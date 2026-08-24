Kim Shantal apoya a Ese Pérez tras pleito con Massad en ‘La casa de los famosos México 2026’: “Les incomoda”

“‘La casa de los famosos México 2026’ ya despertó”, al menos eso es lo que opina gran parte del público tras la más reciente gala de eliminación. Luego de que Moisés Peñaloza se convirtiera en el cuarto expulsado, Ese Pérez y Massad Altamini protagonizaron una fuerte pelea.

Esta situación dio mucho de qué hablar en redes sociales. Incluso celebridades dieron su punto de vista. Entre estas últimas se encuentra Kim Shantal, quien no dudó en defender a Pérez y, de paso, dar una contundente crítica hacia el proyecto. Te contamos todo lo que dijo.

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Massad retó a Ese Pérez a golpearlo en ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

¿Por qué Massad Altamini y Ese Pérez se pelearon en ‘La casa de los famosos México 2026’?

Desde hace varios días, Massad Altamini y Ese Pérez han arrastrado ciertas diferencias. Durante la más reciente fiesta, el mexicano le dijo: “Ching… a tu madre” al árabe. Ese último no lo tomó de buena manera y le exigió que “no se metiera con su mamá”.

Si bien el resto de los habitantes le intentó explicar que era un “modismo” y no era algo personal, el también empresario pidió que respetaran a su progenitora. En respuesta, Pérez, a modo de broma, le recordó las denuncias en su contra por presunta violencia: “Pregúntale a las señoritas que te demandaron”, indicó.

El asunto resurgió tras la eliminación de Moisés Peñaloza. El árabe señaló que Ese siempre se metía con su familia y hasta lo retó a golpearlo. Al ver que Pérez se le acercaba, los presentes se interpusieron para calmar las cosas. Incluso Karina Torres se involucró y le reclamó a Massad que se estuviera “haciendo la víctima”.

“Ya, ya te dijo que no le va a decir nada (a tu mamá). Ya tanta víctima. Ya no te hagas tanto la víctima... ¿Ya quieres llorar? Pareces vieja. Muy bravito, ¿no? Muy bravito. Vete con tu vestido allá. Te haces el pobrecito”, manifestó.

Al igual que los participantes de ‘La casa’, los internautas también tomaron bandos y hasta acusaron a Karina de haber “traicionado” a Massad. Y es que, recordemos, los influencers eran muy unidos durante las primeras semanas. Sin embargo, todo cambió después de que ella lo nominara. El árabe se dijo muy “traicionado” por esta situación y ha mantenido cierta distancia.

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Karina Torres defendió a Ese Pérez en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

Kim Shantal exige que dejen de “juzgar” a Ese Pérez tras pelea con Massad en ‘LCDLFM 2026’

A través de Instagram, Kim Shantal compartió un video hablando sobre la pelea entre Ese Pérez y Massad Altamini en ‘La casa de los famosos México 2026’. La estrella de realities considera que la gente está “juzgando mucho” al mexicano solo por su forma de expresarse, cuando es de los “pocos que dan contenido”.

“¿Y así quieren sacar al Ese? Neta que están bien pen… Es el único que está prendiendo el pe… Karina ya se puso loba, ya se activó. Todos los que están dando palo, están más grises que la noche. Ya, a dormir. Todo el que resulta incómodo, todo el que no se calla, el que está dando de qué hablar, todo ese conjunto de personalidades sirve, pero aquel que no reacciona por miedo, pues no”. Kim Shantal

Por si esto fuera poco, acompañó su video con el siguiente escrito: “Al final, recuerden que nos venden entretenimiento. ¿A cuántos delincuentes no les han querido limpiar la carrera? Pero ven a un ‘naco’ que les resulta incómodo por su manera de expresarse o actuar y de repente todos se vuelven jueces de la moral”.

Kim Shantal dice que Ese Pérez es el único que da contenido en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Kim Shantal acusa a ‘La casa de los famosos México 2026’ de querer “hundir” la carrera de Ese Pérez?

Posteriormente, Kim Shantal usó su cuenta de X (antes Twitter) para quejarse de cómo la gente “arruina los realities” al querer “hundir la carrera” de los participantes. Aseguró que hacer eso solo le quita lo “divertido” a este tipo de formatos.

“Qué cansado que con cada reality quieran encontrar a alguien para hundirle la carrera. La gente entra a vivir una experiencia y termina midiendo cada palabra y cada movimiento porque sabe que afuera van a querer convertir cualquier cosa en una funa. Así matan precisamente lo que hace entretenido a un reality: lo espontáneo, lo inesperado y lo humano”. Kim Shantal

Y agregó: “Y todavía quieren presumir que están ‘analizando el juego’. Si les piden votar por ‘el más mueble’ y eligen al que les cae mal, no están siguiendo la dinámica: están buscando una excusa para atacar”.

Si bien no dijo nombres de forma directa, se cree que hace referencia a ‘La casa de los famosos México 2026’ y a todos los señalamientos que ha recibido últimamente. Recordemos que esta temporada ha sido criticada por ser “aburrida”. El asunto ha llegado a tal punto que la propia Galilea Montijo regañó a los habitantes de ‘La casa’ por su inactividad.

Muchos consideran que, a raíz de las funas a ciertos personajes en las temporadas pasadas, los participantes actuales tratan de “cuidarse más”.

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