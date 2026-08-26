¿Galilea Montijo se ausentó de Hoy por la presencia de Yanet García? Aseguran, ¡arremetió vs. la Chica del clima!

La eliminación sorpresa de Yanet García de ‘La casa de los famosos México’ 2026 causó mucha polémica, no solo por la forma en la que salió del reality, sino también por los comentarios que surgieron alrededor de su participación.

Una de las declaraciones que más críticas provocó en redes sociales fue la de Galilea Montijo, quien no ocultó su opinión sobre la eliminación de la conductora y lanzó un comentario que muchos usuarios consideraron una indirecta hacia ella. ¿Qué fue lo que dijo? Te contamos.

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Galilea Montijo / Instagram

¿Qué pasó en la gala de eliminación sorpresa de La casa de los famosos México 2026?

La noche del martes 25 de agosto marcó un momento inédito en ‘La casa de los famosos México’ 2026, pues el reality tuvo una eliminación completamente diferente a las que se habían realizado hasta ahora.

Galilea Montijo sorprendió con su presencia como conductora de la gala y anunció a los habitantes que algo inesperado sucedería.

Los participantes se enfrentaron a una dinámica de votación en la que tuvieron que elegir quién, desde su perspectiva, debía regresar de ‘el exilio’, entre Ese Pérez, Luis Chaparro y Yanet García, quienes previamente habían sido señalados por el público como los “muebles” de la casa.

Ese Pérez fue quien obtuvo más votos y consiguió regresar a la competencia, mientras que Luis Chaparro quedó en segundo lugar. Yanet García fue quien recibió menos votos y, por lo tanto, quedó eliminada de manera definitiva, en una dinámica que tomó por sorpresa a los habitantes y al público.

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Yanet García, eliminada de LCDLFM / Instagram

Galilea Montijo lanzó fuerte comentario sobre Yanet García tras su eliminación de La casa de los famosos México

Después de la eliminación, los panelistas opinaron sobre la salida de Yanet, pero el comentario que más impacto generó fue el de Galilea Montijo.

La conductora comentó que ella prefería ser la primera eliminada del reality antes de que la consideraran un “mueble”, en referencia a los participantes con menor participación.

El comentario desató críticas en redes sociales, algunos usuarios reclamaron la falta de imparcialidad de Galilea y consideraron que sus palabras fueron un señalamiento directo hacia Yanet.

“Yo prefiero ser la primera eliminada de La casa de los famosos México a que me digan mueble, yo mejor me voy a llorar a mi casa.” Galilea Montijo

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A Galilea le está quedando medio corto el conducir las galas.. la imparcialidad salió del chat.



Galilea: yo prefiero ser la primera eliminada de la casa de los famosos a que me digan mueble.. yo mejor me voy a llorar a mi casa pic.twitter.com/dh4aYz2Wlk — 𝐦𝐚𝐝s🏎 (@madspinkis) August 26, 2026

¿La eliminación de Yanet García fue fraude? Su hermana habla al respecto

La controversia alrededor de Yanet García llegó incluso antes de su eliminación, pues minutos antes de que se conociera oficialmente que la chica del clima´ quedaría fuera de ‘La casa de los famosos México’ 2026, su hermana, Prisma García, publicó un polémico mensaje en redes sociales.

Prisma aseguró que su familia ya había sido notificada de que Yanet abandonaría la competencia, antes de que el resultado fuera anunciado en el reality. Además, lanzó un fuerte señalamiento contra la producción y calificó al programa como “un fraude total”. La publicación posteriormente fue eliminada.

“Lamento darles esta noticia, pero ya nos dijeron que efectivamente van a sacar a Yanet... Ella será la eliminada, son un fraude total” Prisma García

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Prisma García habla sobre la eliminación de Yanet / Redes sociales

¿Galilea Montijo se ausentó de ‘Hoy’ por la presencia de Yanet García?

En las últimas horas, en TikTok comenzó a viralizarse un clip de Yanet García durante su visita al foro del programa Hoy. Cabe recordar que los eliminados de ‘La casa de los famosos México’ suelen acudir al programa al día siguiente de su salida del reality.

Algo que llamó la atención de los usuarios fue que en dicho clip no aparece Galilea Montijo, por lo que comenzaron a preguntarse por qué. Incluso, algunos aseguraron que su ausencia habría sido para evitar un encuentro con Yanet tras la polémica que protagonizaron.

Sin embargo, el video no corresponde a la visita de Yanet después de su eliminación; de hecho, Yanet no ha ido al programa después de su salida del reality. Se trata de un video antiguo, publicada en julio, cuando la conductora acudió a Hoy antes de ingresar a la casa.

Por lo tanto, el clip que circula en redes sociales no tiene relación con la polémica actual entre Galilea y Yanet.

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