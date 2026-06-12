Famosa cantante asegura que Julián Figueroa le coqueteó: “Tenía pareja”, asegura; ¿engañó a Imelda Tuñón?

En medio de la disputa legal entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia tras el reciente nombramiento de Addis Tuñón como tutora del hijo de Julián Figueroa, la cantante Aranza hizo una sorprendente revelación sobre el cantante. ¿Le fue infiel a su esposa?

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Julián Figueroa le habría coqueteado a una artista. / Redes sociales

¿Cómo inició la relación entre Julián Figueroa e Imelda Tuñón?

Imelda Tuñón, quien se especula es la primera confirmada de La mansión VIP, inició una historia de amor con Julián Figueroa en 2013, cuando coincidieron en una obra de teatro de su mamá, Maribel Guardia.

“Él iba con su mamá, teníamos amigos en común y así empezamos a platicar. En noviembre de 2013, fue por mí a Tuxpan y me pidió que fuera su novia”, contó en una entrevista con Maxine Woodside.

Pese a que los altibajos estuvieron presentes al comienzo de su relación, decidieron llegar al altar en 2017 en una ceremonia privada. Tan solo un año después le dieron la bienvenida a su hijo.

Aunque ya eran una familia, en 2022 TVNotas captó a Julián Figueroa besando a otra mujer, por lo que Imelda Garza Tuñón decidió darle un ultimátum y seguir con su matrimonio, pero la desgracia rodeó a la familia el 9 de abril de 2023, cuando el hijo de Joan Sebastian falleció.

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Imelda Tuñón y Julián Figueroa iniciaron una historia de amor en 2013. / Redes sociales

¿Qué se sabe sobre el supuesto coqueteo de Julián Figueroa a la cantante Aranza?

Después de que Alex Fernández destapó que tuvo una plática con Julián Figueroa antes de su muerte, la cantante Aranza sorprendió a propios y extraños al revelar que tuvo un coqueteo con el joven después de compartir el escenario.

“Sí me coqueteó mucho, me escribió un par de veces, pero yo en ese momento tenía pareja y tengo un enorme respeto por Maribel Guardia”, contó la intérprete en una entrevista con Ernesto Buitrón.

De acuerdo con Aranza, después de cantar juntos comenzaron a tener conversaciones en las que le decía “guapísima” y “oye, mi amor, vamos un día a cenar”; pero no recuerda si en ese momento ya estaba casado con Imelda Garza Tuñón.

“Era un niño hermoso, guapísimo y encantador. Además, tenía una conversación exquisita que yo la disfruté muchísimo. Sí me puso nerviosa”. Cantante Aranza

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❤️🎤 “Había una magia muy especial”. Aranza confiesa sobre su cercanía con Julián Figueroa y revela cómo la complicidad sobre el escenario llegó a despertar rumores entre quienes los veían cantar juntos. 🎶🔥 #TodoParaLaMujer con Maxine Woodside (@maxwoodside) pic.twitter.com/rFImI4mJJC — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) June 12, 2026

¿Quién es Aranza, cantante a la que supuestamente le coqueteó Julián Figueroa?

La confesión por parte de la cantante Aranza causó diversas reacciones en redes, pues resaltaron que hizo ocurrió justo en medio de la polémica que rodea el fallecimiento de Julián Figueroa.

Cabe mencionar que Aranza es una cantante y actriz originaria de Chihuahua; principalmente, es conocida por éxitos como “Dime” y “Mirada de mujer”. Actualmente, ha incursionado en géneros como el pop, los boleros y la música regional mexicana.

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