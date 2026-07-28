Ninel Conde sufre crisis de salud en las grabaciones de Top Chef VIP, ¿renuncia el show?: “Oren por mí”

En medio de rumores de un posible divorcio, Ninel Conde causa preocupación al exponer que tuvo una crisis de salud durante las grabaciones de ‘Top Chef VIP’, las cuales se están realizando en Colombia. ¿Dejará el reality? Te contamos todos los detalles.

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Ninel Conde confirmada para Top Chef VIP / Redes sociales

Ninel Conde pide que oren por ella tras crisis de salud durante las grabaciones de Top Chef VIP

En un video para redes sociales, Ninel Conde habló sobre afectaciones de salud que ha presentado durante las grabaciones de ‘Top Chef VIP’. Comenzó diciendo que había tenido un severo “cuadro de deshidratación”.

Y es que mencionó que las jornadas laborales han sido muy “demandantes”. Comentó que, entre otras cosas, no ha comido bien y ha estado expuesta al sol por mucho tiempo.

“Amanecí con un cuadro de este grado de deshidratación. Estoy en un proyecto que ha sido, como les comentaba, muy demandante físicamente. La exposición al sol, las mal comidas, sin agua suficiente. Hoy colapsé. Estoy en un grado de deshidratación… o sea que como que al principio, con una migraña terrible”, puntualizó.

Al final de su clip, les pidió a sus seguidores que “oraran por ella”. Esto causó mucha incertidumbre sobre su estado médico, así como su futuro en el reality. Algunos fans hasta le han recomendado que mejor abandone el show.

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@ninelconde Tuve un cuadro de deshidratación y así comenzamos un nuevo día de trabajo ♬ sonido original - Ninel Conde

¿Cuál es el estado de salud de Ninel Conde HOY 28 de julio?

Todo indica que, pese a todo, Ninel Conde no renunciará a ‘Top Chef VIP’. Y es que, posteriormente, la actriz compartiría otro video para decir que se encontraba bien y que era una mujer de “retos”, por lo que les pidió a sus fans que le desearan todo lo mejor.

“Lo pensé muchísimo, pero bueno, soy una mujer de retos, una mujer que se sale de su zona de confort. Esto va a estar fuerte, pero para ustedes será divertido”. Ninel Conde

Por supuesto, sus seguidores se dijeron ansiosos de verla en este nuevo proyecto. Cabe mencionar que esta no es la primera vez que se pone en duda la participación de un famoso en este reality.

En su momento, se especuló que Aylín Mujica saldría del show tras la reciente muerte de su hijo, Mauro Menéndez. No obstante, ella misma aclaró que no renunciaría. Su argumento fue que su primogénito habría deseado que ella siguiera con su vida.

“Voy a regresar a Top Chef VIP. Obvio que sí, porque es lo que Mauro hubiera querido. Me hubiera dicho: ‘Deja el drama y regresa a tu trabajo’”, expresó hace algunos días.

Ninel Conde no renunciará a Top Chef VIP / Redes sociales

¿Quiénes son los participantes confirmados para la nueva temporada de ‘Top Chef VIP’?

La nueva temporada de ‘Top Chef VIP’ se estrenará el próximo 1 de septiembre. Estos son los participantes confirmados:

Ninel Conde : Actriz y cantante mexicana.

: Actriz y cantante mexicana. Carlos ‘Caramelo’ Cruz: Creador de contenido dominicano y ganador de La Casa de los Famosos All-Stars.

Creador de contenido dominicano y ganador de La Casa de los Famosos All-Stars. Sheynnis Palacios: Reina de belleza y modelo nicaragüense. Ganó el certamen Miss Universo en 2023.

Reina de belleza y modelo nicaragüense. Ganó el certamen Miss Universo en 2023. Pedro Luis ‘La Divaza’ Figueroa : Creador de contenido venezolano.

: Creador de contenido venezolano. Aylín Mujica : Actriz cubana.

: Actriz cubana. Mauricio Garza : Actor mexicano.

: Actor mexicano. Diana Haro: Actriz mexicana.

Actriz mexicana. Roberto Romano : Actor mexicano.

: Actor mexicano. Gaby Borges : Actriz mexicana.

: Actriz mexicana. Miguel Arce: Actor y conductor peruano.

Actor y conductor peruano. Athenea Pérez : Modelo española. Fue Miss Universe España 2024.

: Modelo española. Fue Miss Universe España 2024. Carlos Ferro: Actor mexicano.

Actor mexicano. Carlos Ponce: Actor y cantante puertorriqueño.

Actor y cantante puertorriqueño. Guty Carrera: Actor ecuatoriano-peruano.

Actor ecuatoriano-peruano. José Joel : Cantante y actor mexicano.

: Cantante y actor mexicano. Kelly Ríos : Exparticipante de Exatlón Estados Unidos.

: Exparticipante de Exatlón Estados Unidos. Lupillo Rivera: Cantante de música regional mexicana.

Cantante de música regional mexicana. Nailea Norvind: Actriz mexicana.

Actriz mexicana. Nievelis González : Estrella de reality shows puertorriqueña.

: Estrella de reality shows puertorriqueña. Stephanie Salas: Cantante, actriz y empresaria mexicana.

Mira: Ninel Conde llega a la CDMX y se arma zafarrancho con la prensa ¡empujones, mentadas y hasta un microfonazo!