Sabrina Sabrok revela si buscará encuentro con su hija con autismo, tras asegurar no querer verla: “Su decisión”

Luego de la polémica declaración de Sabrina Sabrok sobre su hija y su “distanciamiento”, la creadora de contenido habla sobre la posibilidad de reunirse con la pequeña (quien tiene autismo) y su padre. ¿Pronto la verá? Te damos los detalles.

Sabrina Sabrok habló sobre su hija con autismo / Redes sociales

¿Qué dijo Sabrina Sabrok sobre el distanciamiento que tiene de su hija con autismo?

La controversia relacionada a Sabrina Sabrok y su hija comenzó hace casi un mes, cuando la también cantante reconoció que no tiene intención en reunirse con su hija, apegándose solamente a lo que le pide el juez.

Según su testimonio, ella cumple con la manutención y otras situaciones que se le solicitaron:

No me interesa ver a mi hija, yo nada más cumplo con lo que me dicta el juez, la pensión y ya. Sabrina Sabrok

Sabrok reconoció que su decisión pasa más por el papá, ya que cuando ella decidió convivir con su pequeña, era vigilada y hasta cámaras le habían puesto:

El papá me pone cámaras escondidas y cosas. Entonces no, no quiero lidiar con eso. Sabrina Sabrok

La modelo aseguró que tampoco cree que de grande llegue a ocurrir dicho reencuentro, pues piensa que su hija desconoce “quién es su mamá”.

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¿Sabrina Sabrok abandonó a su hija y a Erick Farjeat? / Isunza y Mancera

¿Sabrina Sabrok piensa en reencontrarse con su hija tras polémica?

Durante un reciente evento en el que Sabrina Sabrok participó, volvió a ser cuestionada sobre su decisión de no querer ver a su hija con autismo, pues la ola de críticas creció en la última semana.

Fiel a su estilo, Sabrina se mantuvo con la misma idea, afirmando que no habrá dicho reencuentro, pues ella cumple con lo que se le pidió:

Me pueden obligar a pagar, pero no a estar con alguien. Yo creo que está bien con el padre, el padre la cuida excelentemente. Y estoy tranquila porque está con el padre. Sabrina Sabrok

Sabrina también cree que la presión en su contra depende mucho de ser mujer, ya que hay muchos hombres que han hecho lo mismo que ella y no han recibido las mismas ‘funas':

Como yo soy mujer y soy yo, entonces por eso me tiran. Pero así como me tiran, la mitad de la gente o más está diciendo '¿Por qué no? Muchos hombres lo hacen. Es su decisión de ella’. Sabrina Sabrok

Al parecer no habrá encuentro entre Sabrina y su hija a corto o largo plazo, aún cuando en unos años la creadora de contenido pueda ser buscada por la joven en una etapa más avanzada de su vida.

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¿Cómo reaccionó Erick Farjeat, expareja de Sabrina Sabrok, sobre las declaraciones de la cantante?

Erick Farjeat, padre de la hija de Sabrina Sabrok, habló con TVNotas hace unos días, y reveló detalles sobre la presunta “manutención” con la que la cantante apoya a la joven, así como de su decisión de no querer verla.

Farjeat mencionó que no existe tal apoyo económico, y si así lo fuera, la creadora de contenido podría tener recibos para comprobar:

Si lo dice con tanta seguridad, supongo que no tendría algún problema en mostrar los recibos de depósitos de cada mes hasta agosto de 2026. Erick Farjeat

En cuanto a las grabaciones y la posible vigilancia ejercida contra de Sabrok, Erick afirma que es una medida de protección, ya que la modelo ha mentido en ciertos detalles en los “encuentros” que ha tenido con su hija:

La grababa con el reloj, pero era para tener evidencias, porque dice tantas mentiras acomodadas a su conveniencia, y no solo de nuestra relación, sino de su carrera, sus escándalos. Yo me tengo que proteger de todas las discusiones, y de las conversaciones ahí están las capturas de pantalla y los audios que le grabé cada vez que hablábamos por teléfono. Erick Farjeat

A pesar de todo, la guerra de declaraciones continúa, pero lo que es seguro es que Sabrina no tiene la intención de reunirse con la pequeña a un corto o largo plazo.

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