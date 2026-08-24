La casa de los famosos México 2026: ¿Quién ganó la prueba del líder HOY, 24 de agosto?

La cuarta gala de eliminación de ‘La casa de los famosos México’ 2026 dejó a Moisés Peñaloza fuera del reality. Además de su salida de la competencia, la gala estuvo marcada por el conflicto entre Masad Altamimi y Ese Pérez, por lo que la tensión dentro de la casa parece estar aumentando.

Este lunes comienza una nueva semana en el reality con la prueba para definir al líder de la semana, una competencia en la que los habitantes deberán poner a prueba sus habilidades, resistencia y trabajo en equipo. ¿Qué pasó en la prueba y quién logró avanzar? Te contamos.

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Habitantes confirmados para ‘La casa de los famosos México’ 2026 / Facebook

¿Qué pasó en la cuarta gala de eliminación de La casa de los famosos México 2026?

La gala de eliminación de la cuarta semana de ‘La casa de los famosos México’ 2026 fue inédita, pues además de definir al cuarto eliminado, la producción anunció una nueva ronda de votaciones para que el público elija al “mueble” de la casa; es decir, al habitante que, desde su perspectiva, menos se ha involucrado en el juego y ha generado poco contenido dentro del reality.

Además, esta semana no hubo el clásico posicionamiento, pues los nominados tuvieron un diálogo directo con Galilea Montijo para hablar sobre su experiencia dentro de la casa y explicar su perspectiva ante la situación que atraviesa la competencia.

La gala concluyó con Moisés Peñaloza como el cuarto eliminado de la temporada, mientras que los ánimos quedaron encendidos entre Masad Altamimi y Ese Pérez por el conflicto que protagonizaron después de la fiesta del viernes.

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Moisés Peñaloza fue el cuarto eliminado de ‘La casa de los famosos México’ / Instagram

¿Cómo es y cómo votar por el mueble en La casa de los famosos México 2026?

Por primera vez en esta temporada, el público podrá elegir al habitante que considera “mueble” en la casa, es decir, aquel que menos participa o genera contenido.

Para votar por el “mueble”, se sigue un proceso sencillo, similar a la votación de eliminación:

Entrar al sitio oficial de votaciones de ‘La casa de los famosos México’. Seleccionar al habitante que consideres el “mueble”. Confirmar tu voto. Los suscriptores de ViX Premium pueden emitir hasta 10 votos, ya sea por un mismo habitante o repartirlos entre varios.

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Votación para el más “mueble” de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Cómo fue y quién ganó la quinta prueba por el liderato en La casa de los famosos México’ 2026?

La primera fase de la prueba para definir a los semifinalistas fue una prueba de equilibrio, llamada “Acción profunda”, sobre una tabla que cada cierto tiempo aumentaba su inclinación y con ello, la dificultad para mantenerse sobre ella, quien quedara como último en pie sobre la tabla, sería semifinalista.

Los semifinalistas fueron:



Ernesto Laguardia

Memo Schutz (reemplazando a Ese Pérez)

Masad Altamimi

Brianda Deyanara

Karina Torres (repitió ronda contra Gema Garoa luego de usar calcetas antideslizantes en la primera ronda)

Flor Vigna

Ese Pérez fue considerado por el público como “mueble”, por lo que no podría participar en la siguiente fase de la prueba del liderato, por lo que cedió su lugar a Memo Schutz.

Masad y Karina se convirtieron en los finalistas de la prueba, de la que resultó ganador Masad Altamimi y resultó líder de la semana.

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Masad es el líder de la semana.



A Heces Pérez le va a dar diarrea en el Exilio.



PD. ¿Por qué para esta prueba el público no pudo elegir? Yahir va a dar CERO contenido en esa suite. 🤮#LaCasaDeLosFamososMx#LaCasaDeLosFamososMexico pic.twitter.com/NtX4tQ43Iv — Emmanuel ZP (@EmZkPr) August 25, 2026

¿Quién sube a la suite con Masad Altamimi y quién es el primer nominado de la quinta semana en La casa de los famosos México 2026?

Masad Altamimi, como líder de la semana, eligió a Yahir como acompañante en la suite durante esta semana.

Con el poder de la nominación directa, Masad nominó a Gema Garoa, sin dar mayores detalles.

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