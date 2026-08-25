Flor Vigna explota y enfrenta a Mariana, ¡protagonizan fuerte pelea en LCDLFMX!: “No necesita sacar esa mi...a”

El ambiente en ‘La casa de los famosos México’ 2026 cambió radicalmente después de la cuarta gala de eliminación, en la que se implementó la votación por los “muebles” de la casa y se eliminó el posicionamiento, siendo reemplazado por un diálogo directo con Galilea Montijo.

Precisamente, esta nueva forma de expresar lo que piensa cada nominado dentro de la casa se convirtió en un punto de quiebre en la relación entre algunos habitantes.

A partir de ese momento, Flor Vigna y Mariana entraron en una dinámica de confrontación que terminó por explotar dentro de la casa, con una fuerte discusión entre ambas. ¿Qué se dijeron? Te contamos.

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Flor Vigna / Redes sociales

¿Cuál fue el origen del pleito entre Flor Vigna y Mariana en La casa de los famosos México?

Todo surgió el domingo, durante el diálogo que tuvieron los nominados con Galilea Montijo. Cuando la conductora preguntó cuál era su perspectiva dentro de la casa, Mariana lanzó un comentario que sorprendió tanto al público como a sus compañeros.

La exintegrante de OV7 mencionó que, desde su perspectiva, Flor estaba utilizando a Ese Pérez únicamente para crear contenido dentro de la casa a manera de estrategia y que, en realidad, no lo quería.

Este comentario causó indignación en la argentina y, al regresar a la casa, Flor no dudó en expresar su molestia por lo que había dicho Mariana.

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Flor Vigna y Ese Pérez / Captura de pantalla

¿Qué se dijeron Flor Vigna y Mariana en La casa de los famosos México 2026?

La madrugada del 25 de agosto, después de la final de la prueba por el liderato, Flor se enfrentó a Mariana y le reclamó por los comentarios que hizo durante la gala de eliminación.

La discusión entre ambas escaló al punto de que Mariana decidió levantarse para dar por terminado el conflicto, pero Flor arremetió contra ella y le dijo que se levantaba porque “no sabe discutir”.

La argentina expresó su molestia porque Mariana se refirió únicamente a ella durante la gala y no también a Ese Pérez al hablar sobre su relación, lo cual Flor sintió como un señalamiento directo. Además, la acusó de utilizar el tema de su distanciamiento con el influencer como un arma de juego para obtener votos.

“Vos podés hacerlo juzgada como una jugadora, pero realmente siendo una artista tan talentosa, con hijos para mostrarles un buen ejemplo, una mujer que hace algo rico para todos, que es alegre, todo, no necesita sacar esa mi...a para pedir votos.” Flor Vigna

La bailarina también declaró que no estaba de acuerdo con que la criticaran por “colgarse de alguien más” y relacionó este argumento con la propia trayectoria de Mariana.

Tras un intercambio de palabras en el que ninguna de las dos llegó a un acuerdo, Mariana se mantuvo en su postura, en la que argumentaba que solamente había hablado de la estrategia de Flor, y no fue una acusación directa.

“A mí me molestó mucho lo que dijiste ayer por una cuestión de ser mujeres las dos y en vez de tomar la decisión de hablar de los dos... hablar directamente de mí como mujer. Que yo me cuelgo de otra persona.” Flor Vigna

Posteriormente, concluyó la conversación señalando que Flor no aceptaría su criterio y que estaba mezclando el conflicto con otros temas que, desde su perspectiva, no tenían relación con el problema principal.

“Tú no estás aceptando mi criterio y no pienso seguir hablando contigo, porque tú estás revolviendo que soy mamá y que tengo hijos. Yo hablé de una estrategia tuya que a mí no me gusta, punto. No voy a seguir hablando contigo.” Mariana

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¿Qué pasó entre Flor Vigna y Ese Pérez?

La relación entre Flor Vigna y Ese Pérez ha sido muy confusa durante estas semanas dentro del reality, pues en algunas ocasiones se les veía juntos, mientras que en otras aparecían distanciados.

Después de la cuarta gala de eliminación, ambos tuvieron una conversación en la que hablaron sobre sus sentimientos y la situación que estaban atravesando.

Los dos concluyeron que este no era un momento oportuno para estar juntos y acordaron que, si aún tenían ganas de continuar con su relación, lo intentarían cuando salieran de la casa.

Ante esto, Flor habló sobre aquella conversación y explicó cómo se encuentra actualmente su relación con el influencer:

“Tuvimos una charla muy linda en la que sentíamos que nos estábamos haciendo mal en vez de bien, porque es cuatro paredes y todo el tiempo lo que le pasaba a uno le afecta al otro. Entonces, dijimos: ‘Bueno, si nos queremos, que siga afuera, pero acá nos vamos a hacer mal.” Flor Vigna

Por tanto, ambos famosos suspendieron de momento la relación que mantenían.

Después de esta polémica gala, surgieron otros conflictos, como el de Moisés Peñaloza con Ernesto Laguardia.

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