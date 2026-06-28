¿Naim Darrechi y Katy Cardona terminan? Protagonizan pelea EN VIVO y ella hace fuerte revelación: VIDEO

A un mes de su detención en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Naim Darrechi vuelve a ser tendencia en redes sociales. Y es que tuvo una fuerte discusión con su novia, Katy Cardona, durante una transmisión en vivo. Tras los hechos, ella hace un anuncio. ¿lo termina? Te contamos los detalles.

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Naim Darrechi y su novia se pelean en transmisión EN VIVO / Redes sociales

Así fue la pelea entre Naim Darrechi y Katy Cardona durante transmisión EN VIVO

El romance de Naim Darrechi y Katy Cardona comenzó cuando ambos estuvieron en ‘La mansión VIP’. Si bien pensaron que todo se quedaría en el reality, al salir, él la sorprendió pidiéndole que fuera su novia formalmente.

Todo parecía ir bien entre ellos pese a las críticas. No obstante, la percepción de la gente cambió durante una transmisión en vivo que realizaron durante la noche del sábado 27 de junio.

Ambos habían pactado una salida por las calles de Colombia. Sin embargo, y aparentemente, ella no le habría avisado que había invitado a más amigos, lo que enfureció al español. Su argumento era que no quería estar con personas desconocidas.

“Usted dijo que quería ver a sus amigos y yo la respeto, pero yo no quiero verlos, ¿me entiende? Me tienes que avisar. Por eso yo prefiero estar solo”, dijo Naim, en un tono completamente enojado.

El influencer le señaló que ese tipo de “comportamientos” no le gustaban. A pesar de que la joven intentaba calmarlo y le decía que mejor regresaran a casa, él simplemente siguió hablándole en un tono despectivo.

“Yo quiero saludar a mis amigas también. Mami, no, sea seria. ¿Qué amigos? A mí no me has dicho nada de quiénes son. No, vamos a cenar. Si yo te digo: ‘Vamos a saludar a unas amigas’, me duermo en el sofá tres días. Yo no tengo amigas y, si las tuviera, te diría”. Naim Darrechi

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Se le ha olvidado a Naim que estaba en directo y ha sacado su verdadera personalidad. No le deja a su novia saludar a sus amigos hombres. pic.twitter.com/KHyUVIixWj — Pipo (@PipoEXL) June 28, 2026

¿Katy Cardona confirma ruptura con Naim Darrechi?

Horas después de lo ocurrido, Katy Cardona hizo una nueva transmisión en vivo para aclarar lo ocurrido. Según su versión, todo habría sido una “broma” para los fanáticos, asegurando así que todo estaba bien con Naim Darrechi, el exnovio polémico de Yeri MUA.

“Todo fue una actuación. Estábamos literalmente actuando para ver si nos aceptaban en una novela. Lastimosamente, todo fue un exitazo”, expresó. El propio Naim la respaldó diciendo: “Todo fue broma”.

A pesar de las explicaciones de la creadora de contenido, muchos siguen sin creer en sus palabras y consideran que la colombiana podría estar en peligro. Y es que el español ha enfrentado acusaciones de supuesto maltrato por parte de varias exparejas.

Katy Cardona dice que su pelea con Naim Darrechi fue broma / Redes sociales

¿Quién es Naim Darrechi y por qué se le considera “peligroso” para Katy Cardona?

Naim Darrechi es un influencer español de 24 años. Ganó notoriedad en México tras su polémico romance con Yeri MUA. No obstante, en su país natal protagonizó muchas controversias y hasta problemas legales.

En su momento, declaró que les mentía a sus exparejas para no usar condón en la intimidad. Les decía que era estéril o simplemente se quitaba la protección cuando ellas no se daban cuenta. Tiempo después dijo que todo había sido una “broma” y se disculpó.

Muchas de sus exnovias, incluyendo a Yeri MUA, lo acusaron de presunto maltrato físico y psicológico. En cuanto al plano legal, fue arrestado en España por agredir a un oficial durante un evento masivo.

Vino a México sin concluir su proceso. Se dijo que el joven tenía prohibida la entrada a su país. Según Darrechi, esto es mentira y puede ir en cualquier momento, solo que ahora no quiere.

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