¡Mhoni Vidente lo predijo! Tras brote de la influenza H3N2, recuerdan su advertencia sobre otra pandemia

Desde hace algunas semanas, se dio a conocer el brote de la ‘Super Gripa H3N2’, un nuevo tipo de influenza que ha encendido las alarmas en Estados Unidos y Europa, pues podría significar una nueva pandemia. Si bien los casos se habían registrado fuera de México, hace unas horas se confirmó el primer caso en el país, por lo que algunos recordaron la advertencia que dio Mhoni Vidente a principios de este año.

Mhoni Vidente / Redes sociales

¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre una nueva pandemia en el mundo?

En 2019, el mundo se vio sacudido por la pandemia del Covid-19. Esta enfermedad provocó varios meses de confinamiento y no fue hasta el desarrollo de la vacuna entre 2020 y 2021 que la gente pudo regresar a su vida cotidiana.

Tras esta experiencia, mucho se ha temido la aparición de una nueva afección que ocasione un nuevo encierro. A principios de enero del 2025, Mhoni Vidente les recomendó a sus seguidores que se cuidaran mucho, pues preveía una nueva pandemia. Esto dijo:

“Cada día 8 de cada mes, se le prende una veladora al arcángel Rafael…se le pide salud, trabajo y estabilidad… porque viene una pandemia a finales de este año, algo fuerte…sale en diciembre. Va a ser una combinación entre gripa y problemas de estómago” Mhoni Vidente

Según Mhoni Vidente, la enfermedad sería algo seria, pero aseguró que “no nos van a encerrar”. Aunque en ese entonces sus palabras no tomaron mucha relevancia, ahora se han viralizado y la gente está a la expectativa de lo que pueda pasar.

¿Qué es la ‘Super Gripa H3N2’ y cuáles son sus síntomas?

De acuerdo con páginas especializadas, incluyendo la Secretaría de Salud, la influenza H3N2, mejor conocida como ‘Super Gripa H3N2’, es una variante de la influenza que ha causado alerta debido a su capacidad de contagio. Afecta mayormente a los adultos mayores. Estos son sus síntomas:

Fiebre alta (generalmente superior a 38 °C)

(generalmente superior a 38 °C) Tos seca persistente, hasta dos semanas

Dolor de garganta

Dolores corporales y musculares

Fatiga severa y debilidad

Dolor de cabeza

Nariz congestionada o con moqueo

Escalofríos y sudoración

En tanto que estos son los métodos de contagio:

Por las gotas de saliva que expulsa una persona infectada

Contacto directo como saludar con un beso.

Tocar superficies contaminadas

Tocarse ojos, nariz o boca después de tener contacto con el virus.

Influenza H3N2 / Redes sociales

¿Cómo prevenir la ‘Super Gripe H2N3’?

La Secretaría de Salud da los siguientes consejos para evitar el contagio:

Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel antibacterial.

Cubrir nariz y boca al toser o estornudar con el ángulo interno del brazo.

Evitar automedicarse y acudir al médico en las primeras 48 horas si hay síntomas.

Limpiar superficies de uso común y permitir la entrada de luz solar.

Evitar lugares concurridos si se presentan signos respiratorios.

Quedarse en casa ante cualquier síntoma para cortar cadenas de transmisión.

Asistir a los puestos de vacunación para aplicarse las dosis de temporada invernal como las de la influenza, Covid-19 y neumococo.

La institución señala que “estas vacunas son efectivas para reducir riesgos, prevenir complicaciones e internamientos y proteger la salud, especialmente de niñas y niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personal de salud y personas con comorbilidades”.

