La casa de los famosos México 2026: ¿Quién abandonaría la casa con la “mudanza”? Estos son los 5 más “mueble”

La casa de los famosos México 2026 volvió a sacudir a los fans tras un misterioso mensaje de la producción sobre los habitantes que aportan poco contenido al reality. Aunque Moisés Peñaloza ya se convirtió en el cuarto eliminado, ahora todas las miradas están puestas en la llamada “mudanza”, una dinámica que podría afectar a quienes han pasado desapercibidos dentro de la competencia. En redes incluso ya circulan nombres y encuestas que señalan a los concursantes considerados más “mueble” de la temporada.

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Cambios en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Qué es la “mudanza” en La casa de los famosos México 2026 y cómo podría cambiar el reality?

La casa de los famosos México 2026 podría vivir uno de sus giros más inesperados con la llegada de la llamada “mudanza”, una dinámica que buscaría castigar a los habitantes con menor protagonismo dentro del reality. La especulación surgió después de que la producción lanzara una contundente advertencia en redes sociales:

“Ser mueble dentro de #LacasadelosfamososMx ya no será opción para los habitantes y habrá consecuencias para quien lo sea”. La casa de los famosos México 2026

Aunque hasta el momento no existe una explicación oficial sobre cómo funcionará esta mecánica en México, el mensaje fue suficiente para encender las alarmas entre los seguidores del programa. Algunos fans creen que podría tratarse de una salida inesperada, mientras que otros apuntan a un posible exilio para los concursantes que han pasado desapercibidos dentro de la competencia.

La dinámica no sería completamente nueva, ya que tuvo antecedentes en La casa de los famosos Colombia. En aquella versión, el público llegó a votar por el participante considerado el más “mueble” de la temporada y un camión de mudanza ingresó simbólicamente para marcar su salida. Incluso hubo una variante en la que los propios habitantes decidieron quién debía abandonar el juego por su poca actividad, razón por la que muchos creen que una mecánica similar podría llegar muy pronto a la edición mexicana.

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¿Qué significa ser un “mueble” en La casa de los famosos México?

Dentro de La casa de los famosos México, el término “mueble” se ha convertido en una de las etiquetas más temidas por los participantes. Se utiliza para describir a aquellos habitantes que permanecen dentro de la competencia, pero generan poco contenido frente a las cámaras.

Generalmente son concursantes que evitan conflictos, participan poco en las conversaciones importantes y rara vez protagonizan momentos que se vuelvan tendencia en redes sociales o den de qué hablar durante las galas.

En un reality donde las estrategias, las alianzas y las polémicas suelen marcar la diferencia, pasar desapercibido puede convertirse en un riesgo enorme. La audiencia suele respaldar a quienes provocan emociones, ya sea por simpatía, rivalidades o momentos memorables.

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Galilea Montijo regañó a los habitantes de ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

¿Quiénes son los 5 habitantes más “muebles” de La casa de los famosos México 2026, según encuestas?

En medio de las especulaciones apareció una encuesta realizada por el periodista de espectáculos Gerardo Escareño, más conocido como Vaya Vaya, quien preguntó a sus seguidores cuál consideran que es el habitante más “mueble” de esta temporada.

La lista de los participantes señalados como los habitantes más “muebles” quedó así:



Yanet García: 32%

32% Ese Pérez: 17%

17% Ernesto Laguardia: 13%

13% Luis Chaparro: 14%

14% Memo Schutz: 6%

6% Brianda Deyanara: 6%



Sin embargo, estos números deben tomarse únicamente como el resultado de una encuesta en redes sociales y no como una votación oficial de La casa de los famosos México 2026..

Además, las opiniones de los seguidores no fueron unánimes. Uno de los nombres que generó debate fue Ese Pérez, ya que mientras algunos usuarios consideran que ha tenido una participación suficiente, otros creen que su presencia dentro de la casa no ha sido tan relevante como la de sus compañeros.

¿Quiénes son los 5 habitantes más “muebles” de La casa de los famosos México 2026?

¿Habrá exilio o una salida sorpresa en La casa de los famosos México 2026?

Tras la eliminación de Moisés Peñaloza de La casa de los famosos México 2026, las especulaciones no han dejado de crecer entre los fanáticos del programa. Muchos creen que la advertencia de la producción podría estar relacionada con una nueva etapa dentro del reality.

En redes sociales han surgido teorías sobre un posible exilio temporal para algunos habitantes, una votación especial para elegir al participante más “mueble” o incluso una salida extraordinaria que no dependa de la placa tradicional de nominados.

Por ahora, la producción no ha revelado los detalles oficiales de esta dinámica. Lo único claro es que el mensaje generó incertidumbre dentro y fuera de la casa, pues ningún participante quiere cargar con la etiqueta de ser un simple espectador dentro del juego.