa de los famosos México 2026’ para cantarle ‘Feliz cumpleaños’ a Ese Pérez. Si bien para muchos fue un acto muy bonito, recientemente se reportó que supuestamente podría tener consecuencias legales para el vocalista de ‘Grupo Firme’. Te contamos los detalles.

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Eduin Caz y Ese Pérez son buenos amigos / Redes sociales

¿Cuál es la relación entre Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, y Ese Pérez, habitante de ‘La casa de los famosos México 2026’?

Eduin Caz y Ese Pérez son muy buenos amigos. A través de redes sociales, han mostrado algunos momentos compartidos en fiestas y reuniones. Cuando se anunció que el influencer entraría a ‘La casa de los famosos México 2026’, el cantante no dudó en apoyarlo.

Incluso el vocalista de Grupo Firme le grabó un video que fue reproducido durante el estreno del show. En sus plataformas, la celebridad ha instado a su público a que lo apoye. Por si esto fuera poco, también lo ha defendido de las críticas por sus comportamientos cuestionables dentro del reality.

Luego de que Ese fuera llevado al ‘Exilio’ por ser un “habitante mueble”, Eduin posteó un mensaje contundente que, para muchos, fue una especie de amenaza para la producción.

“No tenían que hacer lo que hicieron en su cumpleaños, pero si así es el juego, juguemos”. Eduin Caz

En redes sociales, se ha especulado que el artista estuvo involucrado en la reciente eliminación de Yanet García, quien también se encontraba en el ‘Exilio’. Se cree que él exigió que mantuvieran al influencer dentro del reality el mayor tiempo posible.

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Eduin Caz lanza mensaje en apoyo a Ese Pérez / Redes sociales

La demanda presuntamente en contra de Eduin Caz por felicitar a Ese Pérez afuera del ‘Exilio’ de ‘La casa de los famosos México 2026’

En su más reciente pódcast en YouTube, el periodista Gabo Cuevas informó que, presuntamente, las camionetas del cantante hicieron varios destrozos mientras estaban a las afueras de las instalaciones de ‘La casa de los famosos México 2026’.

“Este camión (el de Eduin Caz), en su afán de cumplir un servicio, se llevó cables. Todos se van después del evento. Llega un chavo enojadísimo, (dijo): ‘Nos pidieron chance 30 minutos y llevaban horas. Rompieron la reja de mi casa; el tubo también lo zafaron. Rompieron los cables del internet’”, expresó.

Supuestamente, los daños afectaron a las casas aledañas. Incluso presentó el audio de una persona que se dijo muy molesta por la situación y dispuesta a ejercer acciones legales.

“El día de hoy vinieron aquí a mi calle Eduin Caz y todos ellos. Vinieron a perjudicar mi calle, ya que tiraron cables de luz; no contamos con internet. No sé si usted tenga contacto con esta gente, un mánager de Eduin Caz o algo porque queremos solucionar este problema antes de llevarlo a las autoridades. Quisiera ver si hay la posibilidad de comunicarme con alguien de esta gente porque hicieron destrozos en mi calle, rompieron mallas. Tengo videos. Rompieron mallas de los vecinos, de mi casa”. Testimonio de vecino de ‘La casa de los famosos México 2026'

Hasta el momento, no se sabe si el cantante o su equipo decidió contactar a los vecinos de este lugar para responder por los presuntos daños.

¿Quién es Ese Pérez y por qué es tan polémico?

Ese Pérez es un influencer mexicano. Comenzó su carrera digital hace algunos años, compartiendo contenido de humor. Actualmente, tiene casi dos millones de seguidores en redes sociales. Su participación dentro de ‘La casa de los famosos México 2026’ ha sido muy controversial.

Hace poco, estuvo a punto de pelearse a golpes con Massad Altamini. El conflicto se dio después de que el creador de contenido le mentara la madre al árabe. Si bien este último le pidió que no lo hiciera más, Ese siguió haciéndolo, lo que provocó la ira de Altamini.

Aunado a esto, tuvo un romance breve con Flor Vigna. Ambos terminaron después de la última gala de eliminación. Y es que la argentina se dijo decepcionada de que él no la defendiera de Mariana, quien la acusó de presuntamente usar al mexicano como “estrategia”.

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