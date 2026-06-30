¡Yeri Mua quier ser Lyn May! Respondió a la propuesta de protagonizar la bioserie de la famosa vedette

La bioserie de Lyn May ya tendría a su posible protagonista: ¡Yeri Mua! La cantante que hace unos días envió un mensaje a la novia de “El Bogueto” luego de una supuesta infidelidad con Bellakath.

Hace unos días, la vedette reveló que le encantaría que la reguetonera fuera la encargada de darle vida en la pantalla y representar su historia.

Ante esta propuesta, Yeri Mua ya reaccionó y compartió su emoción por la posibilidad de interpretar a una de las figuras más icónicas del espectáculo mexicano. ¿Qué dijo? Te contamos

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Yeri MUA respondió a la petición de Lyn May / Redes sociales

Lyn May quiere que Yeri Mua la interprete en su bioserie

Fue en una plática con los medios de comunicación cuando Lyn May dio detalles sobre los proyectos en los que está trabajando.

Reveló que ya prepara un libro y una serie autobiográfica, y confesó que quiere a Yeri Mua como protagonista, pues ha platicado con ella y considera que es una persona muy linda.

Dijo que ambos proyectos ya se están escribiendo y reveló que no tendrá filtros en la historia, ya que incluso hablará abiertamente sobre su relación con “El Divo de Juárez”, Juan Gabriel.

“Va a haber algo de Juan Gabriel, lo que le gustaba a Juan Gabriel.” Lyn May

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Lyn May habló sobre sus proyectos biográficos. / Redes sociales

Yeri Mua reacciona a la propuesta de protagonizar la serie de Lyn May

En un aeropuerto, Yeri Mua habló sobre sus nuevos proyectos, sus compañeros de la industria musical y también fue cuestionada sobre su respuesta a la propuesta de la vedette.

La reguetonera no dudó ni un segundo en levantar la mano para darle vida a Lyn May en la pantalla chica, además de hablar sobre la admiración y el respeto que le tiene, pues desde pequeña se familiarizó con sus películas.

“Claro que sí, obvio. Lyn May para mí es un gran ícono (...) Desde que estaba chiquita, mi abuelita la ponía en la tele y yo bailaba como ella, según yo.” Yeri Mua

También detalló que man tiene contacto con Lyn May y solo espera que acuerden los detalles económicos.

“Nos seguimos en Instagram y todo. Solo estoy esperando que me hable y me diga de cuánto estamos hablando” Yeri Mua

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¿Qué se sabe sobre la bioserie de Lyn May?

Lyn May aseguró que llegó el momento de compartir su historia de vida, por lo que ya trabaja en proyectos como un libro y una serie autobiográfica.

La vedette busca sumarse a la generación de artistas que han llevado sus experiencias personales a la pantalla, y reveló que actualmente se encuentra en la escritura del libro y en los primeros preparativos de la serie.

La propia Lyn May aseguró que contará todos los detalles de su vida, incluyendo momentos polémicos, las personas con las que tuvo diferencias y las experiencias que marcaron su trayectoria.

“Voy a contar todo. Voy a decir varios nombres, como los que me cayeron gordos.” Lyn May

Hasta el momento no hay más detalles sobre la plataforma en la que será transmitida, la manera en la que se abordará la historia o el elenco que formará parte de la producción. Por ahora, únicamente se sabe que el proyecto ya comenzó a tomar forma.

Lyn May ha causado revuelo por años por su apariencia, y recientemente habló sobre cómo fue su experiencia tras quedar desfigurada.

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