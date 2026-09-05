Ninel Conde desata caos en el AICM; reporteros bloquean filtros y ella reclama: “No me toquen, me jalan”

Ninel Conde volvió a convertirse en el centro de atención, pero esta vez no por un proyecto artístico. La llegada de la cantante y actriz al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) terminó en un auténtico caos cuando decenas de reporteros y camarógrafos la rodearon para obtener declaraciones. Entre empujones, gritos y personas intentando abrirse paso, la llamada “Bombón asesino” terminó visiblemente incómoda y lanzó un contundente reclamo.

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Ninel Conde / Redes sociales

¿Por qué Ninel Conde provocó un zafarrancho entre reporteros en el AICM?

Todo comenzó cuando los medios intentaron acercarse a Ninel Conde durante su paso por el aeropuerto. La cantidad de personas que se reunió alrededor de la artista provocó que el espacio frente a los filtros de seguridad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

se volviera complicado para quienes intentaban avanzar.

En las imágenes difundidas en redes sociales se observa a periodistas y trabajadores de medios tratando de seguir a la cantante mientras otros pasajeros permanecen cerca de la zona de revisión.

El problema no habría sido únicamente la presencia de la prensa, sino la aglomeración dentro de un área destinada al tránsito y revisión de pasajeros, situación que generó momentos de desorden.

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Ninel Conde en medio del Zafarrancho en la Terminal 2 del aeropuerto de la CDMX / Captura de pantalla

¿Ninel Conde se molestó con los reporteros por bloquear los filtros de seguridad?

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando la intérprete expresó su incomodidad ante la insistencia de algunos comunicadores que buscaban obtener declaraciones exclusivas.

En medio del tumulto, Ninel Conde pidió espacio para avanzar y dejó claro que no estaba cómoda con el contacto físico que se estaba generando entre los presentes. Fue entonces cuando lanzó la frase:

“No me toquen, me jalan”. Ninel Conde

Además, la actriz advirtió que la concentración de personas en una zona restringida podría traer consecuencias para quienes estaban participando en la cobertura. Su reacción rápidamente se volvió viral y dividió opiniones entre los internautas.

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¿Ninel Conde puede ser sancionada por el caos ocurrido en el AICM?

La polémica también abrió la duda sobre si el incidente podría tener consecuencias para quienes participaron en la aglomeración. Los filtros de seguridad aeroportuaria son zonas donde se busca mantener un tránsito ordenado y evitar obstáculos que puedan afectar la operación.

Hasta el momento, de acuerdo con la información proporcionada, no se ha confirmado ninguna sanción contra Ninel Conde ni contra los reporteros que se concentraron en el lugar.

Tampoco se ha informado que las autoridades aeroportuarias hayan iniciado una investigación específica por el incidente o que se haya establecido alguna medida adicional para controlar el acceso de medios de comunicación a estas áreas.

¡Ninel Conde asegura que NO quiere controversias con José Manuel Figueroa tras fuertes declaraciones por su serie! La actriz asegura que solo contó sus vivencias #DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/H9Bc8jexE9 pic.twitter.com/Z5FQqPfdbI — De Primera Mano (@deprimeramano) August 31, 2026

¿La nueva docuserie de Ninel Conde provocó el interés de la prensa?

El incidente ocurrió en medio de la promoción de“Ninel Conde: sin filtro”, la nueva docuserie de la cantante y actriz que se estrenó el 14 de agosto de 2026 a través de ViX Premium. El proyecto consta de cuatro episodios y muestra distintas facetas de la llamada “Bombón Asesino”, desde su vida profesional hasta su papel como esposa, madre y empresaria.

La producción busca mostrar el lado más personal de Ninel Conde y abordar algunas de las polémicas que han marcado su carrera. Además, la artista comparte momentos de su rutina diaria, viajes, reuniones de trabajo y aspectos poco conocidos de su vida fuera de los escenarios.