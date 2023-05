Erick Farjeat denuncia supuestas amenazas de Sabrina: “su esposo le propuso deshacerse de mi niña”

Erick Farjeat advierte que cualquier situación que pueda ocurrir con ella o su hija, hace responsables a su ex y a su pareja.

Hace unos días, la cantante y modelo, Sabrina Sabrok, de 52 años, y su actual esposo, el también músico de rock, Alexandro Hernández, de 36, fueron entrevistados en el podcast titulado Doble G, donde hablaron de la hija que ella tuvo hace 12 años con el rockero Erick Farjeat, de 47. En dicha charla, ambos aseguraron que Farjeat solo sale a dar lástima con la nena, de nombre Metztli, y que aprovechándose de la situación le saca dinero, mes con mes, a la argentina. Hablamos con Erick para conocer su punto de vista y esto nos contó:

-Erick, ¿por qué Sabrina afirma en un podcast que le robaste cuando se separaron en 2013?

“Dice que me quedé con autos y demás, cuando en aquel entonces solo teníamos una camioneta Explorer 1996, la cual quedó en manos de un empresario que le había dado un adelanto por un contrato que ella no cumplió. Él llegó a mi casa con una patrulla y se llevaron la camioneta, una cámara fotográfica y una pantalla de plasma en garantía; ella vio todo”.

-En ese entonces, ¿ustedes seguían juntos?

“No, en ese momento ella estaba con Edson, su anterior pareja; de él no tengo nada malo que hablar, él tenía mucho que ver para que se diera un trato cordial entre Sabrina y mi hija. En cambio, desde 2015 que Sabrina está con su pareja Alexandro, ella se alejó de Metztli”.

Actualmente la pequeña tiene 12 años y Erick cuida de ella. / Francisco Mancera

-Asegura que le sacas dinero cada mes...

“No le saco dinero, es su obligación, y sinceramente, los gastos básicos de la nena al mes, exceden de los 6 mil 500 que ella le debería dar mensualmente, y digo ‘debería’, porque nunca es puntual con el pago; ahora en marzo apenas depositó lo del mes de enero. Ella piensa que da una millonada, pero lo que aporta, no es ni la cuarta parte de los gastos de la nena entre escuela, terapias, medicamentos, ropa, comidas, etcétera”.

-Son muchos los gastos de una pequeña…

“Así es, simplemente un medicamento que toma a diario, que se llama Risperdal, cuesta 2 mil 700 pesos el frasquito de 60 mililitros, el cual solo le dura 15 días, así que tengo que comprarle dos al mes y de eso nada más son 5 mil 400 pesos al mes. Tal vez son cosas que ella no sabe, porque no se interesa en su hija, pero este medicamento, la nena debe tomarlo sí o sí para controlar sus emociones y poder dormir”.

-Además la pensión la dictó un juez, ¿no?

“Así es, Sabrina quiso tener una hija conmigo, y la abandonó, así que tiene el deber de darle pensión, según lo dicta la ley. Dicen que yo no tengo hu$%&# y que debería mantenerla solo, pero si las cosas fueran al revés, ya quisiera ver qué dirían de mí. Si yo quisiera realmente sacarle dinero, metería el certificado de discapacidad de la nena y automáticamente por ley le estarían quitando entre 25 y 60 por ciento de todas sus ganancias, según lo que fije un juez. Incluso me he enterado que algunos pagos ella pide que vayan directo a la cuenta de su pareja para que no se reflejen en las de ella, y no le quiten más de lo que ella quiere dar”.

La modelo Sabrina Sabrok, y el rockero Erick Farjeat, fueron pareja de 2008 a 2013 y tuvieron una hija, Metztli, de 12.

-¿Te molesta que haya asegurado que solo sales en los medios a dar lástima con la niña?

“Totalmente, el problema principal de ella es la pensión, con sus 6 mil 500 pesos cree que mantiene a la niña, a mí y hasta a mi familia, pero está equivocada: ese dinero es para los gastos de la nena; y 90 por ciento de lo que yo gano es para mi hija. Lo que sí es grave es que Sabrina y su actual pareja piensen en hacer cosas terribles con mi niña”.

-¿A qué te refieres?

“La misma Sabrina me confesó en una ocasión, que su novio quería deshacerse de mi niña, o sea matarla, para ya no tener que pasarle la pensión”.

-¿De verdad?

“Sí, textual, Sabrina me escribió: ‘Tengo cosas que decirte... este wey (Alexandro) me dijo que encontráramos la forma de deshacernos de la niña para ya no tener que darle pensión’; pero como ella me escribió por Instagram y al mismo tiempo que iba escribiendo, lo iba borrando, no pude tomar capturas de pantalla”.

