¿Ese Pérez abandona ‘LCDLFMX 2026’ tras ser mandado al ‘Exilio’? Él dice: “¿A qué regresas?”

La participación de Ese Pérez en ‘La casa de los famosos México 2026’ ha sido sumamente controversial. Justamente el pasado lunes 24 de agosto fue mandado al ‘Exilio’. Esto, después de que el público lo seleccionara como uno de los “habitantes más muebles” del show.

Se desconoce cuál será su destino. No obstante, una declaración que dio recientemente hizo a muchos pensar que está considerando abandonar el reality. Te contamos los detalles.

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Ese Pérez está en ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

¿Cuáles han sido las polémicas de Ese Pérez en ‘La casa de los famosos México 2026’?

Desde hace varios días, Ese Pérez ha tenido roces con Massad Altamini dentro de ‘La casa de los famosos México 2026’. No obstante, las cosas explotaron durante la más reciente gala de eliminación.

Y es que el árabe ya le había pedido que no le dijera: “Ching… tu madre”, pues le parece una falta de respeto. Como el mexicano ha hecho caso omiso, le reclamó por sus palabras y hasta lo retó a golpes.

Los demás habitantes tuvieron que intervenir para que el asunto no escalara a lo físico. Además de esto, su relación con Flor Vigna ha dado mucho de qué hablar. Los dos se han mostrado muy cariñosos y hasta besos se han dado.

Si bien se creía que empezarían un noviazgo, todo terminó después de que ella le reclamara por no defenderla cuando Mariana comentó que solo lo estaba utilizando. Y es que la cantante cree que Flor solo “lastimará” a Ese. Al final, los influencers decidieron quedar como amigos.

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Ese Pérez se peleó con Massad en ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

¿Qué es el ‘Exilio’ en ‘La casa de los famosos México 2026’ y por qué Ese Pérez está allí?

Debido a las críticas del público por la falta de contenido dentro de ‘La casa de los famosos México 2026’, se abrieron unas votaciones para seleccionar a los habitantes “más muebles”, es decir, aquellos que no hacen nada.

Los más votados fueron:

Luis Chaparro

Yanet García

Ese Pérez

Los tres fueron mandados al ‘Exilio’, el mismo lugar donde Mariana y Ximena Herrera estuvieron mientras el público decidía quién de las dos volvía al juego. La reacción inicial del trío fue tomar la situación con optimismo. Sin embargo, con el pasar de las horas, se hicieron más conscientes de lo que esto significaba.

Ese Pérez fue mandado al Exilio / Redes sociales

Ese Pérez cuestiona su estancia en ‘La casa de los famosos México 2026’

Durante su estancia en el ‘Exilio’, Ese Pérez y Yanet García empezaron a cuestionar si regresará o no a ‘La casa de los famosos México 2026’. Ante esto, el influencer dijo que no había mucha razón para volver al show, ya que la gente había dejado claro “lo que piensa de ellos”.

“¿A qué regresas si ya te dijeron que les caes mal?”. Ese Pérez

Por si esto fuera poco, a las pocas horas llegó un carrito del público con un mensaje para el creador de contenido. Le fueron a gritar que, en cuanto pudieran, lo sacarían del reality. Para muchos, el carrito y su declaración fueron una señal de que estaría pensando en abandonar.

Aunado a todo esto, ha circulado un video en el que se puede ver a Ese tratando de brincar la barda del ‘Exilio’. Ante esto, muchos han pedido su salida, argumentando que el influencer habría roto las “reglas”. Pese a todo, hay gente que lo apoya, tal es el caso de Eduin Caz, quien hasta le fue a cantar por su cumpleaños.

Cabe destacar que esta no sería la primera vez que alguien decide salir voluntariamente. En 2024, Adrián Marcelo hizo lo mismo después de una fuerte discusión con Gala Montes. En ese entonces, el regiomontano fue objeto de críticas por sus comentarios considerados “machistas”.

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