¿Imelda Tuñón con miedo a la cárcel? La cantante se disculpa con José Manuel Figueroa tras demanda: “Exploté”

La polémica sigue entre la actriz y cantante, Imelda Tuñón, junto a José Manuel Figueroa, a quien señaló de un presunto abuso hacia Julián Figueroa, hermano del intérprete mexicano. Sin embargo, el caso ha escalado a un terreno legal y... ¿hasta el perdón se busca?

Exnovio de Imelda Tuñón asegura que fue presionado para ofrecer declaraciones en su contra / Facebook: Imelda Tuñon

¿De qué acusó Imelda Tuñón a José Manuel Figueroa?

Han pasado casi tres meses de que salió a la luz una conversación en la que Imelda Tuñón asegura que Julián Figueroa habría sido, presuntamente, víctima de abuso presuntamente por parte de su hermano José Manuel Figueroa.

En la conversación de Imelda, se escucha a la viuda de Julián decir lo siguiente:

El tema de la violación es un descuido muy fuerte de ella. Mi mamá estaba llorando conmigo. Ella no se llevaba tan bien con Julián porque vio muchas veces cómo me agredió, pero el otro día se puso a llorar conmigo y me dijo: ‘¿Cómo es posible que una madre no haga nada?’ Mi mamá tiene tres hijos y me dijo: ‘No me imagino que un hijo mío llegue y me diga: ‘mamá, me viol...’, y que se sepa quién fue, porque se sabe que fue José Manuel, su hermano lo vio… y que no haya hecho nada. Imelda Tuñón

Para muchos, lo más sensible del caso es que ella implica a Maribel Guardia como alguien que, presuntamente, tenía conocimiento de los presuntos abusos hacia Julián Figueroa: “ Y lo protege, protege al hombre que atacó a su hijo, eso no esta bien ”, termina el audio.

De manera casi inmediata, José Manuel apareció con en el programa del periodista Javier Ceriani, negando de manera categórica los señalamientos y anunciando que tomaría acciones legales contra Imelda: “ O me comprueba ante el juicio con los testigos que tiene, si no los llama ella los llamo yo, o meterme a la cárcel o que pague ante la ley hasta el último centavo ”, dijo el cantante.

Así empezó esta polémica, y al parecer Tuñón ya se arrepintió de todo lo ocasionado.

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José Manuel Figueroa dardo a Imelda Tuñón / Redes sociales

¿Imelda Tuñón pide perdón a José Manuel Figueroa tras acusarlo de presunto abuso?

En un reciente encuentro con un medio digital, Imelda Tuñón habló sobre su conflicto legal con José Manuel Figueroa, tras el audio filtrado que tachaba al cantante de presunto abusador. “ Fue nuestro error. Bueno, mi error, fue mi error; no podemos culpar a otras personas de nuestras acciones ”, dijo Imelda.

Como parte de una disculpa, Imelda aseguró que se comunicó con José Manuel para explicarle la situación:

Le dije ‘no te quise perjudicar’, a mí no me sirve de nada perjudicarlo, no me sirve de nada crear polémica. Imelda Tuñón

En dicha conversación con un medio, Imelda aceptó que se equivocó al compartir ese audio con una persona, insinuando que la intención nunca fue dar a conocer tal información.

En comentarios señalan que este es un intento de la cantante de evitar la demanda, ya que, para muchos, ella “lleva las de perder” ante la corte:



“Es mentirosa y de malas manías”,

“Qué absurdo, claro que quiso perjudicar a alguien” y,

“Por la boca muere el pez. Ella tenía toda la intención de dañar que no se haga la loca”.

¿Será que José Manuel Figueroa se retracte en la demanda?

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Imelda Tuñón / Mezcalent

¿Qué acciones legales tomó José Manuel Figueroa contra Imelda Tuñón?

José Manuel Figueroa emprendió acciones legales contra Imelda Tuñón por daño moral, luego de que se difundiera un audio en el que ella lo señala de haber cometido, presuntamente, abuso contra Julián Figueroa cuando era menor de edad.

Aunque Imelda ha dicho que no ha sido notificada judicialmente, aseguró que sus abogados se encargarán de dicho problema legal: “ Yo no tengo ningún problema con él. Estaba platicando, estaba chismeando con alguien. En mi vida tuve la intención de que eso saliera al público ”, mencionó la intérprete.

Frente a esto, José Manuel habló sobre dicho tema, sosteniendo que Tuñón está “huyendo” de la notificación judicial:

No se deja notificar, pero ella sabe muy bien lo que le espera en tribunales, por eso no asiste al llamado. Los abogados de los que habla son los que están involucrados por la herencia de Joan Sebastian. En este caso (lo mío), necesita contratar abogados, por eso a los otros no les interesa si no llevan un porcentaje. José Manuel Figueroa

La guerra legal entre ambos parece recién comienza, ¿será que veremos a ambos en tirbunales? Solo el tiempo lo dirá.

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