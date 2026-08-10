¿Imelda Tuñón a la cárcel? José Manuel Figueroa da avance del caso legal vs. la actriz: “A nuestro favor”

Imelda Tuñón, exnuera de Maribel Guardia, ha estado involucrada en muchos pleitos legales. Quizá el más controversial es el que mantiene con José Manuel Figueroa. El cantante inició un proceso legal en su contra por el delito de daño moral. A varios meses de que comenzara todo esto, él da nuevos detalles que, al parecer, son favorables. ¿Imelda a la cárcel? Esto fue lo que dijo.

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Imelda Tuñón dijo que José Manuel Figueroa abusó de Julián Figueroa / Mezcalent

¿Por qué José Manuel Figueroa demandó a Imelda Tuñón por daño moral?

Todo comenzó a principios de año. En aquel entonces, se filtró un audio de Imelda Tuñón acusando a José Manuel Figueroa de, presuntamente, haber abusado de su hermano Julián Figueroa cuando este era menor de edad.

Al principio, Tuñón atribuyó el material a la inteligencia artificial. No obstante, después lo admitiría, diciendo que tomaron la grabación de una llamada privada.

“Mi mamá tiene tres hijos y me dijo: ‘No me imagino que un hijo mío llegue y me diga: “mamá, me violaron”, y que se sepa quién fue, porque se sabe que fue José Manuel, su hermano lo vio… y que no haya hecho nada’”. Imelda Tuñón

Ante esto, el ex de Ana Bárbara decidió emprender acciones legales. Negó todo lo dicho por su excuñada y dejó claro que llegará hasta las últimas consecuencias.

“He decidido tomar acciones legales para salvaguardar mis derechos, la dignidad de mi hermano y la de mi familia, porque no permitiré que se ataque nuestra verdad sin consecuencias, y la ley es el refugio al que debemos acudir”, manifestó.

Mientras que el cantante asegura que solo busca hacer justicia, Imelda simplemente intenta no hacer muchos comentarios sobre el tema y dice que sus abogados ya están trabajando en este asunto.

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José Manuel Figueroa demandó a Imelda Tuñón por daño moral / Mezcalent

José Manuel Figueroa habla de la demanda contra Imelda Tuñón

Hace poco, se celebró la segunda audiencia por el caso de José Manuel Figueroa e Imelda Tuñón. En un encuentro con la prensa, José Manuel indicó que todo habría salido a su “favor”, algo que le ofrecía un poco de tranquilidad.

“Hablé con mi abogado Roberto y me parece que todo salió a nuestro favor. Todo bien, me parece que todo es positivo”. José Manuel Figueroa

Señaló que uno de los principales afectados de toda esta situación es su sobrino, hijo de Julián Figuerosa. Dijo esperar que esto sea visto por la autoridad y se haga una investigación.

“Creo que los afectados de esas declaraciones tan atroces… quedamos afectados yo, mi sobrino y Julián. Al final de cuentas, creo que el último derecho que pierde un occiso, pues es el derecho a la dignidad, ¿no? Creo que es importante defenderlo. Mi deber es pedirles a las autoridades que busquen lo mejor para él (mi sobrino). Es un daño el que causó y lo tiene que analizar la ley”, manifestó.

Sin querer hablar mucho del tema, indicó que el juez encontró elementos para poder investigar el caso y así iniciar un juicio de forma oficial.

¿José Manuel Figueroa quiere que Imelda Tuñón vaya a la cárcel?

José Manuel Figueroa indicó que Imelda Tuñón hizo un “daño irreparable” al acusarlo de un “delito tan grave”. Considera que no existe nada en el mundo que pueda resarcir esto y que su principal objetivo es simplemente “limpiar su nombre”.

Afirmó que el destino de Imelda, en caso de ganar el caso en su contra, será decidido por la “justicia”. Manifestó que se aceptará cualquier dictamen. Sin embargo, confesó que le gustaría que fuera a prisión por todos los problemas que le ocasionó.

“Ya es algo irreparable. Es un daño que jamás (se va a olvidar)... se va a quedar en redes sociales. Eso no depende de mí (si va a la cárcel o no). Sabe el daño que hizo”, sentenció.

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