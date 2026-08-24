Moisés Peñaloza explota contra Ernesto Laguardia tras ser eliminado de ‘LCDLFMX 2026’: “Hipocresía”

El pasado domingo 23 de agosto, Moisés Peñaloza se convirtió en el cuarto habitante eliminado de ‘La casa de los famosos México 2026’. En sus primeras declaraciones a la prensa, el actor arremetió contra Ernesto Laguardia, a quien, entre otras cosas, llamó “hipócrita”. Te contamos los detalles.

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Moisés Peñaloza fue la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

¿Quién es Moisés Peñaloza y por qué causó tanta polémica en ‘La casa de los famosos México 2026’?

Moisés Peñaloza es un actor, modelo y empresario mexicano. Actualmente tiene 34 años. Comenzó su carrera artística en 2019, apareciendo en producciones como ‘La rosa de Guadalupe’, ‘Una familia de 10’ y ‘Corazón de oro’.

En 2022, ganó el tercer lugar en ‘Mister Supranational’. También tiene un negocio propio de mariscos llamado ‘Don Camarón’. Fue el quinto habitante confirmado para ‘La casa de los famosos México 2026’.

Su estancia dentro del reality fue sumamente polémica. Y es que en su momento se le acusó de, presuntamente, escupir a Massad, este hecho haría sido confirmado por Brianda Deyanara. También lo señalaron de supuestamente haber agredido a Memo Schutz. Durante su última semana, muchos habitantes lo tacharon de “soberbio”.

La controversia no se limitó allí. Se reportó que, presuntamente, Peñaloza chantajeó a su exnovia, Elaine Haro; le habría pedido dinero a cambio de no ventilar sus secretos dentro del reality. De igual forma, se reportó que, supuestamente, fue el “chichifo de un famoso comediante”.

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¿Quién es Moisés Peñaloza? / Mezcalent

Moisés Peñaloza despotrica contra Ernesto Laguardia

Una de las enemistades más marcadas dentro de ‘La casa de los famosos México 2026’ fue la de Ernesto Laguardia y Moisés Peñaloza, al menos fuera del reality. Y es que el equipo de Peñaloza acusó al “Team Laguardia” de crear una campaña de desprestigio para dañar al modelo.

Moisés dijo sentirse muy decepcionado del comportamiento de su colega artístico dentro del show. Declaró que, a su consideración, Ernesto es muy ambivalente y muchas veces se retracta de sus palabras.

También sostuvo que el protagonista de ‘Quinceañera’ lo “sobajó” en varias ocasiones solo por la diferencia de trayectorias.

“Ya me había sorprendido porque, a nivel nacional, había intentado como sobajar mi trabajo, insultarme. Ahorita en esta segunda ocasión con Flor y Ese, dijo como comentarios donde agredía la relación o lo que se estaba dando, pero solamente al aire. Ya que se quitaba el aire, se disculpaba y decía: ‘Yo no dije nada, discúlpenme, es parte del show’. Ese tipo de cosas que yo hablé desde el principio. Está feo que conozcas a una persona por el juego y después salga la doble cara. La verdad es que no está padre”. Moisés Peñaloza

Sus declaraciones tuvieron opiniones divididas; si bien algunos lo respaldaron, otros simplemente desacreditaron su opinión y afirmaron que salió del juego por “envidioso y odioso”.

¿Cuántos participantes quedan hasta HOY, 24 de agosto, en ‘La casa de los famosos México 2026’?

Tras la salida de Moisés Peñaloza, quedan 14 habitantes dentro de ‘La casa de los famosos México 2026’, quienes son:

Ernesto Laguardia Karina Torres Aldo Rendón Cynthia Klitbo Massad Altamini Gema Garoa Luis Chaparro Memo Schutz Flor Vigna Yanet García Luis Chaparro Ese Pérez Yahir Brianda Deyanara

Recordemos que recientemente se abrieron las votaciones para decidir quién era el habitante “más mueble” de ‘La casa’. Durante la gala de este 24 de agosto, se explicó que un camión de “Mudanza” se llevará a los más votados como los “más muebles del show”.

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