Resurge acusación contra Memo Schutz por presunto choque y fuga; su equipo reacciona a la polémica: VIDEO

Memo Schutz vuelve a ser el centro de la polémica. En esta ocasión no fue por su participación en ‘La casa de los famosos México 2026’, sino por una seria acusación que enfrentó hace algunos años. Y es que se dijo que el periodista deportivo presuntamente chocó contra otro automóvil y, en lugar de enfrentar su responsabilidad, presuntamente habría huido de la escena.

El video y testimonio del presunto afectado se ha vuelto a viralizar en redes sociales. Ante esto, el equipo de Memo responde con un contundente mensaje. Te contamos los detalles.

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Memo Schutz está en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Cómo fue el presunto choque automovilístico que protagonizó Memo Schutz, habitante de ‘LCDLFM 2026’?

Todo ocurrió en 2020. Un usuario identificado como Xavier Flores, de 52 años, compartió un video en el que, presuntamente, Memo Schutz trataba de huir tras haber chocado contra su automóvil en un centro comercial de la Ciudad de México.

Según el internauta, Memo no solo se negó a responsabilizarse de sus supuestos actos, sino que también presuntamente lo habría agredido y hasta habría intentado atropellarlo cuando buscó detener su escape.

“Si crees que puedes chocarle a alguien, darte a la fuga, intentar chocarles en el 2do piso del Periférico, aventarles el coche,arriesgar a 2 familias, te invito a que TENGAS EL VALOR, como lo dice tu empresa madre, y hagas lo correcto. Yo llegaré a las últimas consecuencias”, se lee.

Supuestamente, Memo solo detuvo su ataque en cuanto lo reconocieron. Indicó que el famoso puso en riesgo la vida de su familia, dejando claro que no se rendiría hasta obtener justicia.

“NOS ACABA DE PEGAR EN SAN JERÓNIMO, SE FUGO, NOS INTENTA CHOCAR VARIAS VECES EN PERIFÉRICO, SE BAJA MI ESPOSA EN LA CASETA DE PERISUR, LE AVIENTA EL COCHE, NOS AVIENTA EL COCHE A MI HIJO Y A MI, ME INTENTA GOLPEAR SÓLO SE ACOBARDA CUANDO LO RECONOCí”. Xavier Flores

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MEMO SCHUTZ daba más contenido afuera de la casa 😳 Aquí el momento en que fue acusado de chocar y darse a la fuga‼️ (no siempre fue tranquilito)



El señor Xavier Flores, de 52 años, acusó a MEMO SCHUTZ de chocarlo en San Jerónimo y huir en una VW Touareg negra. En el 2do piso de… pic.twitter.com/4lS73PirOG — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) August 24, 2026

Así reaccionó el equipo de Memo Schutz ante la acusación de presunto choque y fuga

Mediante X, antes Twitter, el equipo de Memo Schutz compartió un mensaje breve, pero conciso, mencionando que no “entrarían en polémica” e instando al publico a hacer lo mismo.

“Buen día Tropa. El team Memo Schutz, es un reflejo de su participante, por lo que no nos prestaremos a CONTROVERSIAS DEL PASADO. Creemos fielmente en el fairplay y en seguir dándole foco a Memo desde sus acciones y autenticidad”, se lee.

Por si esto fuera poco, también rescataron el comunicado que hizo el propio Memo en aquel entonces. En aquel entonces, Schutz explicó su versión de la historia.

Equipo de Memo Schutz responde a la polémica / Redes sociales

¿Qué dijo Memo Schutz tras ser acusado de chocar y darse a la fuga?

En el comunicado que Memo Schutz lanzó en marzo de 2020, negó los hechos y aseguró que tanto él como su familia fueron agredidos por tres personas que, supuestamente, dañaron su coche. Señaló que, de forma inmediata, inició acciones legales.

“El día en cuestión, mi familia y yo fuimos agredidos por tres sujetos en el citado centro comercial, y uno de ellos de manera dolosa le causó un daño al vehículo de mi propiedad, tal como es posible observarlo y escucharlo en el video que los propios agresores difundieron en las citadas redes sociales buscando legitimarse mediante el escarnio público”. Memo Schutz

Manifestó que no había dicho nada hasta ese momento por recomendación de sus abogados. Sin dar más detalles, agradeció el apoyo de sus fanáticos y se dijo “convencido de que las autoridades resolverían el conflicto”.

Cabe destacar que, hasta ahora, se desconoce cómo acabó el asunto, pues ya no hubo más actualizaciones. No obstante, la presunta víctima siempre sostuvo que el responsable del choque fue Memo y que este se portó muy “agresivo” cuando lo confrontó.

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