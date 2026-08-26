LCDLFM: ¿Galilea Montijo pidió salida de Yanet García? Aseguran que la conductora le tiene envidia: “Perr*ta”

La reciente eliminación de Yanet García de La casa de los famosos México 2026, pues también se generó una fuerte polémica sobre su salida, así como por las palabras utilizadas por Galilea Montijo en la gala. ¿Qué dijo exactamente?

¿Yanet García enojada por regaño de Galilea Montijo? / Redes sociales y canva

¿Cómo anunciaron la salida de Yanet García de La casa de los famosos México 2026?

Luego del regaño de Galilea Montijo a los habitantes de La casa de los famosos México 2026, hubo un segundo llamado de atención, ya que la conductora reveló que el público definiría a los más “muebles”, situación que tendría sus consecuencias.

Los habitantes definidos como “muebles” por el público, fueron:



Ese Pérez, Luis Chaparro y, Yanet García.

La sorpresa se llevó a cabo el martes 25 cuando revelaron que uno de ellos sería eliminado de la competencia, elegido por los propios compañeros.

Tras una votación tipo “gala de nominación”, la que menos puntos reunió fue Yanet García, siendo así la eliminada sorpresa de esta semana. ¿Qué más sucedió?

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Yanet García eliminada de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Galilea Montijo pedía la salida de Yanet García del reality?

La polémica alrededor de Yanet García y La casa de los famosos México 2026 no quedó hasta ahí, pues también Galilea Montijo ha sido arrastrada en comentarios hechos por internautas y público en general.

No hay información que confirme que Montijo pidiera la salida de inmediata de Yanet, pero los argumentos de usuarios responden a la forma en que la “Chica del clima” salió, y de las palabras utilizadas por la conductora.

Galilea Montijo, tras confirmar que Yanet no continuaba en la competencia, dijo:

Yo prefiero ser la primera eliminada de La casa de los famosos México a que me digan mueble, yo mejor me voy a llorar a mi casa. Galilea Montijo

La cosa no paró ahí, incluso en un acercamiento de Marie Claire con Gali volvieron a hablar del mismo tema, la conductora de Hoy se volvió a mostrar “dura” con sus comentarios, según la opinión de los televidentes:

Yo hubiera preferido, que como a ti (Marie Claire), ser la primera en salir, antes que salir como un mueble. Qué fuerte, a mí me dices mueble y me voy a llorar a mi casa. Galilea Montijo

La gala terminó y el debate siguió creciendo en redes sociales. A pesar de las nuevas dinámicas, una gran cantidad de personas respaldan a la “Chica del clima”.

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Galilea eres una NYE, la manera en la que quiso seguir generando contenido después de la humillación que la misma producción le hizo a Yanet 😶#LaCasaDeLosFamososMxً #LaCasaDeLosFamososMéxico pic.twitter.com/xcrzaObuJa — ☆ (@4mztm) August 26, 2026

¿Cómo reaccionó Galilea Montijo a las nuevas críticas sobre Yanet García?

Al momento de esta nota, Galilea Montijo no ha hablado sobre lo ocurrido con Yanet García, tampoco ha afirmado que sus palabras fueran utilizadas como un modo de “humillar” a la creadora de contenido, algo que piensan internautas.

Yanet en su participación en la postgala defendió su forma de jugar, asegurando que no es una persona conflictiva:

De acuerdo a la perspectiva de cada persona, yo aporté a la casa, hice cosas, limpié, hice ejercicio, ayudé a mis compañeras. Traté de ser compartida, de ayudar. Quizás no di el contenido que esperaba la casa, pero yo me siento en paz que fui yo y que realmente fui fiel a lo que soy, a mis valores. Yanet García

Estos son algunos de los comentarios hechos por usuarios en redes sociales:



“ Tienen que ser imparciales, hasta Wendy cuida sus palabras y ésta no ”,

”, “ Muy perr*lla para incitar el hate en TV nacional ” y,

” y, “ Encima hicieron salir a Yanet sin bañarse y sin maquillaje, un verdadero asco ”.

Otros también recuerdan que Yanet García sufrió un accidente en el “exilio”, y contando sobre sus intenciones de mejor “abandonar” la competencia para cuidar su imagen.

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