Katy Cardona termina su noviazgo con Naim Darrechi y revela maltrato: “No puedo más con eso”

Lo que comenzó como una de las relaciones más comentadas entre creadores de contenido terminó en medio de lágrimas, confesiones y fuertes declaraciones. Katy Cardona confirmó que ya no está con Naim Darrechi y aseguró que el desgaste emocional, las faltas de respeto y el presunto maltrato verbal la llevaron a poner punto final a su historia de amor.

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Naim Darrechi y Katy Cardona

¿Por qué terminaron Katy Cardona y Naim Darrechi?

La ruptura entre Katy Cardona y Naim Darrechi se convirtió en tema de conversación en redes sociales luego de que la influencer confirmara públicamente el final de su noviazgo. Aunque durante semanas existieron rumores sobre una posible crisis sentimental, fue ella quien finalmente decidió aclarar la situación.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la creadora de contenido compartió un mensaje en el que anunció que la relación había llegado a su fin. Lejos de entrar en polémicas en ese primer comunicado, optó por despedirse con palabras de agradecimiento y respeto hacia quien fue su pareja.

“Gracias de corazón por todo el cariño y el apoyo que nos brindaron durante este tiempo. Quiero compartirles que nuestra relación ha llegado a su fin, pero lo hacemos desde el respeto, el cariño y el agradecimiento por todo lo vivido”. Katy Cardona

La influencer también agregó: “Me quedo con los buenos recuerdos y le deseo de corazón que la vida le abra las puertas a nuevas y mejores oportunidades, y que encuentre mucha felicidad en cada paso que dé. Gracias por acompañarme siempre; hoy comienza una nueva etapa con esperanza”.

El mensaje fue suficiente para confirmar lo que muchos seguidores ya sospechaban desde hace tiempo tras notar cierta distancia y tensión entre ambos en algunas transmisiones en vivo.

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¿Qué dijo Katy Cardona sobre el supuesto maltrato verbal de Naim Darrechi?

Después del anuncio oficial, comenzaron a viralizarse fragmentos de una transmisión en vivo retomada por el creador de contenido Eddy Nieblas, donde Katy Cardona habló abiertamente sobre las dificultades que enfrentó durante la relación con Naim Darrechi.

Durante la conversación, la influencer no ocultó el impacto emocional que atravesaba y aseguró que ya no podía seguir soportando ciertas situaciones que, según explicó, ocurrieron durante el noviazgo.

Entre lágrimas, expresó: “Tantas faltas de respeto, tantas cosas, tanta, tanto maltrato verbal, lo siento, pero no puedo más con eso”.

Sus declaraciones generaron una fuerte reacción entre los usuarios de redes sociales, quienes rápidamente comenzaron a compartir los videos y debatir sobre lo sucedido. Muchos seguidores manifestaron su apoyo a la influencer, mientras que otros pidieron esperar la versión de ambas partes antes de emitir conclusiones.

¿Qué situaciones vivió Katy Cardona durante su relación con Naim Darrechi?

Además de hablar sobre el presunto maltrato verbal, Katy Cardona aseguró que sentía que estaba perdiendo parte de su esencia dentro de la relación. Según relató, el desgaste emocional llegó al punto de afectar su forma habitual de comportarse.

La influencer explicó que una de las cosas que más le preocupaban era dejar de sentirse libre para ser ella misma, situación que terminó influyendo en su decisión de separarse.

Durante la transmisión afirmó: “No puedo dejar de ser yo. No puedo dejar de ser la Katy contenta, alegre por estar con alguien que no no me deja hacer”.

También señaló que muchas de las situaciones que la afectaban no ocurrían frente a las cámaras ni eran visibles para el público. Por ello, aseguró que los seguidores desconocían parte de lo que ocurrió entre ellos durante el tiempo que estuvieron juntos.

“Que me dice muchas cosas que usted no usted no presencia. Yo no estoy acostumbrada a eso”. Katy Cardona

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¿Cómo comenzó la relación de Katy Cardona y Naim Darrechi y por qué terminaron?

La relación entre Katy Cardona y Naim Darrechi comenzó durante su participación en La Mansión VIP, donde la convivencia diaria los acercó rápidamente. La influencer colombiana, conocida como “La Blanquita”, y el creador de contenido español mostraron una gran química desde el reality, conquistando a miles de seguidores que siguieron de cerca el nacimiento de su romance en redes sociales. Tras salir del programa, el vínculo continuó y Naim incluso le pidió formalmente ser su novia durante una romántica salida a caballo.

Sin embargo, la historia de amor fue corta y estuvo marcada por varias diferencias. Semanas antes de la ruptura definitiva ya habían enfrentado una primera separación. En aquel momento, Naim explicó que ambos tenían objetivos distintos, pues mientras Katy quería disfrutar más de su libertad y su vida social, él buscaba otro tipo de estabilidad sentimental. Ahora, tras las recientes declaraciones de la influencer sobre presuntas faltas de respeto y maltrato verbal, el fin de la relación ha vuelto a generar polémica y conversación entre sus seguidores.