¿Ana Bárbara interrumpió dos embarazos de José Manuel Figueroa? Cantante rompe el silencio: “Es doloroso”

En su momento, Ana Bárbara y José Manuel Figueroa protagonizaron uno de los noviazgos más sonados de México. Empezó en 2001 y culminó meses después. Todo parecía haber culminado en los mejores términos posibles. No obstante, con el paso de los años se vieron envueltos en una guerra de declaraciones y pleitos legales.

El tema de su romance vuelve a ser tendencia después de que el hermano del fallecido Julián Figueroa hablara sobre los supuestos abortos que tuvo la cantante durante su relación. Te contamos los detalles.

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¿José Manuel Figueroa confirma abortos de Ana Bárbara? / Mezcalent

¿Qué se sabe sobre los presuntos abortos de Ana Bárbara?

Esta no es la primera vez que se habla de que supuestamente Ana Bárbara vivió dos abortos mientras estaba con José Manuel Figueroa. Hace algunos meses, el periodista Javier Ceriani habló del asunto y hasta mostró un audio atribuido al cantante.

En dicha grabación, el cantante comenzaría diciendo que la intérprete de ‘Bandido’ era una persona complicada, lo que habría contribuido a la fractura de su relación. También habría revelado que, presuntamente, habrían perdido dos bebés.

“De las viejas más complicadas con las que tuve una relación, fue con ella. Es muy difícil, muy difícil. Perdimos dos bebés, pues, pero gracias a Dios quedó embarazada, si no, esto sería un desmadre”, se escucha.

A pesar de lo fuerte de la revelación, ninguno de los involucrados quiso decir nada al respecto, dejando a la audiencia con la duda sobre si realmente era verdad o no.

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¿Qué dijo José Manuel Figueroa sobre los presuntos abortos de Ana Bárbara? / Mezcalent

José Manuel Figueroa habla sobre los supuestos abortos de Ana Bárbara

En su más reciente programa en YouTube, el periodista Javier Ceriani conversó con José Manuel Figueroa y le preguntó sobre su relación con Ana Bárbara. Al preguntarle si hubo algún embarazo de por medio, el cantante simplemente se limitó a decir:

José Manuel Figueroa “Híjole, sí son temas muy complicados. Creo que no son para tocarlos ahorita. No veo ahorita yo la necesidad de tocar esos temas. Sé que para mí son dolorosos. Ahorita no es necesario tocar esos temas. Son dolorosos para ella”.

Sin decir nada más del asunto, resaltó que le desea todo lo mejor. Para muchos, sus declaraciones habrían confirmado que la celebridad realmente habría tenido dos abortos, aparentemente, espontáneos.

También aprovechó para tocar el tema del pleito legal que tuvo con ella en su momento. Recordemos que el ex de Marie Claire Harp inició acciones legales en su contra por los derechos del tema ‘Fruta prohibida’. Según él, el sencillo fue escrito por él y no por la artista.

Indicó que su intención con este proceso fue que se le reconociera como el autor verdadero y no por cuestiones económicas, como Ana llegó a decir en su momento.

¿Cuántos hijos tiene Ana Bárbara y quiénes son sus papás?

Ana Bárbara tiene un total de tres hijos, producto de relaciones pasadas, quienes son:

Emiliano Gallardo Ugalde : Nació en el año 2000 y es producto de su romance con el empresario Édgar Gallardo.

: Nació en el año 2000 y es producto de su romance con el empresario Édgar Gallardo. José María Fernández : Nació en 2006. Su papá es José María Fernández ‘el Pirru’.

: Nació en 2006. Su papá es José María Fernández ‘el Pirru’. Su tercer hijo nació en 2011. El padre es el cantante Reily Barba.

Cuando estuvo con ‘el Pirru’, la cantante trató a los hijos de este, José Emilio y Paula, como si fueran suyos. Incluso después de que ella terminara con su padre, tuvieron contacto por un tiempo. Aunque no se sabe cómo es su relación actual con Paula, se conoce que no está en los mejores términos con José Emilio por las cosas que dijo acerca de su esposo, Ángel Muñoz.

Como se sabe, la intérprete ha tratado de mantener su vida personal en privado, sobre todo en los últimos años. No obstante, se ha especulado que está peleada con sus hijos mayores. Y es que estos no habrían estado de acuerdo en que Ana Bárbara perdonara la presunta infidelidad de Ángel.

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