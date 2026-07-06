¡Ninel Conde tachada de deudora por maquillista! ¿Pero solo pidió fiado? Él dice que ‘el Bombón asesino’ ya pagó

Luego de que un maquillista acusara públicamente a Ninel Conde de no pagarle desde hace seis meses, se dio a conocer nueva información sobre los honorarios de Sergio Vilchis, ya que todo parece indicar que, tras ser expuesta, ‘el Bombon asesino’ ya pagó. ¿Es cierto? Te contamos.

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Ninel Conde enfrenta nueva controversia. / Redes sociales

¿Qué dijo el maquillista Sergio Vilchis sobre la deuda de Ninel Conde?

Meses después de que se dio a conocer que Ninel Conde fue hospitalizada de emergencia, la exparticipante de La casa de los famosos México enfrentó una nueva controversia tras las declaraciones públicas del maquillista Sergio Vilchis.

De acuerdo con Vilchis, la intérprete de “El bombón asesino” tiene un adeudo con sus servicios, los cuales fueron ofrecidos hace seis meses. Su denuncia pública ocurrió a través de TikTok, donde relató que fue parte de su equipo en algunas funciones de la obra El tenerio cómico.

@srgiovilchis.maquillador Por favor amigos, ayúdenme etiquetando a @ninelconde @miguelwolosky para que logren ver este vídeo 🤷🏻‍♂️ ♬ sonido original - Sergio Vilchis Maquillador

Aunque en un principio se tenía planeado que sus servicios fueran presentados a lo largo del proyecto, se decidió que solo cubría algunas fechas por cuestiones de presupuesto. “Me correspondían como cinco fechas. Yo creía que el teatro iba a cubrirlo todo”, explicó, y agregó:

“Yo creí que el teatro iba a pagarlo todo, y cuál va siendo mi sorpresa, que cuando dan el pago... me doy cuenta que hacía falta dinero”, al comunicarse con el encargado, le explicaron que el faltante sería entregado por parte de Ninel Conde. Las fechas siguieron con normalidad, pero el pago de los honorarios no llegó.

Debido a que no recibió respuesta, expresó: “Es una falta de respeto al tiempo, a la experiencia, al dinero, a la persona. Yo cumplí con mi parte del trabajo y no se me ha remunerado”, sentenció.

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Ninel Conde es expuesta por maquillista. / Redes sociales

¿Cuándo pagó Ninel Conde la deuda que tenía con el maquillista?

Tan solo un día después de que Sergio Vilchis expuso públicamente la deuda de Ninel Conde, quien aseguran fue “opacada” por ‘Las perdidas’ en obra de teatro, se dio a conocer que ya realizó el pago de los servicios.

A través de un nuevo video en TikTok, el joven detalló que el asunto ya había sido resuelto, pero no se arrepentía de haber abordado la situación a través de redes, ya que ese suceso lo hizo reflexionar sobre el valor de sus servicios.

“Ya quedó resuelta la deuda que tenían conmigo, por lo que básicamente el asunto económico ya quedó resuelto. Quien me conoce de años sabe que jamás he estado envuelto en este tipo de situaciones. Mi intención jamás va a ser generar odio o intentar dañar la reputación de alguien…" Sergio Vilchis

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@srgiovilchis.maquillador Nunca imaginé que cobrar un trabajo terminado terminaría convirtiéndose en una lección sobre el valor que uno mismo debe darse@Danniedlt @eddynieblas ♬ sonido original - Sergio Vilchis Maquillador

¿Cuánto tiempo pasó para que Ninel Conde saldara su cuenta con el maquillista?

Desde el primer video, Sergio Vilchis dejó claro que habían pasado seis meses sin que Ninel Conde hiciera el pago de sus servicios. Además de que su equipo no le respondió los mensajes ni las llamadas para esclarecer la situación.

Debido al tiempo, el maquillista decidió abordar la situación públicamente sin intención de perjudicar a nadie: “Mi intención fue expresar una situación que, desde mi perspectiva, llevaba muchísimo tiempo pasando”, concluyó, asegurando que el tema ya ha sido finalizado.

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