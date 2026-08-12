Lupillo Rivera explota y protagoniza pelea con ex de Manelyk González en Top Chef VIP: “Hazte famoso” VIDEO

Después de que Lupillo Rivera anunciara su compromiso con Tania Pimentel, el intérprete de ‘Sufriendo a solas’ llegó a la nueva temporada de Top Chef VIP, donde se encontró con uno de sus excompañeros de La casa de los famosos de Telemundo. ¿Ya hubo pelea? ¡Aquí te contamos!

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Lupillo Rivera vivió tenso momento en Top Chef VIP. / Redes sociales

¿Quién es el ex de Manelyk González con el que discutió Lupillo Rivera en Top Chef VIP?

En medio de las grabaciones de Top Chef VIP, se comenzó a difundir en redes el tenso momento que vivió Lupillo Rivera con uno de los ex de Manelyk González. En los videos que circulan, se observa al intérprete de regional mexicano intercambiar palabras con Caramelo.

El ganador de La casa de los famosos All Stars señaló que Rivera no es una persona que suela aguantar sus bromas. Aunque no se puede percibir la razón por la que inicia el pleito, se trató de un intercambio de palabras que desató tensión en el foro.

“No te estanques allá en el 24 o 25, allá como tu amiga. Hay que darle la vuelta a la página y a las cosas. Hazte famosos solo”. Lupillo Rivera

En respuesta, la expareja de Manelyk González recuerdó cómo fue su paso por el reality show 24/7 en el que también coincidió con el cantante:

Déjame recordarte que te gané y tuviste que salirte corriendo de La casa de los famosos. La casa de los famosos la gané yo. Ahora sí soy famoso”. Caramelo

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Caramelo se enfrenta a Lupillo Rivera en Top Chef VIP. / Redes sociales

¿Caramelo se metió con la familia de Lupillo Rivera durante su discusión en Top Chef VIP?

En un encuentro independiente con las cámaras del reality, Lupillo Rivera dio su punto de vista ante las palabras de Caramelo en lo que parecía ser un asunto sin importancia. “Qué bueno que ganó, qué bueno que se gastó el dinero”, expresó Rivera.

Sin embargo, en un nuevo clip difundido en redes se ve que las cosas siguieron tensas a lo largo de la competencia, pues Lupillo se molestó luego de que Caramelo insinuara que es famoso gracias a su hermana Jenni Rivera.

“Lupillo Rivera es famoso por su hermana, por el apellido”, dijo Caramelo sin titubeos, a lo que respondió Rivera: “Yo no me estoy metiendo con tu familia”.

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¿Qué consecuencias tendrán Lupillo Rivera y Caramelo por su pelea en Top Chef VIP?

Al escuchar que los ánimos entre Lupillo Rivera y Caramelo comenzaron a encenderse, el resto de los participantes pidieron que el intercambio de palabras parara, ya que consideraron que mencionar a la familia iba más allá de una discusión de reality.

Hasta ahora, la producción no ha dado a conocer las consecuencias que tendrá el comportamiento de los competidores; sin embargo, el momento ya está generando debate en redes. Mientras algunos aprueban las palabras de Caramelo, otros rechazan que haya mencionado a Jenni Rivera.

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