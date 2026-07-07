¿Naim Darrechi demanda a Yeri MUA? Explota contra la influencer tras pedir que “lo regresen a España”: VIDEO

La polémica entre Naim Darrechi y su exnovia, Yeri MUA, parece no tener fin. Incluso, hasta nuevos personajes se han involucrado. Y es que Derek Trejo, un amigo del español, dijo que procederá legalmente contra la veracruzana por los comentarios que habría hecho sobre la muerte de su mamá.

Luego de que la también cantante pidiera que Naim “regresara a España para que lo metan a la cárcel”, este último reacciona. No solo le mandó un contundente mensaje, sino que también dio su opinión ante lo dicho por Trejo. Te contamos los detalles.

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Naim Darrechi y Yeri MUA están en polémica / Redes sociales

¿Qué está pasando entre Naim Darrechi y Yeri MUA?

Naim Darrechi y Yeri MUA vivieron un corto, pero intenso romance en 2023. Aunque al principio todo iba bien, poco después la propia creadora de contenido revelaría haber sido víctima de violencia física y psicológica.

Incluso confesó haber abortado un hijo del español. Explicó que había tomado esta decisión porque no quería tener un bebé con una persona “agresiva” e “inestable”. Asimismo, MUA contó que había intentado proceder legalmente contra su ex, pero no pudo por un tema externo.

Aunque en su momento Darrechi negó estas acusaciones, hace poco admitió que se había portado muy “mal” con sus exparejas, validando así lo dicho por la veracruzana tiempo atrás.

Recientemente, la famosa tuvo un encuentro con la prensa. Durante la conversación, lamentó que ‘HotSpanish’ hubiera incluido al actual novio de Katy Cardona en ‘La mansión VIP’ para limpiar su imagen. También pidió que se hiciera un “challenge” para que regresaran a su ex a España.

“Hagamos el challenge de mandar a Naim a España y a ver si lo meten a la cárcel; porque tiene múltiples denuncias. Aquí en México no tiene, porque la mía no procedió. Aquí en México les encanta blanquear la imagen de hombres que han golpeado a mujeres. HotSpanish está protegiando a un golpeador”, expresó.

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Naim Darrechi y Yeri MUA solo duraron unos meses juntos / Redes sociales

El pleito entre Yeri MUA y Derek Trejo, amigo de Naim Darrechi

El pleito entre Yeri MUA y Derek Trejo no es nuevo. En su momento, Trejo hasta llegó a acusarla de, presuntamente, haber orquestado el arresto de Naim Darrechi en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, hace algunos meses.

No obstante, las cosas ya han llegado a su punto máximo. Y es que la veracruzana afirma que Trejo la acosa. Dijo temer por su seguridad y por esa razón está “con escolta casi todo el tiempo”. Tras decir que ya contempla tomar acciones legales en su contra, se burló de su presunto “comportamiento obsesivo” e hizo mención a la muerte de su mamá.

“Que está obsesionado conmigo. Imagínense que un día, güey, o sea, me ve en la calle y me quiera golpear porque quién sabe por qué, güey. Ni siquiera entiendo por qué me odia. ¿Cómo es que estás más obsesionado conmigo, con querer hacer daño, difamarme, y no estás obsesionado con el asesino de tu mamá?” Yeri MUA

Ante esto, Trejo respondió que él sí procederá legalmente por haber involucrado a su mamá en un asunto que, según él, sólo compete a los dos.

Derek Trejo quiere demandar a Yeri MUA / Redes sociales

Naim Darrechi lanza mensaje a Yeri MUA ¿la demandará?

A su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Naim Darrechi fue captado por la prensa. En la conversación, abordó el tema de la pelea entre Yeri MUA y Derek Trejo. El español dijo que siempre respaldará a su gran amigo.

Incluso sostuvo que lo apoyará en todo lo relacionado con los abogados para poder demandarla. Y es que dijo estar harto de todas las “difamaciones” de la veracruzana. No contó si él también planea proceder legalmente.

“Él sabe que siempre lo apoyo en las buenas y en las malas. Es mi hermano. La verdad no quiero hablar mucho de esa persona. Lo que viví con esta persona ya lo viví. Si algo le pasa a él, se la van a ver conmigo. Soy su hermano protector. Es una falta de respeto, caer muy bajo (sobre los comentarios de Yeri acerca de la mamá de Derek)”, indicó.

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