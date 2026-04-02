Marco Antonio Muñiz reaparece a los 93 años: así fue el emotivo VIDEO que compartió su hijo Coque Muñiz

El cantante Marco Antonio Muñiz volvió a generar conversación en redes sociales luego de que su hijo, Jorge ‘Coque’ Muñiz, compartiera un video en el que se le observa realizando ejercicios físicos a sus 93 años. La publicación, difundida en Instagram, muestra al intérprete en su casa en la Ciudad de México, acompañado de su fisioterapeuta, en una escena que rápidamente fue replicada por seguidores y figuras del medio artístico.

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Coque Muñiz se quiebra en llanto al recordar la preocupación que tuvo durante su hospitalización. / Redes sociales/ captura de pantalla

¿Cómo está actualmente Marco Antonio Muñiz a sus 93 años?

En el video difundido por Coque Muñiz, se observa a Marco Antonio Muñiz utilizando apoyo físico mientras realiza ejercicios guiados por un especialista. La escena ocurre en el interior de su domicilio, donde el artista continúa con rutinas enfocadas en su movilidad.

El propio mensaje que acompaña la publicación subraya el esfuerzo del intérprete:

“Don Marco con 93 años, dándole duro al ejercicio. Papá, eres un campeón, ¡te amo!”. Coque Muñiz

La grabación muestra al cantante con asistencia, lo que coincide con los antecedentes de salud que han sido reportados en los últimos años.

Tras su difusión, figuras como Yordi Rosado, Adriana Riveramelo y Carmen Muñoz reaccionaron públicamente. Riveramelo escribió: “El mejor ejemplo, tu señor padre, querido Coque. Bendiciones”, sumándose a decenas de comentarios que recibió la publicación.

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¿Por qué se retiró Marco Antonio Muñiz de los escenarios?

El retiro de Marco Antonio Muñiz se dio de manera progresiva. A inicios de 2012, el cantante inició una gira de despedida que se extendió durante dos años, con la intención de cerrar su trayectoria tras más de seis décadas en la música.

La decisión estuvo relacionada con temas de salud. Entre los padecimientos reportados se encuentra la osteoporosis, condición que le generaba dolores intensos y dificultades para permanecer de pie durante largos periodos. Además, enfrentó una hernia que requirió intervención quirúrgica, según informó su hijo en 2021.

Aunque el intérprete buscó realizar una presentación final en el Palacio de Bellas Artes, este objetivo no se concretó. Desde entonces, su presencia en escenarios ha sido limitada, con contadas apariciones públicas.

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Marco Antonio Muñiz / Redes sociales

¿Cuál fue la última aparición pública de Marco Antonio Muñiz?

Años después de su retiro, Marco Antonio Muñiz reapareció en un homenaje realizado en el Auditorio Nacional, donde diversos artistas interpretaron algunos de sus temas más representativos.

Entre los participantes estuvieron Manuel Mijares, Emmanuel, Tania Libertad, Pedro Fernández y Francisco Céspedes, además de su hijo Jorge ‘Coque’ Muñiz.

Al finalizar el evento, el cantante apareció ante el público, donde, visiblemente conmovido, dirigió unas palabras de agradecimiento. De acuerdo con lo reportado, realizó un esfuerzo para mantenerse de pie mientras se despedía de los asistentes.

El artista, originario de Guadalajara, Jalisco, construyó una trayectoria que inició en la década de 1950 junto al trío los Tres caballeros. A lo largo de su carrera, consolidó un repertorio dentro de la música romántica, lo que le valió el reconocimiento como una de las figuras representativas del género en México y América Latina.

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