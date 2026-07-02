Naim Darrechi admite maltrato hacia Yeri MUA y otras exnovias; así reaccionó su actual pareja: VIDEO

Naim Darrechi y su novia Katy Cardona, tras su polémica transmisión EN VIVO, vuelven a ser temas de conversación. Y es que vuelve a pelear en redes sociales. A diferencia de la vez pasada, todo apuntaría a que esta vez no fue una broma.

En medio de la nueva discusión, salieron a relucir las acusaciones de presunta violencia que varias exnovias del español, incluyendo Yeri MUA, hicieron en su contra. Sorprendentemente, él admitió que todo era verdad. Te contamos todos los detalles.

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Yeri MUA acusó a Naim Darrechi de maltrato / Redes sociales

¿Qué pasó entre Naim Darrechi y Yeri MUA?

El romance entre Naim Darrechi y Yeri MUA comenzó en 2023. En aquel entonces, el exparticipante de ‘La mansión VIP’ ya venía cargando con señalamientos de maltrato por parte de algunas exnovias. Pese a esto, la veracruzana decidió darle una oportunidad.

Todo parecía ir bien al principio. Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar con el paso de los meses. Los fans notaron que él no la trataba bien durante las transmisiones en vivo que hacían. Desde reclamos hasta escupitajos fue lo que se veía en estas emisiones.

La polémica explotó cuando la influencer contó que estaba embarazada de Naim, pero decidió no tener al bebé. En ese entonces, expresó que ya no le interesaba continuar en una relación con el español.

Yeri Cruz Varela, nombre real de la creadora de contenido, describió este noviazgo como un “error” y aseguró que él la había maltratado tanto de forma física como psicológica.

Naim ha negado estos señalamientos. Incluso salió en su defensa cuando la responsabilizaron de haber orquestado su reciente detención en el Aeropuerto Internacional de la CDMX: “Les pido de corazón, por favor, paren el hate contra Yeri, ella no ha tenido nada que ver con lo que pasó en el aeropuerto, absolutamente nada”, expresó en ese momento.

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Yeri MUA y Naim Darrechi fueron novios en 2023 / Redes sociales

Así fue como Naim Darrechi admitió haber maltratado a Yeri MUA y otras exparejas

Como se mencionó anteriormente, Yeri MUA no fue la única expareja de Naim Darrechi en acusarlo de presunto maltrato. En su momento, otras chicas como Mar Lucas y Ángela Marmol narraron el terror que habrían vivido con el influencer.

Muchos internautas desacreditaron estos señalamientos. Incluso algunos dijeron que, en caso de ser ciertos, el español ya “había cambiado” y por eso merecía una nueva oportunidad. El asunto dio una vuelta de 180 grados tras la confesión que Darrechi hizo en una transmisión en vivo.

En medio de una fuerte discusión con su actual novia Katy Cardona, el creador de contenido, entre lágrimas, dijo que todo lo dicho por sus exs es verdad.

“Todo lo que dicen mis exs es real. Yo sí les hice daño. Me porté como una pu… mier… Te dije con contigo no iba a pasar”. Naim Darrechi

Esto ha sido motivo de controversia entre los usuarios. Si bien la mayoría afirmó que “Yeri Mua siempre tuvo razón”, algunos dicen que el español “está tratando de mejorar” y no se le debería juzgar tan duramente.

¿Naim Darrechi y Katy Cardona terminan?

En redes sociales, se especuló que Naim Darrechi y Katy Cardona, cuya relación comenzó en ‘La mansión VIP’, terminaron a raíz de su más reciente pelea. Varios fans de la creadora de contenido hasta le han recomendado romper con él, pues ha mostrado que “es una persona violenta”.

No obstante, Cardona descartó la ruptura y dijo que trabajarán en su relación. Señaló que contemplaban ir a terapia.

Algunos la han tachado de “tonta” por esta decisión. Y es que, además de las declaraciones de las exs, Naim Darrechi se ha visto envuelto en pleitos y detenciones. Para muchos, toda la situación es un indicativo de que el creador de contenido no es bueno.

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