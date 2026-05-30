Naim Darrechi asegura que se acercó a Dios y envía contundente mensaje a Yeri MUA, ¿habrá demanda?

Yeri MUA sigue en medio de la polémica que generó la detención de su ex Niam Darrechi, en un vuelo que viajaba de Puerto Vallarta a Ciudad de México la noche del 27 de mayo.

Pese a las versiones que salieron a la luz durante las primeras horas, el influencer fue puesto en libertad la madrugada del 28 de mayo, pero para ese entonces, varios usuarios ya habían culpabilizado a la cantante Yeri MUA por lo ocurrido.

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Yeri Mua y Naim compartieron una polémica relación.

/ Instagram: @yerimua

¿Por qué se señaló a Yeri MUA como la responsable de la detención de Naim Darrechi?

De acuerdo con creadores de contenido, Naim Darrechi fue detenido luego de que una azatafa lo acusara de portar un aparato para fumar cannabis. Dicha versión fue desmentida por la influencer Sol León, quien viajaba en el mismo vuelo que el influencer.

Mientras la situación legal del exhabitante de La mansión VIP se aclaraba, usuarios en redes comenzaron a señalar a Yeri MUA, ex del Darrechi y quien anteriormente lo señaló de acoso, como al responsable de su detención.

Versiones difundidas en Internet aseguraron que la cantante veracruzana tenía una relación directa con la azafata que acusó al influencer. Los señalamientos de inmediato fueron desmentidos por la intérprete de “Traka”, quien colapsó frente a las cámaras poco después en el aeropuerto.

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Naim Darrechi arrestado en el aeropuerto / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Yeri MUA a los señalamientos en su contra?

En un principio, Yeri MUA se pronunció en redes, donde aseguró: “No tengo ni siquiera tiempo para mí como para ponerme a planear algo así”. Sin embargo, debido a que las acusaciones iban en aumento, compartió un video en el que colocó: “Sí, we, yo fui. Simón, yo fui”.

Yeri Mua llorando en el AICM. / Redes sociales

Aunque todo parecía tratarse de versiones cruzadas, la situación se agravó cuando Yeri MUA rompió en llanto durante su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México. Ante el cúmulo de reporteros, la cantante mexicana abandonó el lugar sin dar más declaraciones, pero después compartió en redes:

“Soy fuerte, pero soy humana y me genera mucha ansiedad esta situación. No me gusta verme vulnerable ante el mundo porque es darle el gusto a quienes me quieren ver mal, pero no lo pude controlar frente a un montón de cámaras; soy real. Pau tendrá mi teléfono, me ayudará a subir todo lo que tiene que ver con mi trabajo; yo estaré bien, denme tiempo. Las amo a mis fans y no se preocupen por mí”. Yeri MUA. Yeri MUA

¿Qué dijo Naim Darrechi de los ataques contra Yeri MUA?

A las versiones sobre lo que ocurría se habría sumado la esposa del Bogueto, quien, sin mencionar nombres, generó reacciones con un mensaje tremendo, algunos internautas aseguraron que estaba dedicado a Yeri MUA:

“Pero mira qué vueltas da la vida: lo que siembras, cosechas. Estos resultados no son el azar; no soy hipócrita, ni tampoco voy a dar una cara que no es real, no me da gusto, pero tampoco te compadezco”, colocó en historias.

Esposa del Bogueto en Instagram / Redes sociales

A la par, Naim Darrechi decidió romper el silencio y mandó un contundente mensaje en el que pidió que parara el acoso a su ex y aseguró estar cerca de Dios.

“Por favor, paren el hate contra Yeri; ella no tiene nada que ver con lo que pasó en el aeropuerto, absolutamente nada. Todos cometemos errores, tanto yo como ella, como ustedes; todos cometemos errores. Yo sí creo que las personas pueden cambiar, rectificar sus errores y mejorar como personas. Quizá el Naim de antes se hubiera callado, se hubiera reído o hubiera contestado a lo que estaba pasando, pero yo, desde que me acerqué a Dios, el rencor, la envidia y todo el odio se me han ido de mi corazón”. Naim Darrechi

Hasta ahora, Yeri MUA no se ha pronunciado al respecto, pero el mensaje del influencer ya está generando debate en redes.

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