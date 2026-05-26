¿Qué le pasó a Estef Monárrez? Reportan ataque armado al negocio de la influencer; esto es lo que se sabe

El mundo de las redes sociales vuelve a verse conmocionado. A poco más de un año del trágico asesinato de Valeria Márquez, se reporta que otra influencer habría sido víctima de un ataque armado en Culiacán, Sinaloa. Esto es lo que se sabe de Estef Monárrez.

Estef Monárrez / Redes sociales

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¿Cómo fue el ataque armado contra el negocio de la influencer Estef Monárrez?

De acuerdo con los informes preliminares, el atentado contra el negocio de Estef Monárrez ocurrió durante la tarde del pasado lunes 25 de mayo. Vecinos alertaron al 911 tras escuchar múltiples detonaciones en el cruce del bulevar Sinaloa y la calle Estado de Puebla.

Al llegar al lugar, las autoridades notaron que el local ‘Estef Cosmetics’ presentaba varios impactos de bala, además de múltiples daños en los cristales. Se inició un operativo de búsqueda para localizar a los responsables. De igual forma, de manera preventiva, se suspendieron las clases en un colegio cercano al establecimiento.

Según se reportó, no había personas dentro del recinto al momento del ataque, por lo que los daños solo fueron materiales. Aún no se ha dado con los criminales.

El hecho causó mucha controversia en redes sociales. Los internautas no se explican por qué una creadora de contenido que solo se dedica a vender maquillaje fue víctima de un ataque así. Se ha teorizado que lo ocurrido pudo relacionarse con los famosos “pagos por derecho de piso”. No obstante, no hay nada confirmado hasta el momento.

Estef Monárrez / Redes sociales

¿Qué ha dicho Estef Monárrez sobre el ataque armado contra su negocio en Culiacán, Sinaloa?

Hasta el momento, Estef Monárrez no ha dicho nada acerca del ataque contra su negocio en Culiacán, Sinaloa. No obstante, ha dejado ver que está bien. A través de Instagram, reposteó una publicación que decía:

“Estamos bien, pero nos irá mejor con la bendición de Dios”.

También se ha dedicado a realizar diversos posts promocionando su negocio. Por otra parte, en la página oficial del establecimiento, se informó que, por el momento, el local permanecerá cerrado y solo habrá servicio en línea.

Los fans se han dicho muy aliviados de que esté bien y le han sugerido que tenga mucho cuidado cuando reanude las actividades de su negocio.

Estef Monárrez / Redes sociales

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¿Quién es Estef Monárrez, influencer que fue víctima de un ataque armado?

Estef Monárrez es una creadora de contenido y empresaria mexicana. Tiene su propio negocio de cosméticos y suele subir videos sobre belleza y cuidado de la piel.

Pese a ser una celebridad de internet, no suele compartir mucho de su vida privada. Se sabe que está casada y tiene una hija. Actualmente se encuentra embarazada, por lo que muchos se preguntan si el ataque contra su negocio pudo afectar su salud. Tiene cerca de 89 mil seguidores de Instagram. En TikTok tiene 310 mil.

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