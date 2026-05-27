Naim Darrechi detenido en el Aeropuerto Internacional de la CDMX, reportan, ¿será deportado?: VIDEO

Naim Darrechi, tras su controversial paso en ‘La mansión VIP’, vuelve a ser el centro de la polémica. Y es que se reportó que el español habría sido arrestado en el aeropuerto en México. El momento se habría suscitado tras la queja de una azafata. Esto es lo que se sabe.

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¿Cómo fue el arresto de Naim Darrechi en México?

Fue a través de redes sociales que el periodista Eddy Nieblas dio a conocer el arresto de Naim Darrechi. Indicó que el influencer fue bajado del avión donde viajaba por elementos de la Marina. La causa habría sido que, presuntamente, una azafata lo acusó de portar un aparato para fumar cannabis.

“Al parecer, una azafata habría hecho una acusación en contra de Naim, de traer un aparato para fumar, a lo que muchísimas personas en el avión habrían dicho que no era verdad”, señaló Nieblas.

Sol León, quien estaba acompañando al creador de contenido, usó su Instagram para solicitar “ayuda”. La empresaria sostuvo que la azafata se comportó de una mala manera y hasta habría “golpeado” a otros de sus acompañantes.

“Los que vieron cómo la azafata golpeó a Samara y a Geraldine, me mandan un DM, para hablarles, para que me ayuden de testigos, por favor, me mandan un DM”, expresó.

Hasta el momento, se desconoce dónde se encuentra Naim en estos momentos o si ya fue liberado. En tanto que su novia, Katy Cardona, compartió una foto en Instagram de los dos con la siguiente descripción: “Qué pu… rabia”.

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¿Por qué detuvieron a Naim Darrechi? / Redes sociales

¿Por qué Sol León se peleó con la azafata que provocó la detención de Naim Darrechi?

Sol León, quien también estuvo en controversia por ser la supuesta amante de Maza Clan, confrontó a la azafata que habría provocado el arresto de Naim Darrechi. En el clip de los hechos, se le puede ver a la influencer, su novio y otros creadores de contenido enfrentando a la empleada.

No se escucha bien lo que dicen, pues se arma todo un zafarrancho. Incluso se observa cómo tiran el teléfono con el que se está grabando. Por lo poco que se alcanza a percibir, aparentemente, le reclaman por el arresto de Naim.

Una vez que terminó la discusión, León manifiesta sus intenciones de tomar acciones legales. Esto, debido a que, al parecer, la azafata le pegó. Hasta el momento, el aeropuerto no ha emitido ningún tipo de comunicado.

¿Por qué se peleó Sol León tras arresto de Naim Darrechi? / Redes sociales

¿Cuántas veces han detenido a Naim Darrechi en México?

Desafortunadamente, esta no sería la primera vez que el polémico exnovio de Yeri MUA tiene algún tipo de problema con la ley. En México, ha sido arrestado en dos ocasiones anteriores.

La primera fue en abril de 2023. En aquella ocasión, lo detuvieron en Veracruz por alterar el orden público. Fue liberado tras pagar una multa.

La segunda vez fue en junio de ese año. Armó un zafarrancho en el Aeropuerto de la Ciudad de México y agredió a la prensa. Incluso rompió una cámara. Pasó 48 horas en la cárcel.

También ha tenido problemas en su país natal. Se ha reportado que actualmente no puede ir a España debido a una orden de aprehensión que existe en su contra por no presentarse a los juicios relacionados con unos disturbios que se suscitaron en 2021.

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