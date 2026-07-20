Don Antero Ugalde niega acusaciones de abuso contra hermanas de Ana Bárbara y, ¡amenaza con demandar!

Una nueva polémica sacude a la familia de Ana Bárbara. Luego de que la creadora de contenido Adri Toval ventilara presuntas acusaciones contra don Antero Ugalde, padre de la cantante, el potosino reaccionó con furia, negó categóricamente los señalamientos y aseguró que incluso contempla emprender acciones legales por daño moral. Además, lanzó fuertes declaraciones sobre la fracturada relación que mantiene con la llamada “Reina Grupera”.

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Don Antero da nuevas declaraciones de Ana Bárbara. / Mezcalent

¿Qué reveló Adri Toval sobre la familia de Ana Bárbara?

Todo comenzó cuando Adri Toval, quien se identificó como expareja sentimental de Ángel, esposo de Ana Bárbara, concedió una entrevista al programa “Siéntese quien pueda”. Ahí, la costarricense soltó una revelación que sacudió al mundo del espectáculo: supuestamente, la intérprete de “Bandido” habría pactado el año pasado una entrevista con un programa mexicano de gran audiencia para exponer públicamente acusaciones “bastante delicadas” contra su propio padre.

Según el relato de Toval, la información giraba en torno a un presunto abuso sexual contra las dos hijas mayores del matrimonio Ugalde, ocurrido cuando ambas eran niñas, y que doña Lourdes, madre de la cantante, habría estado enterada de la situación desde entonces. De acuerdo con la comunicadora, este sería el verdadero motivo detrás del alejamiento de Ana Bárbara respecto a su núcleo familiar. Toval añadió que la historia le fue compartida tanto por Ángel como por la propia Ana Bárbara, aunque reconoció haber notado “ciertas inconsistencias en el relato”.

Adri Toval “Ángel Muñóz me había dicho en varias ocasiones que, Ana Bárbara le confesó que, se alejó de su papá porque, supuestamente, don Antero había agredido sexualmente a sus dos hijas mayores y, que su mamá (doña María de Lourdes Motta) lo sabía y guardo silencio”

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¿Qué dijo don Antero Ugalde sobre las acusaciones de abuso?

Ante la gravedad de las declaraciones, el equipo de “Venga la alegría” viajó hasta Río Verde, San Luis Potosí, tierra natal de la familia Ugalde, para buscar la reacción directa de don Antero, quien también es padre de la conductora Esmeralda Ugalde. El hombre no dudó en desmentir de manera categórica la acusación y aseguró desconocer por completo quién es Adri Toval y qué intención persigue al intentar deshonrarlo públicamente.

Visiblemente indignado, don Antero fue enfático al recordar cómo crió a sus hijas:

"¿En qué cabeza cabe?, las cuidaba uno, de que: ‘cuidado, pórtate bién, respetuosas cabron*s’. Yo no puedo creer tanta infamia”, Don Antero

El padre de la cantante insistió en que durante la infancia de sus hijas siempre se ocupó de darles sustento y cuidado, por lo que calificó las acusaciones como una completa fabricación.

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¿Va a demandar don Antero Ugalde a Adri Toval?

Lejos de quedarse callado, don Antero Ugalde fue directo al hablar de las posibles consecuencias legales para Adri Toval. El ranchero dejó claro que no descarta iniciar acciones legales en su contra, pese a admitir que no tiene idea de cuál es la actividad de la creadora de contenido en redes sociales, plataforma donde ella suele compartir chismes y noticias del medio del espectáculo.

Sin filtro alguno, don Antero soltó: “A demandarla a la pinch... mujercita, hija de la chingad...”, y reiteró su postura asegurando: “Si llegara a ofrecerse, demandarla, a la pinch... vieja esa, que ni la conozco”. También calificó de forma tajante a Toval, señalando que se trata de alguien que desconoce por completo la vida de una familia como la suya:

“Es una estú..., no conoce la vida de uno, ¿cómo se atreve a decir semejante infamia?, uno de ranchero es otra cosa”. Don Antero

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¿Cómo es la relación actual entre don Antero y Ana Bárbara?

Más allá de las acusaciones, las declaraciones de don Antero también volvieron a poner sobre la mesa la complicada relación que mantiene con Ana Bárbara.

El padre de la cantante aseguró que ya no existe vínculo alguno entre ambos y dejó ver que la reconciliación parece cada vez más lejana. Según explicó, considera que la fama transformó profundamente la personalidad de su hija.

“Me mató en vida y listo, ella su mundo y yo el mío; nunca jamás quiero verla cerca”, expresó al referirse al distanciamiento familiar.

Don Antero también aseguró que le duele la manera en que, según su versión, Ana Bárbara se ha relacionado con algunos integrantes de la familia. Incluso recordó que durante su infancia la veía como una niña noble y sencilla, pero afirmó que con el paso de los años ocurrió un cambio radical.

“Nunca pensé estar alimentando un monstruo, jamás... yo siempre la vi como ‘la Peque’ noble, sencilla, amable; de repente dio el brinco muy feo”, agregó.

Mientras tanto, Ana Bárbara no ha emitido una postura pública reciente sobre las declaraciones de su padre ni sobre la posibilidad de que Don Antero emprenda acciones legales contra Adri Toval.