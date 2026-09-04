Imelda Tuñón explota vs. José Manuel Figueroa por decir que a Ninel Conde ‘el botox le afectó': “Muy cruel”

Después de que José Manuel Figueroa revelara los avances legales en su caso contra Imelda Tuñón, la viuda de Julián Figueroa rompió el silencio sobre las recientes declaraciones que dio el cantante acerca de Ninel Conde. ¿Tiene miedo? ¡Te contamos los detalles!

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¿Imelda Tuñón tiene miedo de José Manuel Figueroa? / Archivo TVNotas

¿Qué dijo José Manuel Figueroa sobre Ninel Conde y sus cirugías estéticas?

Durante la docuserie Ninel Conde sin filtro, el ‘Bombón asesino’ reveló varios detalles sobre su relación con José Manuel Figueroa, declaraciones que no fueron del agrado del hijo de Joan Sebastian, quien arremetió contra la actriz de ‘Rebelde’.

“Tuvimos ahí un tema, pero una relación bastante tormentosa”, recordó Ninel Conde, además habló de la relación entre el cantante y Angélica Vale, lo que generó que José Manuel Figueroa estallara en su contra y especulara sobre el impacto que han tenido las cirugías estéticas en su vida.

“El bótox ya le está haciendo mal, le está afectando la memoria; yo no recuerdo el episodio así. Creo que a Angélica Vale le pueden preguntar, que ella tampoco lo va a recordar de esa forma”, dijo José Manuel Figueroa.

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Ninel Conde reveló detalles de su relación con José Manuel Figueroa. / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Imelda Tuñón ante las palabras de José Manuel Figueroa sobre Ninel Conde?

Tras la reacción de Angélica Vale a las declaraciones de Ninel Conde, otra de las que fue cuestionada al respecto fue Imelda Garza Tuñón, quien enfrenta un proceso legal contra José Manuel Figueroa desde principios de 2026.

De acuerdo con la exparticipante de La academia VLA, la postura que tomó el cantante se le hace completamente cruel, pues considera que no se debe expresar así ninguna mujer, sin importar el enojo que tenga contra ella.

“Se me hace una cosa muy desagradable que hables así de una mujer, o sea, no importa qué tan enojado, lo que tú quieras. Ninguna cirugía estética, ningún procedimiento estético devalúa tu capacidad intelectual como mujer. Se me hizo muy cruel, se me hizo muy machista, misógino”. Imelda Tuñón

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Imelda Tuñón defiende a Ninel Conde en la polémica con José Manuel Figueroa. / Mezcalent

¿Imelda Tuñón teme por su seguridad tras declaraciones de José Manuel Figueroa?

En ese mismo encuentro con la prensa, Imelda Tuñón confesó tener temor de Julián Figueroa, quien recientemente aseguró que la justicia estaba a su favor tras demandar a Imelda Tuñón. Pese a que no dio detalles, la exnuera de Maribel Guardia aseguró que le han llegado mensajes subliminales y teme por su seguridad.

“Obviamente tengo temor, yo sé lo que ha hecho. Más que tener temor por mí, tengo temor por mi hijo, porque ahorita ya están también con él, amenazando o no amenazando, como dando mensajes subliminales”. Imelda Tuñón

Incluso, dejó entrever que espera que Maribel Guardia tome cartas en el asunto por el bienestar de su nieto. Hasta ahora, ni la presentadora costarricense ni José Manuel Figuero se han pronunciado ante las recientes declaraciones de Imelda Garza Tuñón.

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