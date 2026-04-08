José Manuel Figueroa revela nuevos detalles de la demanda en contra de Imelda Tuñón: “Dignidad”

La polémica que rodea a José Manuel Figueroa e Imelda Tuñón sumó un nuevo capítulo luego de que el cantante rompió el silencio sobre su batalla legal. Esto en un momento cargado de simbolismo familiar, ya que que el intérprete ofreció un concierto en Juliantla, Guerrero, en el marco del 75 aniversario del nacimiento de su padre, Joan Sebastian.

En medio de un ambiente de música y recuerdos, el hijo del “Poeta del pueblo” abordó el conflicto que ha escalado en los últimos días con la viuda de Julián Figueroa. ¿La destrozará? Esto es lo que se sabe sobre la demanda.

Te puede interesar: Ceriani destapa AUDIO que revela que Ana Bárbara habría perdido dos bebés de José Manuel Figueroa

José Manuel Figueroa compartió su angustia en redes ¿qué fue lo que pasó? / IG: @josemanfigueroa

¿Cómo comenzó el conflicto entre José Manuel Figueroa e Imelda Tuñón?

El origen del conflicto se remonta a declaraciones públicas realizadas por Imelda Tuñón, quien acusó directamente a José Manuel Figueroa de presunto abuso hacia su hermano, Julián Figueroa. Estas afirmaciones surgieron tras la filtración de un audio en el que también se menciona a Maribel Guardia.

Ante este escenario, el cantante negó de manera categórica las acusaciones y anunció acciones legales. Entre ellas, interpuso una demanda por daño moral contra Tuñón, además de iniciar procesos adicionales relacionados con violencia familiar y mediática.

De acuerdo con lo expresado por el propio artista, estas medidas responden a la necesidad de proteger su imagen y la de su familia. Asimismo, indicó que también ha buscado que se investigue un posible daño a un menor, con el objetivo de salvaguardar su bienestar.

Te puede interesar: ¿Imelda Tuñón demandará a José Manuel Figueroa? Tras polémico audio sobre Julián Figueroa, le envía mensaje

José Manuel Figueroa / Redes sociales

¿Qué dijo José Manuel Figueroa sobre las acusaciones de Imelda Tuñón?

Previo a su presentación, José Manuel Figueroa fue abordado por la prensa, donde respondió de forma directa a las declaraciones de Imelda Tuñón. El cantante calificó los señalamientos como graves y expresó el impacto que han tenido en su vida personal y profesional.

“Es un daño que hizo muy consciente, muy cruel, muy ruin… una declaración muy fuerte, muy patán” José Manuel Figueroa

Durante la conversación, explicó que estas acusaciones no solo lo involucran a él, sino que también alcanzan a su entorno cercano.

“Imagínate lo que va a afectar en mi carrera… para mi familia, para mi futuro” José Manuel Figueroa

Además, el cantante rectificó que no existe un punto de reconciliación entre el cantante e Imelda y dio a conocer que aun se encuentra en proceso de notificación, ya que no dan con la dirección correcta.

Te puede interesar: Maribel Guardia se pronuncia a la demanda de José Manuel Figueroa vs. Imelda Tuñón, ¿harta de su exnuera?

José Manuel Figueroa / IG: @josemanfigueroa.expdelparaiso

¿Qué dijo José Manuel Figueroa sobre cómo esta polémica afecta la memoria de Joan Sebastian?

Uno de los momentos más significativos de sus declaraciones ocurrió cuando José Manuel Figueroa habló sobre el impacto que esta polémica tendría en la memoria de su padre, Joan Sebastian.

“El único derecho que no pierde un ser humano después de muerto es la dignidad” José Manuel Figueroa

Con esta frase, hizo referencia a lo que considera una afectación directa al legado familiar, señalando que las declaraciones recientes han generado controversia en torno a la figura de su padre.

Mientras el proceso legal continúa su curso, José Manuel Figueroa reiteró que su prioridad es defender su reputación y el legado de su padre. La controversia, lejos de disminuir, se mantiene en el foco público, a la espera de resoluciones oficiales que esclarezcan los hechos señalados.

Te puede interesar: Imelda Tuñón, tras romper el silencio sobre demanda de José Manuel Figueroa, lanza mensaje a Maribel Guardia