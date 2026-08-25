Yanet García sufre aparatoso accidente en El exilio y preocupa a sus fans: “Fractura de tercer grado”

Lo que parecía una noche tranquila en El exilio terminó con un fuerte susto para Yanet García. La conductora cayó de manera aparatosa mientras intentaba acomodarse para dormir y la reacción de Ese Pérez no pasó desapercibida. ¿Se encuentra bien?

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¿Por qué Yanet García fue enviada a El exilio en La casa de los famosos México 2026?

Yanet García, Luis Chaparro y Ese Pérez fueron enviados a El exilio de La casa de los famosos México 2026 luego de que el público los señalara como los habitantes con menor participación dentro del juego.

La dinámica sorprendió tanto a los concursantes como a los televidentes, ya que los tres famosos tuvieron que abandonar temporalmente las comodidades de la casa para trasladarse a una zona mucho más complicada y con recursos limitados.

Dentro del reality, la palabra “mueble” se utiliza para describir a los participantes que, según la audiencia, generan poco contenido o tienen escasa influencia en las estrategias y conflictos. Precisamente esa percepción llevó a Yanet, Luis y Ese Pérez a convertirse en los elegidos para vivir esta dura experiencia.

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Yanet García, Luis Chaparro y Ese Pérez

¿Cómo es El exilio en La casa de los famosos México 2026?

El exilio de La casa de los famosos México 2026 es uno de los castigos más difíciles de la temporada. Se trata de una cabaña rústica en la que los participantes deben sobrevivir con pocas comodidades, escasa privacidad y limitaciones incluso en la alimentación.

Mientras los habitantes permanecen alejados de la casa principal, también enfrentan el impacto emocional de sentirse rechazados por el público, una situación que suele provocar reflexiones y tensiones dentro del reality.

Al llegar al lugar, Yanet García, Luis Chaparro y Ese Pérez comenzaron a conversar sobre lo ocurrido e intentaron entender por qué fueron considerados los llamados “muebles” de la competencia. Los tres coincidieron en que existen otros habitantes que pasan más desapercibidos dentro del programa.

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El Exilio en La casa de los famosos México 2026.

¿Qué le pasó a Yanet García en El exilio y por qué preocupó a sus compañeros?

La primera noche en El exilio tuvo un momento inesperado cuando los participantes intentaban acomodarse para descansar en los catres instalados dentro de la cabaña.

Mientras Ese Pérez ya se encontraba acostado y Luis Chaparro buscaba un espacio para dormir, Yanet García trató de acomodarse junto a ellos. Sin embargo, perdió el equilibrio y terminó cayendo al suelo de manera sorpresiva.

Por unos segundos se escuchó un fuerte grito que alarmó a sus compañeros. Aunque la caída generó preocupación inicial, rápidamente quedó claro que la conductora no había sufrido lesiones graves, por lo que el incidente terminó convirtiéndose en motivo de bromas entre los habitantes.

YANET SE ME CAYÓ 😭, pero al piso JAJAJA, se aventaba con toda seguridad.

YANET SE QUEDA#LaCasaDeLosFamososMéxico pic.twitter.com/YRwzP1a0fW — Val la del clima ⛅️🤠 (@val_ximyanet) August 25, 2026

¿Qué dijo Ese Pérez tras la caída de Yanet García en El exilio?

Luego del accidente, Luis Chaparro fue el primero en reaccionar al asegurar entre risas: “La más lesionada de La casa de los famosos México”, tratando de restarle dramatismo al momento.

Yanet García también tomó la situación con humor y comenzó a reírse de lo ocurrido, algo que ayudó a relajar el ambiente tras el susto inicial que se vivió dentro de El exilio.

Por su parte, Ese Pérez lanzó un comentario que inmediatamente llamó la atención de los seguidores del programa. “Fractura de tercer grado”, bromeó el creador de contenido al referirse a la caída de su compañera, provocando carcajadas entre los presentes.

Aunque el accidente no pasó a mayores, el momento rápidamente comenzó a circular entre los fanáticos de La casa de los famosos México 2026, quienes se vieron aliviados cuando vieron que solo fue el susto y Yanet García se encuentra bien.