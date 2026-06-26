Sasha Sokol se lanza vs. Luis de Llano después de un año de su sentencia todavía no ha cumplido: VIDEO

Sasha Sokol rompió el silencio sobre su conflicto con Luis de Llano. En redes sociales lanzó una contundente acusación en contra del productor, a pesar de que la cantante ya había obtenido una victoria en los tribunales.

Han pasado cuatro años desde que Sasha denunció a Luis de Llano por abusar de ella cuando era menor de edad; y un año desde que las autoridades fallaron a su favor.

Sin embargo, el tema ha vuelto a ser tendencia luego de que Sasha hiciera pública su inconformidad, con nuevas exigencias. ¿De qué lo acusa y qué es lo que pide? Aquí te lo contamos.

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Sasha Sokol denunció formalmente a Luis de Llano en 2022. / Facebook: Sasha Sokol/ Facebook: Luis de Llano

¿Qué fue lo último que dijo Sasha Sokol sobre el pleito legal contra Luis de Llano?

Desde 2025, cuando la suprema corte ratificó sentencia contra el productor, Sasha Sokol había mantenido en discreción las actualizaciones sobre este conflicto.

Sin embargo, Sasha publicó hoy un nuevo mensaje en sus redes sociales, compartió su frustración ante la falta de justicia en el caso. La cantante declaró que después de un año de que se dictara la sentencia definitiva contra Luis de Llano, el productor no ha hecho caso a las órdenes y medidas de las autoridades.

“Luis quiere prolongar su impunidad lo cual demuestra su falta de conciencia.” Sasha Sokol

Aclaró que aunque la sentencia es irrevocable, el productor ha ocupado múltiples recursos para aplazar el cumplimiento de su sentencia, por lo que alega que es una clara muestra de impunidad.

El post concluye con una frase puntual y tajante, denunciando que los agresores utilizan los recursos legales para desgastar a las víctimas y evitar asumir las consecuencias de sus actos.

“La justicia no se obtiene solamente con una sentencia a favor, sino con el cumplimiento de la misma.” Sasha Sokol

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¿Qué es lo que reclama ahora Sasha Sokol en tribunales?

El descontento de la cantante no se trata de una nueva demanda legal, sino de una exigencia firme por el incumplimiento de la sentencia de su agresor.

Sasha Sokol está exigiendo abiertamente que las autoridades obliguen a Luis de Llano a cumplir las condiciones que se le impusieron hace ya doce meses y que el productor se ha negado a realizar; entre ellas una disculpa pública, indemnización económica y su asistencia a cursos de perspectiva de género para la prevención de conductas de abuso.

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Luis de Llano recibió sentencia en el 2025 y hasta el día dde hoy no ha sido cumplida. / Redes sociales

¿Cómo va el pleito legal de Sasha Sokol contra Luis de Llano?

Este conflicto se remonta hasta la década de los 80, cuando Sasha aún formaba parte de Timbiriche y ya se le vinculaba con el productor, quien en ese momento ya era mayor de edad. En marzo de 2022, Sasha denunció públicamente haber sido abusada por Luis cuando ella tenía 14 años y él tenía 39. La cantante decidió llevar el caso a los juzgados bajo el argumento de daño moral.

Un juez dictaminó la culpabilidad del productor y su defensa apeló la decisión defendiendo su inocencia. Sin embargo, tras llegar a las instancias más altas, se ratificó el fallo a favor de Sasha y se impuso sentencia para Luis de Llano.

Es en este punto donde se encuentra el caso, donde ya existe un veredicto y una sentencia que aún no se ha cumplido. Muchos famosos cercanos a ellos, como Itatí Cantoral, ya han expuesto su postura sobre este caso.

“Han pasado 365 días desde que la máxima autoridad judicial del país lo declaró culpable... ¿Cuánto más hay que esperar?” Sasha Sokol

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