-¿Cuál fue tu primera reacción?

“Le dije: ‘El día que tenga a este tipo de frente, le voy a reventar la ma$%&’, de mi hija no va a estar hablando. Y le advertí que si la pensión era su problema, que ya no le diera más dinero a la niña, y que se alejaran; pero ella lo sigue dando porque sabe que si incumple con ese pago, se metería en problemas con el Juzgado de lo Familiar”

Erick Farjeat advierte que cualquier situación que pueda ocurrir con ella o su hija, hace responsables a su ex y a su pareja. / TVNotas

-Es muy fuerte esto que nos dices…

“Imagínate cómo me quedé cuando me lo dijo. Este tipo está loco y es capaz de todo. Ya trató de ma7@&¿% a Sabrina ahorcándola en 2019 y temo que pueda hacer algo en contra de mi nena; ya para que la misma Sabrina me lo confesara, es que ella tampoco confía en él”.

-¿Por qué dices que a Sabrina intentó hacerle algo hace tiempo?

“Pues, tengo mensajes guardados de ella desde el 2019, cuando aún de repente me escribía, en donde ella misma me escribe que quería deshacerse de él, porque la trata muy mal, la ha golpeado varias veces y en 2019 hasta la mandó al hospital, porque la intentó ahorcar. Incluso tengo mensajes donde me puso que la niña y yo era lo único bueno que había tenido en su vida y que desde que nos separamos, no ha podido ser feliz”.

Y él, ¿por qué se expresa así de tu hija?

“En el podcast que apenas hicieron, cuando él dice: ‘Tienen una hija especial’, hace una cara como de burla. No entiendo cómo un tipo de 36 años le puede tener tanto odio a una niña de 12, que aparte solo ha visto una sola vez en su vida. A él le molesta que Sabrina tenga que darle dinero a la niña; y se burla al decir que solo salgo a causar lástima con mi nena, es un es$%&#$%, y más ella que le permite que se exprese así de su propia hija. Ambos están locos, pero mira, que entre ellos se destruyan y que no metan a mi hija en sus ideas locas”.

Estos son algunos mensajes que Erick mostró, donde Sabrina le cuenta que su pareja Alexandro supuestamente la intentó ahorcar en 2019. / TVNotas

-¿Por qué crees que ella siga con él?

“No lo sé, ese es su problema, lo único que me interesa es que no nos salpique con sus locuras y que deje de decir estupideces, mi hija es una niña superlinda que se ha ganado el cariño de mucha gente”

-¿Temes que él llegue a hacerles algo a ti o a tu nena?

“Claro, vivo con el temor de que le puedan hacer algo a mi hija; de hecho, Sabrina no sabe en qué escuela está, porque no quiero exponer a mi nena. En diciembre pasado recibí una llamada de un teléfono privado, de un tipo que me dijo que Sabrina quería que me quitaran a la niña, me aseguró que estaban afuera de la escuela de la nena y que si no quería que le pasara algo malo, le depositara 40 mil pesos. Le colgué y me fui de inmediato a la escuela, vi que mi niña estaba a salvo y a la fecha no sé si solo fue un intento de extorsión o si ellos tuvieron algo que ver. Por eso lo digo ahora públicamente: ‘Hago responsables a Sabrina Sabrok y a Alexandro Hernández de lo que nos pueda pasar a la nena o a mí”.

-¿Lo crees capaz de cualquier cosa?

“Claro, no está bien mentalmente y si ya trató de ma7@&¿% a su pareja, que no trate de matar a una personita que le quita una cantidad que él puede utilizar en otras cosas al mes... Es un tipo que tiene un trastorno mental muy grueso y no dudo que haría hasta lo imposible por hacerle algo a mi hija”.

En otros mensajes, Sabrina deja ver que se arrepiente de haberlos dejado. / TVNotas

-¿Has pensado en solicitar una orden de restricción en contra de él?

“Ya había una demanda que hice con Christian Sánchez, El Abogado del Pueblo (q.e.p.d.), quien lamentablemente murió en mayo de 2020, en la cual solicitábamos justo una orden de restricción para que no se acercara a mi hija; después el abogado murió y dejé el tema, pero ahora que volvieron con sus declaraciones, retomaré esta demanda con otra abogada”.

-¿Metztli cómo está?

“Superlinda, muy alta, mide poco más de 1.50, está por terminar su primer año de secundaria, y aunque sigue sin hablar, cada vez encuentra más posibilidades para comunicarse de la forma en que ella pueda; es una niña muy despierta y por ella doy la vida”, concluyó.