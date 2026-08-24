La casa de los famosos México 2026: Yahir se despidió de sus compañeros y el público, ¿renunció al reality? VIDEO

La gala de eliminación de la cuarta semana de ‘La casa de los famosos México’ 2026 dejó al descubierto nuevas dinámicas y el primer conflicto cara a cara entre dos habitantes de la casa.

Ante una semana sin precedentes, marcada por una nueva votación para elegir al “mueble” del reality, la tensión entre los habitantes ha aumentado y algunos comienzan a preguntarse quién podría ser el próximo en abandonar la competencia.

En medio de este ambiente, Yahir sorprendió al despedirse de sus compañeros y del público frente a las cámaras dentro de la casa. ¿Será que está pensando en renunciar al reality o se prepara para convertirse en el próximo eliminado?

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Yahir / IG

¿Cómo fue que Yahir se despidió de sus compañeros en La casa de los famosos México 2026?

El cantante sorprendió a sus compañeros al entrar a los cuartos para despedirse de ellos, expresándoles lo mucho que había disfrutado conocerlos y convivir con ellos durante su estancia en la casa. En la habitación se encontraban Aldo Rendón y Karina Torres, a quienes les aseguró que se seguirían viendo fuera del reality para celebrar al ganador de la temporada.

“Fue muy chin...n conocerte... Seguramente nos veremos afuera, para la despedida oficial... Digo para festejar al ganado o ganadora.” Yahir

La despedida preocupó especialmente a Aldo, quien le pidió que no se despidiera de él. Después, ambos se dieron un fuerte abrazo como muestra del cariño que desarrollaron durante la competencia.

“De mí no te despidas. Si te sales tú, me salgo atrás de ti.” Aldo Rendón

Ay Nooo Yahir siente que se va , se anda despidiendo oficialmente de todo mundo , sera el unico regreso que estare esperando con ansias 😩 #LaCasaDeLosFamososMéxico #LaCasaDeLosFamososMéxico4 pic.twitter.com/Qyw9kDsVQC — Buccifresa🍓 (@Buccifresa) August 24, 2026

Más tarde, Yahir se tomó unos segundos a solas y, frente a las cámaras de los baños, se dirigió al público para despedirse. El cantante aseguró que se iba contento por haber tenido la oportunidad de conocer a los demás habitantes, descubrir sus personalidades y compartir con ellos esta experiencia.

“Me voy feliz, me voy contento de conocer a esta gente tan chida, tan locochona... Gracias a la casa por permitirme convivir con ellos cosas tan chidas.” Yahir

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¿Yahir se va de La casa de los famosos México 2026?

De momento, Yahir NO se va de ‘La casa de los famosos México’ 2026 y continúa en la competencia. Los videos en los que se despide tanto de sus compañeros como del público f ueron grabados unas horas antes de la gala de eliminación, cuando el cantante se encontraba nominado y existía la posibilidad de que tuviera que abandonar el reality.

Ante este escenario, Yahir aprovechó el momento para despedirse de sus compañeros y prepararse para cualquier resultado. Sin embargo, el público decidió salvarlo, por lo que regresó a la casa y continúa compitiendo por llegar a las etapas finales del reality.

Así que, por ahora, su despedida no fue una renuncia ni significó su salida de la competencia. Fue simplemente una forma de decir adiós ante la posibilidad de ser eliminado.

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Yahir en LCDLFM / Redes sociales

¿Quiénes han sido los eliminados de La casa de los famosos México 2026?

La temporada 2026 de ‘La casa de los famosos México’ ya ha tenido cuatro galas de eliminación, aunque la dinámica de la competencia también ha provocado la salida de un habitante infiltrado: Fede Vigevani.

Hasta ahora, los habitantes que han quedado fuera de la competencia son:



Mariana, quien posteriormente regresó a la casa después de pasar por ‘El exilio’ y ocupar el lugar de Fede Vigevani.

Fede Vigevani, quien ingresó como habitante infiltrado.

Ximena Herrera.

Arantza Ruiz.

Moisés Peñaloza.

Ahora, una nueva dinámica podría cambiar nuevamente el rumbo de la competencia. La producción anunció una votación para que el público determine quién es el “mueble” de la casa, es decir, el habitante que consideran que menos se involucra en el juego o genera contenido.

Aunque todavía no se ha confirmado cuál será la consecuencia para quien resulte elegido, esta nueva dinámica podría tener un impacto importante en la competencia y abrir la puerta a una posible nueva salida.

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