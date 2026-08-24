Adrián Marcelo rechazó participar en ‘La granja VIP 2026’, ¿por LCDLFMX 2026?: “Me están esperando”

Mucho se ha especulado sobre la posible participación de Adrián Marcelo en la segunda temporada de ‘La granja VIP’, programada a estrenarse el próximo 6 de septiembre. Para tristeza de muchos, él ya confirmó que esto no será así. Incluso explicó su contundente razón. ¿Fue por ‘La casa de los famosos México’? Te contamos los detalles.

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Adrián Marcelo rechaza La granja VIP / Redes sociales

¿Por qué la participación de Adrián Marcelo en ‘La casa de los famosos México’ fue tan polémica?

Como muchos recordarán, Adrián Marcelo participó en la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’, estrenada en 2024. El regiomontano entró como uno de los favoritos para ganar. No obstante, sus comportamientos y comentarios polémicos complicó su estancia hasta el punto en el que decidió dejar el show voluntariamente.

El influencer hizo declaraciones consideradas por muchos como “misóginas”. Además de eso, tuvo peleas constantes con Gala Montes, quien hasta lo tachó de ser un “feminicida en potencia”. Por supuesto, el creador de contenido siempre se defendió y, entre otras cosas, le recordaba los problemas familiares con su madre.

Durante las últimas semanas del concurso, Marcelo renunció al reality. Al salir, tuvo que enfrentar críticas en redes sociales y hasta varias de sus presentaciones se vieron canceladas. El proyecto también sufrió consecuencias; varias marcas que lo patrocinaban decidieron deslindarse.

Pese a todo, Rosa María Noguerón, productora del concurso, dijo tener una buena impresión de él. Incluso, en su momento confesó que le gustaría incluirlo como panelista en la miedo temporada. En redes sociales, hasta se comenzó a especular que lo invitarían próximamente para “levantar el evento”.

En respuesta, el creador de contenido sostuvo solo aceptaría volver al proyecto con una condición: “Y no me estén ninguneando con esas pend… de invitarme panelista. ¿Tú crees que iba a tomar un perro vuelo, güey, para ir a hablar dos minutos y que después tenga que hablar Galilea siete, güey? No, a mí me invitas a conducir esa madre y te la rescato, güey”, indicó.

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Adrián Marcelo salió funado de ‘La casa de los famosos México 2024' / Redes sociales

Adrián Marcelo explica por qué rechazó ‘La granja VIP 2026’

A través de X (antes Twitter), Adrián Marcelo dejó claro que, pese a todas las polémicas que ha enfrentado, no le da miedo “ser cancelado”. Aseguró que, tras estar en ‘La casa’, ha ganado más dinero que nunca, por lo que seguirá hablando de su experiencia.

“A mi me estaban esperando más de 3 mil personas con boleto pagado en Tijuana para escucharme hablar de La casa de los famosos y ni les cuento las reproducciones que alcanzó mi canal de YT, posterior al reality”, indicó.

Asimismo, confirmó que fue invitado a participar en ‘La granja VIP 2026’. Sin embargo, declinó por una razón; el pago. Y es que, según él, no le “llegaron al precio”.

“Tanto me encumbró ese programa que los de La granja (todo menos VIP) ya me ofrecieron mucho dinero y por supuesto que se les bateó (no les va a alcanzar nunca). Y ni les cuento de Supernova y el puñetas de Poncho y su gente que se MUEREN de ganas por que les levante el evento”. Adrián Marcelo

Finalizó su mensaje diciendo que salir de ‘La casa’ solo benefició su carrera: “A mi no me cancelaron, a mi, cuando decidieron sacarme de esa manera, me volvieron el personaje más rentable del entretenimiento en México. Les dije clarito: No los necesito para NADA”, concluyó.

Como era de esperarse, sus fans aplaudieron la publicación, asegurando que, sin importar nada, lo apoyarán, pues lo consideran uno de los mejores comediantes de México.

No sé de dónde sacaron eso del “miedo” a ser cancelado.



A mi me estaban esperando más de 3 mil personas con boleto pagado en Tijuana para escucharme hablar de La Casa de los Famosos y ni les cuento las reproducciones que alcanzó mi canal de YT, posterior al reality.



Y si… — adrián marcelo (@adrianm10) August 24, 2026

¿Quiénes son los granjeros confirmados para ‘La granja VIP 2026’ hasta HOY, lunes 24 de agosto?

La segunda temporada de ‘La granja VIP’ contará con un total de 20 participantes. Hasta el momento, solo se han confirmado a nueve, que son:

Carlos Trejo: Influencer y ‘Cazafantasmas’.

Ivonne Montero: Actriz

Kenny Áviles: Cantante y fundadora de ‘Kenny y los eléctricos’.

Kevyn Contreras: Influencer.

Kunno: Influencer y estrella de realities.

Fer Lozada: Influencer, conductor y estrella de realities.

Rafa Mercadante: Conductor.

María Karunna: Cantante e integrante de ‘Caló’.

Niurka Marcos: Actriz y estrella de realities.

Hace poco, se mostraron las pistas del décimo granjero revelado, las cuales fueron un corazón de madera rota y un micrófono estilo stand up. Muchos creen que podría tratarse de un comediante o un influencer.

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