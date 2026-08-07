Luis de Llano reaparece tras perder la demanda de Sasha Sokol. ¿Por qué no se ha disculpado con ella?

La batalla legal de Sasha Sokol contra Luis de Llano parece no tener final. Si bien un juez ya falló a favor de la celebridad, el productor, entre otras cosas, se ha negado a pedirle una disculpa pública. En medio de la polémica, Llano reaparece y aborda este tema. ¿Qué dijo? Te contamos los detalles.

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Luis de Llano fue demandado por Sasha Sokol en 2022 / Mezcalent

¿Por qué Sasha Sokol demandó a Luis de Llano?

Todo comenzó a raíz de unas declaraciones que dio Luis de Llano en una entrevista con Yordi Rosado en 2022. En dicha conversación, el productor admitió haber tenido una relación romántica con Sasha Sokol durante su tiempo en Timbiriche.

Indicó que, en ese entonces, ella tenía 14 y él 39. Señaló que el romance duró cuatro años, dejando ver que, al parecer, todo había sido consensuado. Tras esto, la cantante dio su versión de la historia y aseguró haber sido manipulada. Resaltó que Llano se habría aprovechado de su vulnerabilidad y “rol jerárquico”.

Posteriormente, decidió iniciar un proceso legal por daño moral contra el productor. En 2023, un juez falló a favor de Sasha. Las autoridades le ordenaron a De Llano pagar una indemnización y pedirle una disculpa pública a la celebridad. Esta última mencionó que el dinero recibido será donado a una fundación sin fines de lucro.

Si bien el creador de ‘Timbiriche’ interpuso un amparo en 2025, este le fue negado. Pese a esto, él sigue sin cumplir con el dictamen. Hace unas semanas, Sasha indicó en redes sociales que “Luis quiere prolongar su impunidad, lo cual demuestra su falta de conciencia”.

Cabe mencionar que, desde el inicio del proceso, el productor se ausentó de la vida pública y evitó hablar sobre el asunto, lo que ha generado mucha indignación en los fans de Sokol.

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Sasha Sokol denunció a Luis de Llano por daño moral / Mezcalent

Luis de Llano reaparece y habla de su negativa a disculparse con Sasha Sokol

En un reciente encuentro con la prensa, Luis de Llano fue cuestionado sobre su negativa a disculparse con Sasha Sokol, pese a ser el dictamen de un juez. En respuesta, sostuvo que “ya no era necesario”.

“Porque esa disculpa es un amparo. Cuando tienes una cosa que tú, de alguna forma, apelas y amparas, ya no tienes que hacerlo, pero yo estoy en la mejor disposición de hablar siempre con ustedes (los reporteros). De eso no puedo hablar. Hay reglas”. Luis de Llano

Aseguró estar muy tranquilo pese a todo. Al preguntarle si tenía algún mensaje para Sasha, señaló que no tenía nada que decir, pero que, si la llega a ver personalmente, podría hablar con ella sin problema: “No tengo por qué no saludar a la gente”, dijo.

“Aquí el tiempo es el que va a decidir las cosas. Yo no he dado una entrevista. Es la primera que doy en cuatro años. No he dicho nada y no voy a decir nada. Mi conciencia está más tranquila que nunca. Yo me siento libre y soy feliz”, puntualizó.

Luis de Llano no se va a disculpar con Sasha Sokol / Redes sociales

¿Qué dijo Sasha Sokol ante las nuevas declaraciones de Luis de Llano?

Hasta el momento, Sasha Sokol no ha dicho nada sobre las nuevas declaraciones de Luis de Llano. Sin embargo, en diversas ocasiones ha dejado claro que no se rendirá hasta obtener justicia.

A finales de junio, la cantante hizo una publicación en Instagram manifestando lo triste que se siente por la negativa de Luis a cumplir con la sentencia que le dictaron. Indicó que, si bien esta situación la frustra, continuará con su lucha.

“Han pasado 365 días desde que la máxima autoridad judicial del país lo declaró culpable; 4 años desde que decidí denunciarlo y más de cuatro décadas desde que abusó de mí. ¿Cuánto tiempo más hay que esperar? La justicia no se obtiene solamente con una sentencia a favor, sino con el cumplimiento de la misma”, indicó.

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