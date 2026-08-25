¿Ese Pérez tendría comprado su pase a la final en LCDLFMX? Revelan supuesto acuerdo con Rosa María Noguerón

Antes de que Ese Pérez fuera nombrado ‘mueble’ en La casa de los famosos México 2026 junto con Yanet García y Luis Chaparro, se dio a conocer un supuesto acuerdo que la productora Rosa María Noguerón hizo para que el creador de contenido llegue a la final del reality. ¿No puede ser eliminado? ¡Te contamos los detalles!

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Ese Pérez es ‘mueble’ en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Cuál es el supuesto acuerdo que Rosa María Noguerón para que Ese Pérez llegue a la final?

En medio de la tensión que desató el intercambio de declaraciones de Ese Pérez y Masad Altamimi, que casi termina en golpes, el canal de YouTube de ‘Kadri paparazzi’ reveló que Rosa María Noguerón presuntamente habría firmado con Grupo Firme su presencia en el reality a cambio de que Ese Pérez llegue a la final.

“A Ese Pérez no lo van a sacar hasta la final, no sé si gane, pero va a llegar a la final, él no va a salir”, aseguraron en el canal de ‘Kadri Paparazi’. De acuerdo con los presentadores, su presencia en el reality se debe a un supuesto acuerdo entre Eduin Caz y la productora Rosa María Noguerón.

Supuestamente, el vocalista fue quien propuso a Ese Pérez como habitante del reality. Una vez que la productora aceptó integrarlo al equipo, presuntamente le pidió al cantante que se presentara en la final de LCDLFM, pero a cambio, Caz quiere que Ese presuntamente sea finalista.

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¿Eduin Caz firmó para que Ese Pérez esté en la final de LCDLFM?

Ese Pérez podría salir de LCDLFMX pese a acuerdo de Rosa María Noguerón y Eduin Caz; esto sabemos

La teoría que se dio a conocer sobre Ese Pérez en ‘Kadri Paparazzi’ solo se mantiene como un rumor, pues la llegada del ‘exilio’ a La casa de los famosos México ha puesto en duda la continuidad del creador de contenido en el reality show 24/7.

Hasta ahora, la producción no ha dado a conocer lo que pasará con Yanet García, Luis Chaparro y Ese Pérez luego de ser llamados ‘muebles’ por el público, pero se especula que uno de ellos podría salir de la competencia.

Lo que es un hecho es que el influencer parece no explicarse la razón por la que lo consideran un ‘mueble’, pues en dos ocasiones anteriores fue uno de los favoritos en los ‘posicionamientos’ tras ponerse al frente de Masad y Luis Chaparro.

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Ese Pérez es llamado ‘mueble’ en La casa de los famosos México 2026. / Redes sociales

¿Cuál fue la respuesta de Eduin Cazn ante su supuesto acuerdo con Rosa María Noguerón?

Mientras Yanet García sufría un aparatoso accidente en el ‘exilio’ y Ese Pérez se cuestionaba la etiqueta de ‘mueble’, el cantante Eduin Caz compartió su postura ante la nueva dinámica de producción. Sin hablar directamente sobre el supuesto acuerdo, expresó:

“No tenían que hacer lo que hicieron; es su cumpleaños. Pero así es el juego, juguemos”. Eduin Caz

Por el momento, el supuesto acuerdo que ventiló ‘Kadri Paparazzi’ permanece como rumor, ya que la permanencia de Ese Pérez está en juego tras su llegada al ‘exilio’, lo que mantiene en incógnita al público y los llamados ‘muebles’.

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Así se dijo en Kadri paparazzi: