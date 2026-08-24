La casa de los famosos México 2026: ¿Qué pasó con el habitante “más mueble” HOY, lunes 24 de agosto?

Desde hace algunos días, se ha estado anunciando una dinámica especial dentro de ‘La casa de los famosos México 2026’. El público podrá votar por el habitante “más mueble” del reality. Al menos de manera oficial, no se ha dicho qué pasará con este participante. Tan solo se ha dicho que “sufrirá las consecuencias” por su inactividad.

Si bien se había dicho que los detalles serían revelados durante la gala de eliminación del pasado 23 de agosto, Galilea Montijo, conductora estelar, mencionó que ya no hubo tiempo y que, tanto hoy 24 como mañana 25 de agosto habrá “sorpresas especiales”. Te contamos lo que se sabe hasta el momento.

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Abrieron votaciones para sacar al más mueble de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Qué es ‘La mudanza’, posible castigo para el habitante “más mueble” en ‘La casa de los famosos México 2026’?

En la transmisión más reciente del programa ‘HOY’, Galilea Montijo instó al público a no perderse la gala de hoy 24 de agosto de ‘La casa de los famosos México 2026’. Además de la habitual prueba de liderazgo semanal, dijo que habrá “algo fuerte”.

“Qué cosa va a pasar hoy y qué cosa va a pasar mañana. Todavía no termina. Lo que pasa es que no nos dio tiempo de hacer de todo. La gente está votando por los muebles, por quien cree que es el mueble de La casa”, indicó.

Diversos medios digitales han reportado que se realizará la dinámica de ‘La Mudanza’, algo que se ha hecho en la versión colombiana del reality. Ya sea por votación del público o por decisión de los habitantes, aquel que sea seleccionado como ‘el más mueble”, será sacado de las instalaciones mediante un camión de mudanza.

En caso de ser verdad, se desconoce si habrá modificaciones. Según se ha mencionado, el “más mueble” será llevado al “Exilio”, lugar donde estuvieron Mariana y Ximena Herrera en espera a que la gente decidiera quién de las dos podría regresar al proyecto.

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¿Qué es ‘La Mudanza’, posible castigo para el más mueble de La casa de los famosos México 2026? / Redes sociales

Filtran a los cuatro habitantes en riesgo de ser los “más muebles” dentro de ‘La casa de los famosos México 2026’

Para votar por el habitante “más mueble” dentro de ‘La casa de los famosos México 2026’, se deben seguir los siguientes pasos:

Entrar a https://www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota// (Se anunció que la votación se abrirá hoy 24 de agosto, durante la pregala) Votar por el “habitante más mueble”, es decir, quien no da contenido dentro del show. Dar clic en la opción “enviar voto” y listo.

En redes sociales, diversas páginas de espectáculos, incluyendo ‘Vaya, vaya’, realizaron encuestas para saber cuáles eran las preferencias del público en relación con este asunto. Con base en los resultados, los que estarían en mayor riesgo serían los siguientes:

Yanet García

Ese Pérez

Luis Chaparro

Ernesto Laguardia

La conductora es quien encabeza la lista con el 31% de los votos. En caso de que la tendencia siga igual, ella sería la “habitante más mueble” de la competencia. Cabe destacar que esto no es algo oficial y solo se sabrán los resultados en estos días. Se cree que todo se dará a conocer durante la gala de este lunes 24 de agosto.

Este evento comenzará a las 10 pm. Se podrá ver a través del Canal 5, así como por VIX, aplicación en la que también se pueden ver la transmisión 24/7, las pre y post galas.

Encuestas “habitante más mueble” de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Qué pasó durante la gala de HOY, lunes 24 de agosto, en ‘La casa de los famosos México 2026’?

Durante la gala de ‘La casa de los famosos México 2026' de este lunes 24 de agosto, Odalys Ramírez y Diego de Erice anunciaron que los más votados como “muebles” por el público serán sacados mediante un camión de mudanza.

Esto confirma que sí se llevará a cabo la dinámica de ‘La Mudanza’, pero con la diferencia de que serán varios, en lugar de solo uno.

Tras una intensa votación, los habitantes “más muebles” fueron:



Luis Chaparro

Yanet García

Ese Pérez

Los tres fueron transportados al exilio.

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