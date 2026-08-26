Eduin Caz explota vs. La casa de los famosos México y sale en defensa de Ese Pérez, ¿amenazó a la producción?

La estancia de Ese Pérez en El exilio de ‘La casa de los famosos México’ 2026 generó sorpresa entre los habitantes y seguidores del reality, pues el creador de contenido fue uno de los participantes señalados por el público como “mueble” y enviado a esta zona de la competencia.

Una de las reacciones más mediáticas fue la de Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, quien mostró su molestia con la producción. Incluso, el cantante fue hasta la ubicación del exilio para cantarle las mañanitas.

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Eduin Caz / Redes sociales

¿Por qué Eduin Caz está molesto con La casa de los famosos México?

El cantante de Grupo Firme no dudó en hacer notar su molestia por la decisión de enviar a Ese Pérez al Exilio el día de su cumpleaños. Sin embargo, cabe recordar que la decisión de señalar a Ese Pérez como uno de los “muebles” de la casa fue tomada por el público en la votación.

Eduin publicó una historia en Instagram en la que aparece haciendo una seña obscena, acompañada de un mensaje en el que dejó clara su molestia por lo ocurrido con su amigo.

“No tenían que hacer lo que hicieron en su cumpleaños, pero, si así es el juego, juguemos”, escribió el vocalista, dejando ver que, aunque no estuvo de acuerdo con la decisión, estaba dispuesto a jugar bajo las reglas del reality.

Esto fue tomado por usuarios como una contundente amenaza a la producción. ¿Tuvo que ver con su regreso al reality?

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Eduin Caz en Instagram / Instagram

Eduin Caz defiende a Ese Pérez tras ser considerado “mueble”

Los medios de comunicación interceptaron a Eduin Caz después de cantarle las mañanitas a Ese Pérez y los reporteros le pidieron su opinión sobre la estancia de su amigo en ‘El exilio’.

El cantante declaró que no estaba de acuerdo con que Ese Pérez fuera considerado un “mueble”, pues aseguró que su amigo no ha demostrado serlo en el reality, y que, en su opinión, es el único que está jugando.

“Él es el único que está jugando, yo creo... Lo que sea puede ser, menos mueble...” Eduin Caz

Además, señaló que esta situación lo “está dañando” y, entre risas, le aconsejó que mejor se saliera de la competencia.

“Que se salga”, respondió Eduin Caz cuando le preguntaron qué debería hacer Ese Pérez.

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¿Ese Pérez dejará La casa de los famosos México 2026?

El “mueble” que abandonó el reality fue Yanet García, por decisión del resto de habitantes, por lo que Ese Pérez regresó a la casa para continuar con su participación.

Hasta ahora, el influencer se ha mostrado firme en su decisión de continuar, por lo que no parece que vaya a seguir el consejo de su amigo, Eduin Caz, de dejar la competencia.

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