Producción de ‘La casa de los famosos México 2026’ le habría negado atención médica a Cynthia Klitbo, aseguran

Tras unas primeras semanas sin contenido, ‘La casa de los famosos México 2026’ se encuentra en el centro de la polémica. Y es que ahora circula la información de que, presuntamente, la producción le habría negado la atención médica a Cynthia Klitbo. Esto es lo que se sabe.

No te pierdas: La casa de los famosos México 2026: ¿Qué pasó con el habitante “más mueble” HOY, lunes 24 de agosto?

Cynthia Klitbo tiene problemas de salud / Redes sociales

¿Por qué Cynthia Klitbo necesitaría atención médica dentro de ‘La casa de los famosos México 2026’?

De acuerdo con información de Gabo Cuevas, la familia de Cynthia Klitbo presuntamente estarían muy preocupados por los ronquidos de la actriz dentro de ‘La casa de los famosos México 2026’. Por esta razón, solicitaron al médico de la familia que emitiera una receta para que la producción pudiera “ayudarla” con un aparato especial.

“La familia de Cynthia Klitbo está muy molesta porque, al parecer, buscó al doctor que está atendiendo a esta participante para que le diera una receta médica y esta receta médica le llegara a la producción y la producción se metiera en acción. Cynthia Klitbo ha estado roncando mucho. La gente que trabaja con Cynthia Klitbo y la familia de Cynthia Klitbo están preocupados por todo el hate y el bullying que ha generado esta historia”. Gabo Cuevas

Como evidencia de sus palabras, el comunicador presentó la supuesta receta emitida y explicó que el médico habría mencionado que los ronquidos “tan altos” de la actriz eran consecuencia del estrés constante. El documento menciona que la celebridad padece “sinusitis alérgica recurrente” que le provoca “roncopatía crónica”.

Sin embargo, y supuestamente, la producción se habría negado rotundamente, a pesar de que esto ha sido un tema de estrés para la propia actriz y el resto de los habitantes.

“(El médico dijo): ‘Lo que podemos hacer es que yo, como médico que la he tratado, le ayude a conseguir un aparato especial para que ya no ronque tan fuerte’. Allí está la receta médica…Tiene la fecha del 19 de agosto. La familia quería que le dieran este aparato…Le dan esta receta a la producción, entonces la producción le dice a la familia: ‘Sí, sí se la vamos a dar’, pero no se la han dado”, expresó.

Lee: ¿Ese Pérez abandona ‘LCDLFMX 2026’ tras ser mandado al ‘Exilio’? Él dice: “¿A qué regresas?”

La supuesta razón por la que a Cynthia Klitbo le negarían la atención médica dentro de ‘La casa de los famosos México 2026’

Si bien Gabo Cuevas no supo decir la razón exacta, señaló que, probablemente, se debe a que la producción quiere “hacer contenido” con los ronquidos de Cynthia Klitbo. Como se mencionó anteriormente, la actriz se ha peleado con algunos habitantes por este tema.

“Están haciendo contenido con los ronquidos de Cynthia Klitbo. A ellos no les conviene que Cynthia deje de roncar. O sea, mente maquiavélica… Hasta Laura Zapata ha hecho comentarios burlándose de ella. Resulta ser que la familia de la Klitbo está muy molesta”, indicó.

El comunicador también puso sobre la mesa otro posible motivo. Resaltó que la producción tendría que comprar el aparato especial que necesita la celebridad, algo que les resultaría “complicado”.

“El chiste es que la producción ya tiene la receta. Hasta el día de hoy, no le ha llegado ese aparato a Cynthia. A la familia le están dando largas”, puntualizó.

Supuesta receta de Cynthia Klitbo / Redes sociales

¿Cynthia Klitbo quiere abandonar ‘La casa de los famosos México 2026’?

Si bien Cynthia Klitbo no ha expresado claramente su deseo de dejar ‘La casa de los famosos México 2026’, en diversas ocasiones ha dicho estar harta del “bullying” que muchos habitantes le hacen por el tema de sus ronquidos.

Recordemos que, en su momento, Yanet García hasta pidió cambiar de cuarto debido a que no podía dormir. De igual forma, Ese Pérez ha usado el asunto como burla, algo que molesta mucho a Cynthia, quien ya ha explicado muchas veces que es una cuestión médica.

“Lo estaba diciendo en la mejor de las ondas, así de, por favor, no me gusta que me buleen, no es algo que yo pueda arreglar”, recalcó.

Mira: ¡Pánico en La casa de los famosos México 2026! ¿Hubieron balazos? Luis Chaparro aterrado en exilio: “Qué ped*"