Lyn May revela por primera vez el infierno que vivió tras quedar desfigurada y confiesa que quiso suicidarse

Durante años guardó silencio pero ahora, Lyn May se atreve a contar el momento exacto en que su vida cambió para siempre. Su rostro jamás volvió a ser el mismo y, frente al espejo, tomó una decisión que estremeció todo: “me voy a suicid4r”. Esta es la historia que nadie conocía.

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La vedette Lyn May dio a conocer su secreto de la eterna juventud / Instagram

¿Qué le pasó en la cara a Lyn May y por qué quedó desfigurada?

Lyn May, ícono del espectáculo mexicano, volvió a colocarse en tendencia tras revelar detalles inéditos sobre su rostro desfigurado, un episodio que marcó su vida personal y profesional durante más de 30 años. La vedette contó que todo ocurrió cuando era joven y decidió someterse a un supuesto tratamiento estético, sin imaginar que sería el inicio de una pesadilla.

En entrevista con el youtuber Nayo Escobar, la actriz y cantante explicó que confió en personas que no eran especialistas.

“Sucedió que cuando era joven, llegan dos señoras y me dicen: ‘Ay, te vamos a hacer unos pómulos muy bonitos’. Uno es joven y dice, ‘pues, órale’”. Lyn May

Sin embargo, lo que parecía un procedimiento estético sencillo se convirtió en un error devastador. “Me inyectaron aceite de cocinar. No sabes qué terrible”, confesó Lyn May, dejando ver la gravedad del daño que sufrió en su rostro.

Este incidente provocó que su imagen cambiara drásticamente, generando críticas, polémica y, sobre todo, un impacto emocional profundo que la llevó a vivir una de las etapas más oscuras de su vida.

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¿Lyn May pensó en suicidarse? La vedette revela su momento más oscuro

Uno de los momentos más impactantes de su testimonio fue cuando Lyn May confesó que llegó a pensar en quitarse la vida tras ver cómo había quedado su rostro luego del procedimiento estético fallido.

Lyn May “Ahorita estoy como una reina, pero porque he pasado por muchos médicos. Hubo un momento en que quería suicidarme… ‘me voy a suicidar, no me quiero ver más en un espejo’”

Este episodio se convirtió en un punto de quiebre en su vida, obligándola a buscar ayuda médica y emocional para salir adelante.

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Lyn May / Mezcalent

¿Cómo logró Lyn May salir adelante tras su rostro desfigurado?

Tras el duro golpe que significó su transformación física, Lyn May encontró apoyo fundamental en su familia, especialmente en su madre, quien la motivó a no rendirse.

“Me dio muchos consejos… empecé a ir a médicos y me sacaron de todo eso” Lyn May

Además, la intérprete destacó que el cariño de su público fue clave en su recuperación emocional. A lo largo de sus más de 60 años de carrera, ha recibido el respaldo de sus fans.

“Me quiere mucho la gente porque saben lo que he pasado”, expresó, dejando claro que el amor del público ha sido un motor en su vida.

¿Cómo era Lyn May antes de su cirugía estética fallida?

Antes del polémico procedimiento, Lyn May era considerada una de las vedettes más bellas y sensuales del entretenimiento en México. Durante las décadas de los setenta y ochenta, su rostro natural y su figura la posicionaron como un símbolo de glamour.

Hoy, su historia se ha convertido en un ejemplo de los riesgos de los procedimientos estéticos sin supervisión profesional, por lo que la propia Lyn May lanzó un mensaje contundente.