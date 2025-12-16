Coque Muñiz confiesa que ¡empeñó TODO para no perder su casa! ¿Está en quiebra?

Durante años, Coque Muñiz construyó una carrera sólida en la música y el entretenimiento en México. Sin embargo, detrás de los escenarios y los reflectores, el cantante enfrentó una de las crisis económicas más duras de su vida, al grado de estar a punto de perder su casa por una deuda bancaria que se salió de control tras la pandemia.

En entrevista con la periodista Matilde Obregón, el hijo de Marco Antonio Muñiz habló con franqueza sobre el momento en el que tuvo que vender y empeñar prácticamente todo lo que poseía para evitar el desalojo de su vivienda. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí te contamos la hisotria.

Te puede interesar: Verónica Castro recibe sorpresa de Coque Muñiz tras volver a la conducción en el Auditorio Nacional

Coque Muñiz de luto por la muerte de importante ser querido. / Redes sociales

¿Por qué Coque Muñiz estuvo a punto de perder su casa?

Coque Muñiz explicó que la raíz del problema fue una deuda hipotecaria que, con el paso del tiempo, se volvió impagable. Lo que comenzó como un compromiso financiero manejable terminó convirtiéndose en una carga insostenible.

“Me doy cuenta que yo ya traía una deuda de banco con la hipoteca de mi casa, empezó a generarse y a generarse, de una deuda pequeña para mí se hizo un monstruo de deuda” Coque Muñiz

La situación se agravó cuando recibió una notificación judicial que lo colocó al borde del desalojo. Para ese momento, los ingresos se habían reducido drásticamente debido a la cancelación de conciertos, presentaciones y proyectos derivada de la pandemia. Como muchos artistas, Coque Muñiz asumió que el paro sería temporal, sin imaginar que se extendería por más de dos años.

“Todos pensamos que íbamos a dejar de trabajar un par de semanas, un par de meses… pero no te preparas para dos años y medio sin trabajar” Coque Muñiz

Te puede interesar: Coque Muñiz se quiebra y comparte la preocupación que lo acompañó en su hospitalización por Covid-19

Coque Muñiz se quiebra en llanto al recordar la preocupación que tuvo durante su hospitalización. / Redes sociales/ captura de pantalla

¿Qué vendió Coque Muñiz para enfrentar la crisis económica durante la pandemia de Covid?

Ante la falta de ingresos y el crecimiento de la deuda, el cantante, Coque Muñiz, tomó una decisión extrema: vender todo aquello que tuviera valor para mantenerse a flote y conservar su casa. En su testimonio, detalló que se desprendió de coches, joyas y pertenencias personales acumuladas a lo largo de su carrera.

“A vender lo que se pudiera, coches, joyas, todo. Por primera vez conocí el Monte de Piedad. Todo lo que tenía de valor se fue y ya nunca regresó” Coque Muñiz

Coque Muñiz señaló que, durante ese periodo, evitó pedir ayuda económica directa, convencido de que podía resolver la situación por sus propios medios. Esa determinación lo llevó a empeñar y vender sus bienes antes de recurrir a préstamos personales.

“Por aguantar y decir ‘yo puedo, yo puedo’, no pedí lana. Dije: ‘yo tengo que salir y tengo que salir’”, recordó. La presión económica también evidenció la fragilidad de las redes de apoyo que creía tener. Al buscar respaldo entre personas cercanas, se encontró con respuestas evasivas.

“Había mucha gente que yo pensé que me iba a levantar el teléfono, pero todo mundo era de ‘háblame mañana’” Coque Muñiz

Te puede interesar: ¡Tragedia en el mundo del espectáculo! Muere querido periodista mexicano; suplican ayuda para su funeral

El cantante Jorge ‘Coque’ Muñiz fue hospitalizado de emergencia por un dolor abdominal / Captura de pantalla

¿Quién ayudó a Coque Muñiz a pagar su deuda y evitar el desalojo?

Cuando la situación parecía no tener salida, un encuentro inesperado cambió el rumbo de la historia. Coque Muñiz contó que un desconocido se le acercó en un restaurante y, sin tener una relación previa con él, le ofreció el dinero necesario para cubrir la deuda y frenar el proceso legal.

“Me prestó para pagar mi deuda. Para mí ese cuate es mucho más importante que 20 amigos”, Coque Muñiz

Gracias a ese apoyo, pudo saldar la deuda hipotecaria y evitar el embargo de su casa. El artista reconoció que, aunque el dinero puede devolverse, el gesto recibido marcó un antes y un después en su vida.

“No tengo con qué pagarle lo que hizo por mí. El dinero sí se paga, pero lo que él hizo, no hay forma”, afirmó.

A partir de esa experiencia, Coque Muñiz tomó decisiones radicales en su vida financiera. Canceló tarjetas, reorganizó gastos y comenzó un proceso que él mismo describió como “volver a empezar de cero”.

El cantante también habló sobre la presión que enfrentan muchos artistas para aparentar éxito a través del consumo y los lujos, una dinámica que, según explicó, puede generar una falsa percepción de estabilidad económica.

“Se habla mucho de los artistas que vivimos en la opulencia. El peligro es que vivimos disfrazando un poquito la economía” Coque Muñiz

Actualmente, Coque Muñiz ha retomado su actividad profesional gracias a la reactivación de presentaciones y proyectos artísticos. Aunque reconoció que no ha recuperado todo lo perdido, aseguró que su situación es distinta y que hoy enfrenta su economía con mayor orden y previsión.

Te puede interesar: ¿Coque Muñiz y Adrián Uribe ya no son amigos? Coque confirmó distanciamiento: “Los amigos van y vienen”