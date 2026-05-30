Lonche hace dura revelación tras detención de Naim Darrechi y en redes se preguntan: ¿Yeri MUA vive con VIH?

Yeri MUA enfrenta una ola de polémicas desde que se reportó la detención de Naim Darrechi, su exnovio, en el Aeropuerto Internacional de la CDMX, la noche del 27 de mayo.

El momento se dio a conocer a través de redes sociales, donde creadores de contenido detallaron que el influencer fue acusado por una azafata de portar un aparato para fumar cannabis en un vuelo que viajaba de Puerto Vallarta a Ciudad de México.

Ahora Lonche hace una polémica declaración acerca del estado serológico se una persona y en redes se preguntan si habla de Yeri MUA.

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¿Qué pasó tras la detención de Naim Darrechi en el Aeropuerto de la Ciudad de México?

La detención de Naim Darrechi comenzó a circular rápidamente en redes, al igual que versiones cruzadas sobre los hechos. Una de las primeras en pronunciarse al respecto fue Sol León, quien venía en el mismo vuelo junto al influencer español y más exintegrantes de La mansión VIP.

“Los que vieron cómo la azafata golpeó a Samara y a Geraldine, me mandan un DM, para hablarles, para que me ayuden de testigos, por favor, me mandan un DM”, expresó la empresaria.

Además de su mensaje, se filtró un video en el que aparece peleando con la azafata; aunque no se percibe completamente lo que ocurre, usuarios señalaron que estaba reclamando por el arresto de su amigo, al igual que su novia, Katy Cardona.

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Arresto de Naim Darrechi en CDMX / Redes sociales

¿Cuándo fue puesto en libertad Naim Darrechi y por qué se involucró a Yeri MUA?

Después de varias horas detenido, Naim Darrechi fue puesto en libertad la madrugada del 28 de mayo, pero a la vez surgió un video que demostraría la culpabilidad del influencer.

El conductor Fabián Lavalle retomó un video que originalmente había sido grabado por Samara, asistente de Sol León, donde se observa a varias personas conversando dentro del avión mientras aparece humo blanco, detalle que habría sido suficiente para que algunos usuarios señalaran al influencer como culpable.

Ante el debate que surgió en redes, se comenzó a señalar a Yeri MUA, ex del influencer y quien anteriormente lo acusó de acoso, como la responsable de la detención. Según usuarios, la azafata tendría relación directa con la influencer veracruzana, quien no tardó en responder, pues no existen pruebas en su contra.

"¿Arrestaron a mi ex? Estoy muy confundida”, dijo entre risas en un live, y agregó: “No tengo ni siquiera tiempo para mí como para ponerme a planear algo así”. Además, también soltó una frase en la que resaltó que no es la primera vez su ex enfrenta problemas con las autoridades. Sin embargo, debido a que las acusaciones en su contra crecían en redes, subió un nuevo video el que colocó: “Sí we yo fui. Simón yo fui”.

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Yeri Mua y su ex Naim Darrechi. / Redes sociales

¿Cuáles son las nuevas acusaciones que enfrenta Yeri MUA tras polémica por Naim Darrechi?

Después de que Yeri MUA reaccionó en redes a lo ocurrido con su ex, fue captada en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde no pudo evitar romper en llanto y salir sin dar declaraciones sobre el tema, aunque después se pronunció en redes y aclaró que sufrió un ataque de ansiedad.

Yeri Mua llorando en el AICM. / Redes sociales

“Soy fuerte, pero soy humana y me genera mucha ansiedad esta situación. No me gusta verme vulnerable ante el mundo porque es darle el gusto a quiénes me quieren ver mal, pero no lo pude controlar frente a un montón de cámaras, soy real. Pau tendrá mi teléfono, me ayudará a subir todo lo que tiene que ver con mi trabajo, yo estaré bien, denme tiempo. Las amo a mis fans y no se preocupen por mí”. Yeri Mua

Dicho mensaje fue suficiente para que diversos creadores de contenido reaccionaran, entre ellos Lonche y Willito. El primero en hacerlo fue Willito, quien compartió una imagen que acompañó con el texto: “Los voy a extrañar, Wakas”. Posteriormente, Lonche publicó un nuevo mensaje en el que aseguró que comenzaría a tirar algunas bombas.

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Willito y Lonche reaccionan a lo que le acaba de pasar a Yeri MUA al llegar al Aeropuerto de la CDMX pic.twitter.com/v4gHoKZ3dZ — MAURG1 🕊 (@maurg1) May 30, 2026

¿Qué diji Lonche que en redes dicen se refiere a Yeri MUA, tras polémica con Naim Darrechi?

Horas después de que aseguró que soltaría “bombas” porque nunca se defendió como “le hubiera gustado de la yegua”, compartió un mensaje que incendió las redes. Aunque no mencionó directamente el nombre de Yeri MUA, usuarios relacionaron la publicación con la cantante.

Yeri MUA acusada de haber orquestado el arresto de Naim Darrechi / Mezcalent

“Bueno, qué más da tin (sticker de caballo) no entró a la mansión porque antes de entrar nos hicieron estudios de VIH creo que alguien no pasó la prueba, oh shit”, escribió en X.

El mensaje no pasó desapercibido por los usuarios, quienes de inmediato aseguraron que dicha acción es discriminación, en primer lugar porque en ningún trabajo te pueden hacer estudios del estilo para dártelo o no y porque revelar el estado serológico de una persona solo genera un estigma ante el VIH.

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Bueno que más da tin🐴 no entro a la mansión porque antes de entrar nos hicieron estudios de VIH creo que alguien no pasó la prueba oh shit 🤣 pic.twitter.com/TS54fOMVXr — Lonche (@LoncheDeHuevito) May 30, 2026

Al momento Yeri MUA no se ha pronunciado. Cabe destacar que Lonche no la mencionó y todo guarda la calidad de rumor.