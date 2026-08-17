¿Ninel Conde no pudo más? Actriz abandona Top chef VIP en plena competencia: “He decidido no continuar” VIDEO

La quinta temporada de Top chef VIP tiene como nueva protagonista a Ninel Conde, quien durante una dinámica decidió alzar la voz y revelar que no continuará en la competencia que enfrenta a diferentes figuras del espectáculo. ¿Por qué salió?

Ninel Conde fue anunciada en Top chef VIP / Redes sociales

¿Qué famosos participan en Top chef VIP 2026?

Top chef VIP reúne a personales del entretenimiento, desde actores y cantantes, hasta figuras de realities y las redes sociales.

Esta es la lista completa de participantes del actual reality que se desarrolla en Colombia:



Ninel Conde: Actriz y cantante mexicana. Carlos ‘Caramelo’ Cruz: Creador de contenido dominicano. Sheynnis Palacios: Reina de belleza y modelo nicaragüense. Pedro Luis ‘La Divaza’ Figueroa: Creador de contenido venezolano. Aylín Mujica: Actriz cubana. Mauricio Garza: Actor mexicano. Diana Haro: Actriz mexicana. Roberto Romano: Actor mexicano. Gaby Borges: Actriz mexicana. Miguel Arce: Actor y conductor peruano. Athenea Pérez: Modelo española. Fue Miss Universe España 2024. Carlos Ferro: Actor mexicano. Carlos Ponce: Actor y cantante puertorriqueño. Guty Carrera: Actor ecuatoriano-peruano. José Joel: Cantante y actor mexicano. Kelly Ríos: Exparticipante de Exatlón Estados Unidos. Lupillo Rivera: Cantante de regional mexicano. Nailea Norvind: Actriz mexicana. Nievelis González: Estrella de reality shows puertorriqueña. Stephanie Salas: Cantante, actriz y empresaria mexicana.

La pregunta para muchos surge ahora... ¿alguno de ellos hizo que Ninel Conde abandonara la competencia?

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Participantes de Top Chef VIP 2026 / Redes sociales

¿Cómo fue el momento en el que Ninel Conde abandona competencia de Top chef VIP?

El anuncio ocurrió durante un reto de Top chef VIP, cuando poco a poco la tensión aumentó entre los participantes debido a la dificultad de las pruebas. En medio de este escenario, Ninel Conde tomó la palabra para comunicar una decisión que tomó por sorpresa a todos:

No sé si este chapetón yo se lo puedo dar a alguien de mi equipo, porque no puedo continuar en la competencia. Para mí lo más importante es mi salud, creo que este formato no está diseñado para mí. Lo valoro, los aplaudo lo hayan podido conseguir, pero yo he decidido no continuar. Quiero agradecerles de verdad a todos por su apoyo, pero esto no está diseñado para mí, como físicamente. Ninel Conde

Las reacciones de los demás participantes fueron muy curiosas, una de ellas la de Lupillo Rivera, quien no ocultó nada y quedó con la boca abierta mientras Ninel daba a conocer su decisión.

José Joel y Aylín Mujica voltearon a ver extrañados a las palabras de Conde, pues más allá de hacerlo durante un momento más tranquilo, todo llegó durante una dinámica. ¿Qué más pasó?

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¿Producción de Top chef VIP confirma salida de Ninel Conde del programa?

Tras lo ocurrido con Ninel Conde durante una dinámica de Top chef VIP, la producción del programa solo publicó el video en el que la actriz explica la situación a sus compañeros.

La cuenta de Instagram del reality, escribió lo siguiente:

Anuncio importante, Ninel decido retirarse. Whaaaatttt? Top chef VIP

Aunque Ninel Conde aseguró que había decidido no continuar, todavía existe incertidumbre sobre si su participación terminó definitivamente o si podría presentarse alguna sorpresa en los próximos episodios.

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