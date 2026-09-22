Malillany Marín defiende a José Manuel Figueroa de Ninel Conde tras acusaciones de violencia: “Que salga la verdad”

En medio de la polémica por las recientes declaraciones de Ninel Conde en el documental donde habla de situaciones de su vida “sin filtro” y narra episodios de supuesta violencia al lado de José Manuel Figueroa durante la relación que tuvieron hace más de 10 años, le preguntamos a la expareja del cantante, Malillany Marín, por estos dichos. Aunque intentó mantenerse al margen de la situación, sí dejó claro que sigue sintiendo un cariño por el intérprete y lo defendió.

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Ninel Conde ex José Manuel Figueroa / Redes sociales y canva

¿Qué dijo Malillany Marín sobre las acusaciones de Ninel Conde contra José Manuel Figueroa?

Ante la controversia, Malillany Marín dijo que no pretende involucrarse en una historia de la que no formó parte, y hace un llamado a que sean los protagonistas quienes aclaren lo sucedido.

“Sin comentarios (ríe). La verdad es que no puedo opinar sobre una relación donde yo no fui parte”. Malillany Marín

Sin embargo, en defensa de José Manuel Figueroa, señaló: “En cada relación, solamente cada uno de los que la integran y Dios saben qué pasó. Así que ponerlo en sus manos y que salga la verdad”.

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¿Malillany Marín conserva el cariño por José Manuel Figueroa tras su romance? Esto confesó

Malillany Marín recordó que su romance con José Manuel Figueroa fue distinto y aseguró que, al menos desde su experiencia, entre ambos quedó un cariño que permanece hasta la fecha.

Malillany Marín “A mí lo que me toca decir es que, en el tiempo que nosotros estuvimos juntos, pues (fue) una relación bonita, donde no llegamos a cosas como esas y hoy sigue siendo bonita, de mucho cariño y respeto”.

Además, Malillany Marín dijo que sigue siendo muy cercana a José Manuel Figueroa, por lo que la comunicación es constante, y destacó que, aunque sí se han llegado a molestar, lo han resuelto. “Cuando nos enojamos y nos peleamos, pues al rato nos encontentamos, porque hay cariños que se transforman”, explicó sobre la relación que tienen.

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Malillany Marín y José Manuel Figueroa

¿Malillany Marín le envió un mensaje a Ninel Conde? Esto dijo sobre la polémica

Y sobre la postura que mantiene como mujer ante las declaraciones de Ninel Conde, Malillany Marín prefirió mantenerse al margen y comentó que no pretende decirle a nadie cómo debe actuar. “Yo no le puedo estar diciendo a nadie. Cada quien es como es, todos somos adultos y cada quien hace lo que le dice su corazón, y reacciona como se siente y todo es muy respetable”.

Tampoco quiso enviarle un mensaje a Ninel Conde; en su lugar, dijo que prefiere mantenerse al margen de la situación:

“Yo no le envío mensajes a nadie. Cada quien que lleve su vida y su carrera como lo siente en su corazón y cada quien tendrá, bueno, su manera de hacer las cosas diferentes”. Malillany Marín

¿Cómo fue la relación de Malillany Marín y José Manuel Figueroa?

Malillany Marín y José Manuel Figueroa iniciaron su romance a finales de 2009

Duraron 2 años y, aunque supuestamente ya había anillo de compromiso , habrían terminado por una infidelidad.

y, aunque supuestamente ya había , habrían terminado por una infidelidad. Aunque dice que no vivió violencia con el cantante, en 2013 trascendió que él habría llegado muy enojado a la fiesta de cumpleaños de la actriz y, al ver a Pablo Montero en el festejo, lo agredió físicamente. Supimos que, del susto, la mamá de ella terminó en el hospital.

trascendió que él habría llegado muy enojado a la fiesta de cumpleaños de la actriz y, al ver a en el festejo, lo agredió físicamente. Supimos que, del susto, la mamá de ella terminó en el hospital. En 2021 , pidió que dejaran de vincularla con el cantante por respeto a su entonces novio.

, pidió que dejaran de vincularla con el cantante por respeto a su entonces novio. En 2023 surgieron rumores de un posible reencuentro amoroso.

Malillany Marín y José Manuel Figueroa / Facebook: Malillany Marín/ Facebook: José Manuel Figueroa

¿Qué contó Ninel Conde sobre José Manuel Figueroa en su documental Sin Filtro?

Ninel Conde recordó su noviazgo con José Manuel Figueroa , 2002 a 2006 , como una etapa en la que habría vivido situaciones de violencia.

, como una etapa en la que habría vivido situaciones de violencia. En el documental relató episodios que, según su versión, involucraron agresiones durante la relación.

En uno de los relatos, Ninel Conde aseguró que, durante una discusión relacionada con una presunta infidelidad, José Manuel Figueroa habría sacado un arma y realizado disparos al aire.

aseguró que, durante una discusión relacionada con una presunta infidelidad, habría sacado un arma y realizado disparos al aire. Según Ninel, durante ese mismo conflicto José Manuel habría tomado una Biblia que estaba cerca de la cama y le habría prendido fuego.

habría tomado una Biblia que estaba cerca de la cama y le habría prendido fuego. La cantante también habló de la relación de José Manuel Figueroa con Angélica Vale y presentó su propia versión de cómo se enteró de esa relación.

con y presentó su propia versión de cómo se enteró de esa relación. En declaraciones posteriores al estreno, Ninel Conde dijo que todavía experimenta una reacción de bloqueo cuando alguien le levanta la voz. “Esas heridas se quedan para siempre aquí” , expresó al hablar de las secuelas que, según ella, le dejó aquella relación.

dijo que todavía experimenta una reacción de bloqueo cuando alguien le levanta la voz. , expresó al hablar de las secuelas que, según ella, le dejó aquella relación. Después de que él cuestionara su versión y asegurara que no recuerda uno de los episodios de la misma manera, Ninel Conde sostuvo que un hombre que no reconoce sus errores puede continuar repitiéndolos.

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