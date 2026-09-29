¡Ninel Conde exhibe a Lupillo Rivera! Asegura que pagó para “ponerle el pie” a otros participantes en Top chef VIP

En medio de las especulaciones sobre su supuesto divorcio, Ninel Conde explota contra Lupillo Rivera. ¿El motivo? Su participación en ‘Top chef VIP’. Y es que la actriz aseguró que el cantante intentó perjudicar a otros competidores. Te contamos qué está pasando.

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Lupillo Rivera regresa a Top Chef VIP / Redes sociales

¿Por qué Lupillo Rivera regresó a Top chef VIP?

Como se sabe, hace algunos días Lupillo Rivera decidió abandonar ‘Top chef VIP’. Explicó que estaba muy molesto con Telemundo, televisora que transmite y organiza el reality, por haberlo “traicionado”.

Y es que, según él, adelantaron un episodio en el que le dedica un plato a una mujer para provocar más morbo sobre su más reciente separación de Taina Pimentel.

“Por supuesto, la gente que no me quiere aprovechó ese momento para sacar sus propias conclusiones, juzgar sin saber y armar historias falsas, llegando al extremo de inventar que salía con una de mis compañeras”, indicó.

Si bien la decisión parecía definitiva, al final el cantante volvió a la competencia. Se disculpó con sus compañeros, asegurando que lo ocurrido no tenía nada que ver con ellos. Aunque dijo haber vuelto por voluntad propia, muchos especulan que realmente se debió al contrato que existe de por medio.

“Quiero pedirles una disculpa porque me fui el otro día y no tiene nada que ver con ustedes ni con cómo veo el show. Pienso que llevamos una amistad muy bonita y hay que continuarla, creo”, expresó.

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Lupillo Rivera pide perdón por haber dejado Top Chef VIP / Redes sociales

Ninel Conde explota vs. Lupillo Rivera y asegura que perjudica a otros participantes de ‘Top chef VIP’

El regreso de Lupillo RIvera a Top chef VIP trajo mucha controversia de por medio. Y es que el famoso comentó que, presuntamente, le llegó a pagar clases de cocina a Ninel Conde. Estas declaraciones no fueron bien recibidas por la actriz.

La llamada ‘Bombón asesino’ no solo desmintió a su colega, sino que también exhibió la presunta estrategia del también exparticipante de ‘La casa de los famosos’ para tratar de perjudicar a los compañeros que le caían mal.

Ninel Conde “Yo no tengo necesidad de que nadie me pague nada; yo tengo mis recursos, gracias a Dios me pagan muy bien aquí. Punto número 2, él un día decidió entre sus estrategias quitarle el chef a la gente que le caía mal, entonces le dio un dinero al chef para que le dejara de dar clases a los que le estaban cayendo mal. En ese momento él obviamente no tenía ningún tema conmigo, yo nunca me metía con él, entonces le autorizó que me siguiera dando clases a mí y le pagó una cantidad en general por las personas que según iba a permitir que le siguieran dando clases, entre ellas yo”.

Señaló que, en caso de que le hubiera pagado sus clases sin que ella se enterara, estaría dispuesta a “reembolsarle”. También aclaró que actualmente tiene otros profesores que le están enseñando.

“¿Me puedes decir cuánto fue? Porque yo no quiero deberle nada a nadie y con mucho gusto te lo voy a reembolsar. Algo que yo no pedí, que ni sabía y que no hay necesidad, porque gracias a Dios nos va muy bien y no tengo necesidad ni es correcto que nadie pague las clases por mí, porque yo tengo cómo hacerlo”, manifestó.

Finalizó diciendo que ya no quiere verse involucrada en más polémica y reiterando que sí les patrocinaba sus clases a los concursantes que le caían bien: “Evidentemente a Diana (Haro) y a Gaby (Borges) sí les siguió pagando las clases hasta que salieron, incluso rentó un Airbnb para que practicaran ellos tres”, añadió.

¿Qué dijo Lupillo Rivera ante las declaraciones de Ninel Conde sobre su presunta estrategia en Top chef VIP?

Hasta el momento, Lupillo Rivera no ha respondido a las declaraciones que dio Ninel Conde sobre su presunta estrategia en Top chef VIP. Solo se ha limitado a usar sus redes sociales para hablar de sus proyectos laborales y un poco de su vida personal.

Uno de los posts que más llamó la atención de la gente fue una foto en la que aparece sonriendo junto a una chica misteriosa que trata de ocultar su rostro. Sin especificar quién era su acompañante o si era su novia, escribió lo siguiente:

“Sonríe, la vida es mejor cuando nos reímos de todo y con la boca llena de helado”.

Cabe mencionar que se ha especulado que Lupillo rompió su compromiso con Taina Pimentel tras serle infiel. Se dice que, presuntamente, él ya estaría en una relación con quien fuera la tercera en discordia. La hoy expareja ha desmentido categóricamente que una tercera persona estuviera involucrada en su separación.

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