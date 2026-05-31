Naim Darrechi: La POLÉMICA razón por la que no puede entrar a su natal España tras problemas en México

Hace unos días, Naim Darrechi fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Este hecho se suma a la lista de controversias que ha protagonizado desde que se mudó al país hace algunos años.

Su más reciente problema con la ley hizo que su nombre se hiciera tendencia en redes sociales. Entre las dudas que más han surgido sobre él ha sido el motivo por el que no puede regresar a su natal España. Aquí te contamos los detalles.

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Naim Darrechi arrestado en CDMX / Redes sociales

La detención de Naim Darrechi en el Aeropuerto de la Ciudad de México

El arresto del influencer se dio durante la noche del pasado 27 de mayo. El video viral del momento capta a Naim Darrechi siendo escoltado por elementos de seguridad a su llegada de Puerto Vallarta. Según se dijo, unas azafatas lo acusaron de usar un vape durante el vuelo.

Si bien fue liberado a las pocas horas, el caso causó controversia. Sol León, quien estaba presente durante el hecho, sostuvo que la detención fue “injusta”. Incluso acusó a las empleadas de agredir a ella y sus amigas cuando intentaron confrontarlas.

Por otra parte, el abogado de Darrechi declaró que, aparentemente, le quisieron imputar el cargo de discriminación a su cliente. De igual manera, denunció que hubo “irregularidades” en todo lo ocurrido. Debido a todo esto, se está contemplando iniciar un proceso legal.

En medio de todo esto, se empezó a responsabilizar a Yeri MUA, expareja del creador de contenido. En redes sociales, se aseguró de que una de las azafatas era prima de la veracruzana y que esta última le pidió que orquestara la detención contra Naim. La cantante ha negado esto en todo momento.

Una mujer que se dice ser una de las trabajadoras dio su versión. Afirmó que Naim sí llevaba un vape y que solo estaba haciendo su trabajo al reportarlo. De igual manera quiere denunciar a Sol León por daño moral.

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La razón por la que Naim Darrechi no puede regresar a su natal España

Naim Darrechi tuvo muchas polémicas en España y hasta llegó a tener problemas legales allá. Una de sus controversias más sonadas fue sobre su vida íntima. En 2021, declaró que les decía a sus parejas que era estéril para no usar protección.

De igual forma, confesó que, en ocasiones, se quitaba el condón en secreto. Según su lógica, se sentía “mejor” hacerlo sin protección. Como era de esperarse, sus palabras causaron indignación y la gente empezó a reportar sus redes sociales.

También hubo una investigación legal de por medio, la cual terminó archivándose al concluir que no había personas afectadas. En aquel entonces, Darrechi se disculpó y sostuvo que todo había sido mentira.

Meses después, en 2022, agredió a un policía e hirió a un agente que lo iban a detener por estar bebiendo alcohol en vía pública. Hubo un juicio por este tema. En medio de la batalla legal, se mudó a México.

Cuando no asistió a las audiencias, se emitió una orden de búsqueda y captura. Al final, un juez lo sentenció a seis meses de prisión y a pagar una multa cercana a los 3 mil 500 pesos.

Naim Darrechi fue a juicio en España / Redes sociales

¿Naim Darrechi irá a la cárcel si regresa a España?

En su momento, Naim Darrechi habló sobre su posible ida a la cárcel en España. Dijo que, presuntamente, su defensa había logrado llegar a un acuerdo. Solo tendría que pagar una multa y comprometerse a no cometer otro delito en los próximos dos años.

Lo curioso del asunto es que el exparticipante de ‘La mansión VIP’ no ha pisado su país en todo este tiempo. Se especula que sus palabras serían mentira y que no regresó a España para evitar cumplir su condena. Hasta ahora, esto no ha sido comprobado oficialmente.

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